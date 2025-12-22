Хоккеисты «Локомотива» вошли в топ-игроков КХЛ по точным передачам

Ярославские хоккеисты попали в топ-игроков по точным передачам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеисты «Локомотива» попали в список лидеров КХЛ по количеству точных передач и пасов. Об этом сообщили в пресс-службе лиги 21 декабря 2025 года.

Выше всех в рейтинге по количеству передач расположился Мартин Гернат — он занял пятое место с 933 точными передачами. В топ-10 также вошёл Александр Радулов, он занял 10 строчку с 657 точными пасами.

По проценту точности передач среди защитников пятое место занял Рушан Рафиков — его показатель составил 88,9%. Среди нападающих аналогичную позицию занял Артур Каюмов с точностью передач 85,78%.

Лидером среди защитников по проценту точности пасов стал игрок «Северстали» Иоаннис Калдис с результатом 90,85% Источник: КХЛ / khl.ru

По числу точных передач лидерах — хоккеист «Лады» Никита Михайлов (88,4%). Источник: КХЛ / khl.ru

По данным на 22 декабря, ярославская команда лидирует в Западной конференции. За 39 матчей сезона железнодорожники набрали 52 очка, опередив «Динамо» из Минска и московское «Динамо».