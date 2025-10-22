«Арсенал» разгромил «Атлетико», «Кайрат» набрал первые очки: результаты Лиги чемпионов

«Арсенал» набрал максимальное количество очков Источник: пресс-служба УЕФА

21 октября были сыграны девять матчей третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. «Арсенал» в центральной игре разгромил «Атлетико», «ПСВ» неожиданно обыграл «Наполи», а «Кайрат» набрал первые очки.

«Кайрат» — «Пафос» 0:0

«Кайрат» набрал первые очки в Лиге чемпионов, но, кажется, такой результат команду из Алматы не устроил. Гости с четвертой минуты играли в меньшинстве — красную карточку получил защитник «Пафоса» Жоау Коррея. В итоге матч завершился нулевой ничьей.

«Барселона» — «Олимпиакос» 6:1

Голы: Фермин Лопес, 7 (1:0). Фермин Лопес, 39 (2:0). Эль-Кааби, 54 — с пенальти (2:1). Ямаль, 68 — с пенальти (3:1). Рэшфорд, 74 (4:1). Фермин Лопес, 76 (5:1). Рэшфорд, 79 (6:1).

Источник: пресс-служба УЕФА

На 57-й минуте «Олимпиакос» при счете 2:1 в пользу «Барселоны» остался в меньшинстве — красную карточку получил Сантьяго Эссе. После этого в воротах команды из Греции побывало еще четыре безответных мяча.

«Байер» — «ПСЖ» 2:7

Голы: Пачо, 7 (0:1). Гарсия, 38 — с пенальти (1:1). Дуэ, 41 (1:2). Кварацхелия, 44 (1:3). Дуэ, 45+3 (1:4). Нуну Мендеш, 50 (1:5). Гарсия, 54 (2:5). Дембеле, 66 (2:6). Витинья, 90 (2:7).

«Вильярреал» — «Манчестер Сити» 0:2

Голы: Холанн, 17 (0:1). Бернарду Силва, 40 (0:2).

«Юнион» — «Интер» 0:4

Голы: Дюмфрис, 41 (0:1). Мартинес, 45+1 (0:2). Хакан Чалханоглу, 53 — с пенальти (0:3). Эспозито, 76 (0:4).

«ПСВ» — «Наполи» 6:2

Голы: Мактоминай, 31 (0:1). Буонджорно, 35 — в свои ворота (1:1). Сайбари, 38 (2:1). Ман, 54 (3:1). Ман, 80 (4:1). Мактоминай, 86 (4:2). Пепи, 87 (5:2). Дриош, 89 (6:2).

Чемпион Нидерландов сотворил главную сенсацию игрового дня, разгромив действующего победителя серии А Италии.

«Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд 2:4

Голы: Нмеча, 20 (0:1). Антон, 33 — в свои ворота (1:1). Бенсебаини, 61 — с пенальти (1:2). Нмеча, 76 (1:3). Силва, 87 (1:4). Дадасон, 90 (2:4).

«Арсенал» — «Атлетико» 4:0

Голы: Габриэл Магальяйнс, 57 (1:0). Мартинелли, 64 (2:0). Дьекереш, 67 (3:0). Дьекереш, 70 (4:0).

В центральном матче игрового дня борьбы не получилось. Дождливый первый тайм в Лондоне получился сухим. Во втором тайме «Арсенал» прорвало — хозяева поля забили четыре гола, одержав третью победу в Лиге чемпионов.

«Ньюкасл» — «Бенфика» 3:0

Голы: Гордон, 32 (1:0). Барнс, 71 (2:0). Барнс, 83 (3:0).