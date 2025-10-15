НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Улыбается и делает фото: в Ярославль приехал известный фигурист Роман Костомаров

Улыбается и делает фото: в Ярославль приехал известный фигурист Роман Костомаров

Где заметили спортсмена

207
В Ярославль приехал Роман Костомаров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославль приехал Роман Костомаров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль приехал Роман Костомаров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль приехал фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Его заметили напротив седьмой трибуны в здании «Арены-2000». Спортсмен приехал в столицу Золотого кольца на игру (6+) московской команды ЦСКА и ярославского «Локомотива».

«Сегодня перед игрой „Локомотив“ — ЦСКА состоится фотосессия олимпийского чемпиона и амбассадора благотворительной программы ДоброFON. Роман Костомаров будет ждать встречи с болельщиками напротив 7 трибуны уже с 17:45», — сообщали в хоккейном клубе «Локомотив».

Роман охотно фотографируется с ярославцами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу. Спортсмен перенес два инсульта и менингит. Олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы, руку и пальцы рук. После этих операций состояние спортсмена ухудшилось: по данным источников, Роман не мог самостоятельно дышать, у него перестал видеть один глаз. За судьбой фигуриста следила вся страна.

Судя по видео из «Арены-2000» Роман Костомаров улыбается и охотно фотографируется с ярославскими болельщиками.

Жители города не упускают возможности сделать фото с олимпийским чемпионом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители города не упускают возможности сделать фото с олимпийским чемпионом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители города не упускают возможности сделать фото с олимпийским чемпионом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В феврале 2024 года после затяжной болезни Роман Костомаров вышел на лед в Ярославле под овации. Люди приветствовали фигуриста стоя. В эксклюзивной беседе с 76.RU фигурист поделился впечатлениями от выступления в шоу.

Также наши коллеги рассказывали, как известный фигурист пришел к славе.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
