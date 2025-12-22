НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Хоккеисты «Локомотива» вошли в топ-игроков КХЛ по точным передачам

Хоккеисты «Локомотива» вошли в топ-игроков КХЛ по точным передачам

Выделили игру двух защитников и двух нападающих ярославской команды

306
Ярославские хоккеисты попали в топ-игроков по точным передачам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские хоккеисты попали в топ-игроков по точным передачам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские хоккеисты попали в топ-игроков по точным передачам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеисты «Локомотива» попали в список лидеров КХЛ по количеству точных передач и пасов. Об этом сообщили в пресс-службе лиги 21 декабря 2025 года.

Выше всех в рейтинге по количеству передач расположился Мартин Гернат — он занял пятое место с 933 точными передачами. В топ-10 также вошёл Александр Радулов, он занял 10 строчку с 657 точными пасами.

По проценту точности передач среди защитников пятое место занял Рушан Рафиков — его показатель составил 88,9%. Среди нападающих аналогичную позицию занял Артур Каюмов с точностью передач 85,78%.

Лидером среди защитников по проценту точности пасов стал игрок «Северстали» Иоаннис Калдис с результатом 90,85% | Источник: КХЛ / khl.ruЛидером среди защитников по проценту точности пасов стал игрок «Северстали» Иоаннис Калдис с результатом 90,85% | Источник: КХЛ / khl.ru

Лидером среди защитников по проценту точности пасов стал игрок «Северстали» Иоаннис Калдис с результатом 90,85%

Источник:

КХЛ / khl.ru

По числу точных передач лидерах&nbsp;— хоккеист «Лады» Никита Михайлов (88,4%). | Источник: КХЛ / khl.ruПо числу точных передач лидерах&nbsp;— хоккеист «Лады» Никита Михайлов (88,4%). | Источник: КХЛ / khl.ru

По числу точных передач лидерах — хоккеист «Лады» Никита Михайлов (88,4%).

Источник:

КХЛ / khl.ru

По данным на 22 декабря, ярославская команда лидирует в Западной конференции. За 39 матчей сезона железнодорожники набрали 52 очка, опередив «Динамо» из Минска и московское «Динамо».

Напомним, что 18 декабря ярославский «Локомотив» в третий раз в сезоне добился победы над ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. А 20 декабря команда провела домашнюю игру против омского «Авангарда», уступив сопернику со счётом 0:3.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
