Тренер Игорь Никитин оценил игру «Локомотива» в Ярославле: «Против такого соперника нюансов много»

Игорь Никитин рассказал, как выстраивает игру ЦСКА Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тренер Игорь Никитин оценил игру команды «Локомотив» в матче в Ярославле 18 декабря. Железнодорожники сыграли на льду «Арены-2000» против ЦСКА. Встреча завершилась победой ярославцев по буллитам со счетом 2:1.

«Вратари на уровне сыграли и Гамза, и Исай. Такие ключевые сейвы сделали. И Исай в конце, и Гамза (вратарь ЦСКА. — Прим. Ред.) за 5 секунд до конца, — сказал Никитин. — В первом периоде Гамзин дал шанс остаться в игре. Со второго уже соответствовали уровню. Были моменты, которые нужно реализовывать, но против такого соперника нюансов очень много. Мы в процессе, есть позитивные моменты, которые нужно взять с собой.

На послематчевой пресс-конференции журналисты отметили, что ЦСКА проиграл пятую игру из пяти по буллитам. Игорь Никитин на вопросы ответил коротко.

«Давайте так. Я пока не могу вычислить буллитеров», — заявил тренер журналистам.

Хоккей современный — кто борьбу держит и моменты создает, тот и выигрывает. Сегодня естественно из-за напряжения всей игры не получалось. Игорь Никитин главный тренер ЦСКА

Тренер также разобрал игру и «Локомотива», и ЦСКА.

«„Локомотив» всегда начинает здорово и потом… Я по другому смотрю на это [начало игры ЦСКА]. Мне интересно видеть, кто соответствует уровню, кто нет. У кого есть характер, кто сможет переломить. Я не вижу в этом проблему, нужно уметь играть в такой хоккей, когда соперник доминирует. Сохранять хладнокровие и жажду борьбы. Я бы назвал это позитивным моментом для нашей команды не в плане игры, а в плане обучения», — сказал Игорь Никитин.