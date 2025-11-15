НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Наставник «Локомотива» прокомментировал разгромный проигрыш в Ярославле

Наставник «Локомотива» прокомментировал разгромный проигрыш в Ярославле

Публикуем разбор игры

374
Тренер «Локомотива» прокомментировал разгромное поражение в домашнем матче

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тренер «Локомотива» прокомментировал разгромное поражение в домашнем матче

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

15 ноября ярославский хоккейный клуб «Локомотив» уступил в игре с «Барысом». Впервые с начала сезона железнодорожники проиграли в домашнем матче. Счет после встречи — 0:4.

На послематчевой пресс-конференции наставник команды Боб Хартли назвал переломный момент, а также подробно разобрал игру.

«Это тяжелое поражение. Легко анализировать эту игру, нас переработали. Вторую игру подряд мы были не дисциплинированы. Соперник второй гол забил после нашего удаления, и после этого потеряли контроль. Игра ушла от нас», — сказал Боб.

По словам наставника железнодорожников, эта была худшая игра за сезон.

«Понятно, что и руководству, и болельщикам хочется, чтобы твоя команда играла на пике все 68 игр. Но мы понимаем, что человеческая натура. Когда недостаточно психологической или физической подготовки, будут такие игры. Нужно отдать должное сопернику: "Барыс" сыграл хорошо и переиграл нас во всех моментах», — отметил Боб Хартли.

Тренер детально разобрал игру. По его словам, для слаженной работы не хватило психологической подготовки.

«Первый период не сказать, что был плохим. Нормально играли. Соперник забил в концовке. Мы могли вернуться в игру, но второй гол стал переломным. Потом совсем сломалась игра, начали больше индивидуальных действий совершать, не как команда. Игра разрушилась, — сказал он. — Мы достаточно много играли в зоне соперника, но было мало угрозы на ворота. Много играли в углах, за воротами. Не хватало остроты. Поздний гол в этом периоде дал свой оттенок игре. Во втором периоде начали играть немного лучше, но опять не хватало остроты».

Следующий матч (6+) пройдет в понедельник, 17 ноября. «Локомотив» выйдет на лед с «Салаватом Юлаевым».

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

Комментарии
2
Гость
1 час
Позорное позорище!
Гость
