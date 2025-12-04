Боб Хартли раскрыл секрет подготовки «Локомотива» к победному матчу: «Хорошо вошли в игру»

«Локомотив» прервал серию поражений: разбор матча от Боба Хартли Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наставник «Локомотива» Боб Хартли раскрыл секрет подготовки к матчу с «Амуром», который прошел 4 декабря. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сообщил, что команда прилетела в Хабаровск впритык к началу матча.

«Отмечу наших медиков, кто посоветовал лететь прямо к игре. Ребята вошли в игру хорошо, хорошая энергия была. После двух периодов — счет 0:0. Первый гол был очень важен и потом, здорово, что большинство проявило „инстинкт убийцы“ — забили второй гол и потом Полунин завершил счет. Рады победе и готовимся к следующему матчу», — рассказал Боб Хартли.

«Локомотив» прервал серию поражений, обыграв хабаровский «Амур» всухую. Счет по итогам встречи — 0:3, в пользу ярославцев. По данным на 4 декабря, железнодорожники находятся на третьей строчке турнирной таблицы. Шайбы забросили в третьем периоде Байрон Фрэз, Артур Каюмов и Александр Полунин.

«Очень важная победа, для нас был серьезный тест из-за последних результатов, накладывал отпечаток еще дальний перелет. Основная работа была сделана хоккеистами на льду», — прокомментировал тренер.