НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 757мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,35
EUR 94,67
Доход от платных парковок
К нам едет «Ревизор»
Что горело в центре
Судьба скандальной пристройки
Сколько хотят зарабатывать студенты
«Умные решения» в недвижимости
Запустят новый автобус
Где подготовить авто к холодам
Новогодние украшения
Бизнес по-женски
Спорт «Арсенал» разгромил «Атлетико», «Кайрат» набрал первые очки: результаты Лиги чемпионов

«Арсенал» разгромил «Атлетико», «Кайрат» набрал первые очки: результаты Лиги чемпионов

Пять из девяти матчей завершились разгромами

72
«Арсенал» набрал максимальное количество очков | Источник: пресс-служба УЕФА «Арсенал» набрал максимальное количество очков | Источник: пресс-служба УЕФА

«Арсенал» набрал максимальное количество очков

Источник:

пресс-служба УЕФА

21 октября были сыграны девять матчей третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. «Арсенал» в центральной игре разгромил «Атлетико», «ПСВ» неожиданно обыграл «Наполи», а «Кайрат» набрал первые очки.

Источник: пресс-служба УЕФА Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

«Кайрат» — «Пафос» 0:0

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

«Кайрат» набрал первые очки в Лиге чемпионов, но, кажется, такой результат команду из Алматы не устроил. Гости с четвертой минуты играли в меньшинстве — красную карточку получил защитник «Пафоса» Жоау Коррея. В итоге матч завершился нулевой ничьей.

«Барселона» — «Олимпиакос» 6:1

Голы: Фермин Лопес, 7 (1:0). Фермин Лопес, 39 (2:0). Эль-Кааби, 54 — с пенальти (2:1). Ямаль, 68 — с пенальти (3:1). Рэшфорд, 74 (4:1). Фермин Лопес, 76 (5:1). Рэшфорд, 79 (6:1).

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

На 57-й минуте «Олимпиакос» при счете 2:1 в пользу «Барселоны» остался в меньшинстве — красную карточку получил Сантьяго Эссе. После этого в воротах команды из Греции побывало еще четыре безответных мяча.

«Байер» — «ПСЖ» 2:7

Голы: Пачо, 7 (0:1). Гарсия, 38 — с пенальти (1:1). Дуэ, 41 (1:2). Кварацхелия, 44 (1:3). Дуэ, 45+3 (1:4). Нуну Мендеш, 50 (1:5). Гарсия, 54 (2:5). Дембеле, 66 (2:6). Витинья, 90 (2:7).

«Вильярреал» — «Манчестер Сити» 0:2

Голы: Холанн, 17 (0:1). Бернарду Силва, 40 (0:2).

«Юнион» — «Интер» 0:4

Голы: Дюмфрис, 41 (0:1). Мартинес, 45+1 (0:2). Хакан Чалханоглу, 53 — с пенальти (0:3). Эспозито, 76 (0:4).

«ПСВ» — «Наполи» 6:2

Голы: Мактоминай, 31 (0:1). Буонджорно, 35 — в свои ворота (1:1). Сайбари, 38 (2:1). Ман, 54 (3:1). Ман, 80 (4:1). Мактоминай, 86 (4:2). Пепи, 87 (5:2). Дриош, 89 (6:2).

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Чемпион Нидерландов сотворил главную сенсацию игрового дня, разгромив действующего победителя серии А Италии.

«Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд 2:4

Голы: Нмеча, 20 (0:1). Антон, 33 — в свои ворота (1:1). Бенсебаини, 61 — с пенальти (1:2). Нмеча, 76 (1:3). Силва, 87 (1:4). Дадасон, 90 (2:4).

«Арсенал» — «Атлетико» 4:0

Голы: Габриэл Магальяйнс, 57 (1:0). Мартинелли, 64 (2:0). Дьекереш, 67 (3:0). Дьекереш, 70 (4:0).

Источник: пресс-служба УЕФАИсточник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

В центральном матче игрового дня борьбы не получилось. Дождливый первый тайм в Лондоне получился сухим. Во втором тайме «Арсенал» прорвало — хозяева поля забили четыре гола, одержав третью победу в Лиге чемпионов.

«Ньюкасл» — «Бенфика» 3:0

Голы: Гордон, 32 (1:0). Барнс, 71 (2:0). Барнс, 83 (3:0).

Остальные девять матчей третьего тура состоятся 22 октября.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Лига чемпионов Футбол Арсенал Матч Атлетико Кайрат
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление