В чемпионском ряду прибыло: как может измениться игра «Локомотива» с возвращением легионера — разбор

Когда Рихард Паник вновь присоединился к «Локомотиву» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккейный клуб «Локомотив» практически в полном составе сохранил свой чемпионский состав. Последним игроком, с которым был подписан контракт из чемпионской команды, стал словацкий нападающий Рихард Паник.

О роли 34-летнего форварда в чемпионском сезоне и ожиданиях от его игры в текущем чемпионате — в разборе 76.RU.

Нападающий Рихард Паник родился 7 февраля 1991 года в городе Мартин, Словакия. Хоккеист начал профессиональную карьеру в чешской Экстралиге, после переезда в Канаду выступал в юниорских лигах. Благодаря успешной игре Паник попал на драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где во втором раунде был выбран клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». По ходу карьеры в НХЛ форвард выступал за «Чикаго», «Вашингтон», «Торонто» и другие клубы. Всего в главной лиге мира Паник провел 205 матчей и набрал 138 (62+76) очков. Во время игры за океаном Паник дважды становился обладателем Кубка Колдера в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Не раз хоккеист вызывался в молодежную и взрослую сборную Словакии. В сезоне 2024/25 нападающий подписал контракт с ярославским «Локомотивом», с которым в этом же сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.

Возвращение Паника

«Локомотив» продолжает по ходу сезона комплектовать свой состав. Даже несмотря на то, что коллектив из Ярославля под конец сентября 2025-го занял верхние строчки турнирной таблицы, в клубе продолжают работу над созданием конкуренции за место в составе среди игроков.

Еще летом можно было заметить тенденцию: руководство железнодорожников сохраняет чемпионский состав. Уже сейчас можно смело заявлять, что у ярославцев получилось это сделать. И чемпионство в этом помогло. По регламенту победитель имеет право выплатить своим игрокам неограниченное количество бонусов, которые не будут учитываться под потолком зарплат клуба. Как пишет «Спорт-Экспресса», так в Ярославле и поступили.

Летом у железнодорожников получилось «продлить» Радулова, Рафикова, Береглазова, Фрэза. Уже накануне предсезонного турнира в Омске контракт был подписан с защитником Гернатом. Вне чемпионского состава остались лишь три обладателя Кубка Гагарина. Было известно, что Даниил Бут и Дмитрий Симашев продолжат выступать в Северной Америке, а вот словацкий нападающий Рихард Паник по-прежнему находился без контракта.

«Очень жаль, что ушёл Паник. Может быть, вернём его. Если он согласится» Юрий Яковлев президент «Локомотива»

Прошло чуть менее месяца, и 29 сентября 2025 года в клубе объявили о подписании годичного соглашения со словаком.

Роль Паника в чемпионском «Локомотиве»

Чем примечательна игра Рихарда Паника в финальной серии с «Трактором» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В сезоне 2024/25 Паник пополнил состав ярославского клуба за несколько дней до закрытия трансферного окна в КХЛ. Официально переход игрока был зарегистрирован 16 декабря 2024 года. Прежде всего, тренерский штаб хотел получить от словака его опыт.

«Ждём, что он добавит конкуренции. Добавит команде мастерства, опыта — всё достаточно прозаично», — заявлял экс-наставник «Локомотива» Игорь Никитин после перехода хоккеиста.

Всё же не каждый хоккеист имеет за своими плечами около пятисот матчей в Национальной хоккейной лиге и стабильное выступление за свою сборную на международном уровне.

Как показал результат выступления «Локомотива» в прошедшем сезоне, приход словака помог. Хоккеист провел 44 матча за клуб и набрал 16 (7+9) результативных баллов при показателе полезности «+6». В сезоне Рихард занял свое место в третьей тройке «Локомотива», где и провел большую часть матчей. Мастерство словака и его сыгранность с Никитой Кирьяновым и Байроном Фрэзом подтвердила одна из шайб их тройки в финальной серии плей-офф против «Трактора».

Игра Паника в финальной серии с «Трактором» Источник: Матч № 85 «Трактор» — «Локомотив», 17 мая 2025 год, КХЛ / khl.ru

Стоит отметить и самоотверженность словацкого форварда. В финале Кубка Гагарина он выходил на лед с травмой, что получил по ходу противостояния с омским «Авангардом».

Как признавались сами игроки, именно Рихард Паник стал инициатором того, чтобы у команды появилась своя фирменная мелодия после победных матчей. Хит группы ABBA — «Gimme!», кажется, запал в душу каждому болельщику из Ярославля и стал настоящим гимном чемпионства «Локомотива».

Паник — здесь и сейчас

Ожидать, что 34-летний форвард начнет доминировать во всей лиге, как это делает его одноклубник Александр Радулов, конечно, не стоит. Все же лучшие годы Паника уже позади, но добавить креатив в звено он по-прежнему способен. «Локомотив» в этом как раз и нуждается, так как всю разницу в плане заброшенных шайб и результативных передач делает исключительно тройка Георгия Иванова. Вероятно, с возвращением в состав Паника должен более результативно действовать и Байрон Фрэз, на счету у которого в этом сезоне лишь одно набранное очко.

На прошлой неделе «Локомотив» отправил в уже очередную аренду своего форварда Ярослава Лихачева, и клуб стал нуждаться в игроке нападения. При этом сложности для «Локомотива» с хоккеистом могут возникнуть в феврале, если словацкий форвард будет вызван в расположение своей сборной к зимним Олимпийским играм. Паузы в календаре КХЛ на это не предусмотрено, и есть шанс, что нападающий может пропустить часть матчей регулярного чемпионата. Правда, при подписании контракта этот вопрос, вероятно, согласовывался, как и с защитником Мартином Гернатом.