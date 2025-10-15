Улыбается и делает фото: в Ярославль приехал известный фигурист Роман Костомаров

В Ярославль приехал Роман Костомаров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль приехал фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Его заметили напротив седьмой трибуны в здании «Арены-2000». Спортсмен приехал в столицу Золотого кольца на игру (6+) московской команды ЦСКА и ярославского «Локомотива».

«Сегодня перед игрой „Локомотив“ — ЦСКА состоится фотосессия олимпийского чемпиона и амбассадора благотворительной программы ДоброFON. Роман Костомаров будет ждать встречи с болельщиками напротив 7 трибуны уже с 17:45», — сообщали в хоккейном клубе «Локомотив».

Роман охотно фотографируется с ярославцами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Судя по видео из «Арены-2000» Роман Костомаров улыбается и охотно фотографируется с ярославскими болельщиками.

Жители города не упускают возможности сделать фото с олимпийским чемпионом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В феврале 2024 года после затяжной болезни Роман Костомаров вышел на лед в Ярославле под овации. Люди приветствовали фигуриста стоя. В эксклюзивной беседе с 76.RU фигурист поделился впечатлениями от выступления в шоу.