«Завидую вам»: президент Республики Беларусь высказался о ярославском хоккее

24 ноября делегация Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым посетила Республику Беларусь. Глава ярославского региона встретился с президентом соседней страны Александром Лукашенко. В беседе лидер Республики Белорусь отметил успехи ярославских хоккеистов, которые в прошлом сезоне стали обладателями Кубка Гагарина.

«Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем НХЛ он практически не уступает, а в этом году еще сильнее стал. Я доволен пока, как играют минские динамовцы. Но есть к чему стремиться, глядя на ваш „Локомотив“. Вы большие молодцы, это не для лести говорю. Все-таки „Динамо-Минск“ — это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда», — сказал Александр Лукашенко

Президент Республики Беларусь добавил, что в Ярославле в целом любят зимние виды спорта.

«Не знаю, выпал у вас снег или нет, но зимние виды спорта в Ярославле очень любят. Это я знаю еще по своей президентской молодости», — отметил он.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что Ярославль, по его мнению, покажет себя не только в хоккее.

«Скоро они и в футболе побьют нас так, что стыдно будет потом говорить», — добавил он.

Напомним, в сезоне 2024/2024 ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина. 13 мая 2025 года он вырвал победу в заключительном матче финала плей-офф у челябинского «Трактора».