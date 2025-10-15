«Приятно побывать в очередной раз»: фигурист Роман Костомаров тепло высказался о Ярославле

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров поделился с 76.RU своими впечатлениями от Ярославля. Спортсмен приехал в «Арену-2000» перед началом матча «Локомотив» — ЦСКА.
Роман рассказал, что посещает спорткомплекс не впервые.
«В Ярославле я был очень-очень много раз. Мы здесь много-много выступали с нашим шоу. С ледовым шоу Ильи Авербуха. И этот дворец один из наших любимых. Поэтому мы здесь много бывали, и всегда приятно побывать в очередной раз», — рассказал фигурист.
По словам спортсмена, в Ярославле особенно ощущается поддержка зрителей. То же самое касается и болельщиков «Локомотива».
«Здесь всегда был забитый дворец, всегда очень теплый, даже горячий прием. Здесь выступать всегда было огромное удовольствие», — признался фигурист.
Делать прогнозов о том, кто победит в матче между «Локомотивом» и ЦСКА, спортсмен не стал. Но признался, что надеется увидеть яркую игру.
«В большей степени я всегда болею за сборную России. А вообще, всегда болею за красивую игру, и чтобы было как можно больше красивых голов. Ну а победит сильнейший», — рассказал Роман Костомаров.
В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу. Спортсмен перенес два инсульта и менингит. Олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы, руку и пальцы рук. После этих операций состояние спортсмена ухудшилось: по данным источников, Роман не мог самостоятельно дышать, у него перестал видеть один глаз. За судьбой фигуриста следила вся страна.
До начала матча Роман Костомаров устроил фотосессию с болельщиками. Спортсмен — амбассадор благотворительной программы ДоброFON. 15 октября он должен вручить чек ярославскому благотворительному фонду от партнера «Локомотива» — букмекерской компании «Фонбет».
В онлайн-трансляции мы показываем, как проходит игра «Локомотива» и ЦСКА в Ярославле.