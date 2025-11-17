НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру покинул пост. Причина

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру покинул пост. Причина

Канадец посетовал на физическую и моральную усталость

323
Бену Гру привел команду к «серебру» в чемпионате КХЛ | Источник: Наталья ЛапцевичБену Гру привел команду к «серебру» в чемпионате КХЛ | Источник: Наталья Лапцевич

Бену Гру привел команду к «серебру» в чемпионате КХЛ

Источник:

Наталья Лапцевич

Бенуа Гру покидает пост главного тренера хоккейного клуба «Трактор». Об этом официально объявили в хоккейном клубе в понедельник, 17 ноября.

Объясняя свое решение, Бенуа Гру сказал, что морально и физически устал от работы.

«Я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера „Трактора“. В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически. Со временем это стало для меня проблемой, — процитировали слова Гру наши коллеги из 74.RU.

Бенуа Гру в прощальной речи трогательно обратился к болельщикам.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков „Трактора“ и город Челябинск за невероятную поддержку с самого первого дня, а также руководство клуба за возможность возглавить такую большую организацию. „Трактор“ останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь», — сказал тренер.

Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» стал Рафаэль Рише.

Ранее Бенуа Гру упоминал про сложности в адаптации после переезда из Канады в Россию. Но поддержка команды сыграла свою роль.

«Опыт непростой, я приехал без знания языка. Но была большая поддержка. Меня очень тепло приняли и игроки, и сотрудники, и город в целом», — поделился Бенуа Гру.

57-летний тренер из Канады возглавлял челябинский клуб с мая 2024 года. Его контракт был рассчитан на два года. В сезоне-2024/25 «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» со счетом 1:4 в серии.

Татьяна Стриганова
Татьяна Стриганова
Корреспондент
Бенуа Гру Главный тренер ХК Трактор КХЛ
