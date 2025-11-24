НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
Умерла долгожительница
«Умные решения»
Задержка поезда
9-балльные пробки
Кредиты ярославцев
Беспилотная опасность
Сколько стоит стать хоккеистом
Нападения в Ярославле
Политика «Завидую вам»: президент Республики Беларусь высказался о ярославском хоккее

«Завидую вам»: президент Республики Беларусь высказался о ярославском хоккее

Александр Лукашенко встретился с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым

832
Александр Лукашенко похвалил ярославскую хоккейную команду «Локомотив» | Источник: Президент Республики БеларусьАлександр Лукашенко похвалил ярославскую хоккейную команду «Локомотив» | Источник: Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко похвалил ярославскую хоккейную команду «Локомотив»

Источник:

Президент Республики Беларусь

24 ноября делегация Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым посетила Республику Беларусь. Глава ярославского региона встретился с президентом соседней страны Александром Лукашенко. В беседе лидер Республики Белорусь отметил успехи ярославских хоккеистов, которые в прошлом сезоне стали обладателями Кубка Гагарина.

«Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем НХЛ он практически не уступает, а в этом году еще сильнее стал. Я доволен пока, как играют минские динамовцы. Но есть к чему стремиться, глядя на ваш „Локомотив“. Вы большие молодцы, это не для лести говорю. Все-таки „Динамо-Минск“ — это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда», — сказал Александр Лукашенко

Президент Республики Беларусь добавил, что в Ярославле в целом любят зимние виды спорта.

«Не знаю, выпал у вас снег или нет, но зимние виды спорта в Ярославле очень любят. Это я знаю еще по своей президентской молодости», — отметил он.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что Ярославль, по его мнению, покажет себя не только в хоккее.

«Скоро они и в футболе побьют нас так, что стыдно будет потом говорить», — добавил он.

Напомним, в сезоне 2024/2024 ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина. 13 мая 2025 года он вырвал победу в заключительном матче финала плей-офф у челябинского «Трактора».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Александр Лукашенко ХК Локомотив
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
33 минуты
Зато белорусские сыры, обувь у нас успешно продаются.
Гость
17 минут
Он Лукашенко,не бросает деньги на ветер,главное люди у него,а это срорт,очень больших средств требует
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление