«Приятно побывать в очередной раз»: фигурист Роман Костомаров тепло высказался о Ярославле

Роман Костомаров высказался о Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился с 76.RU своими впечатлениями от Ярославля. Спортсмен приехал в «Арену-2000» перед началом матча «Локомотив» — ЦСКА.

Роман рассказал, что посещает спорткомплекс не впервые.

«В Ярославле я был очень-очень много раз. Мы здесь много-много выступали с нашим шоу. С ледовым шоу Ильи Авербуха. И этот дворец один из наших любимых. Поэтому мы здесь много бывали, и всегда приятно побывать в очередной раз», — рассказал фигурист.

По словам спортсмена, в Ярославле особенно ощущается поддержка зрителей. То же самое касается и болельщиков «Локомотива».

«Здесь всегда был забитый дворец, всегда очень теплый, даже горячий прием. Здесь выступать всегда было огромное удовольствие», — признался фигурист.

Роман Костомаров рассказал, что ему нравится «Арена-2000» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Делать прогнозов о том, кто победит в матче между «Локомотивом» и ЦСКА, спортсмен не стал. Но признался, что надеется увидеть яркую игру.

«В большей степени я всегда болею за сборную России. А вообще, всегда болею за красивую игру, и чтобы было как можно больше красивых голов. Ну а победит сильнейший», — рассказал Роман Костомаров.

До начала матча Роман Костомаров устроил фотосессию с болельщиками. Спортсмен — амбассадор благотворительной программы ДоброFON. 15 октября он должен вручить чек ярославскому благотворительному фонду от партнера «Локомотива» — букмекерской компании «Фонбет».