В «Локомотиве» прокомментировали переход двух хоккеистов в американский клуб

Президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев прокомментировал переход Дмитрия Симашева и Даниила Бута в НХЛ. Напомним, в мае 2025 году стало известно, что ярославские хоккеисты подписали трехлетние контракты новичков с американским клубом «Юта Маммот».
«Первое — отговаривать мы никого не будем, потому что появляются следующие, кто уедет. Будет некорректно, если мы будем ставить препоны. Доверие потеряем. Предложения были. Мы хотели их оставить. Я считаю, что, скорее всего, рановато уехали. Надо бы им тут еще годик заматереть, почувствовать себя более уверенно. Ребята приняли решение, ну что ж. Мы хотели их оставить», — сказал Яковлев на предсезонной пресс-конференции 31 августа.
«Юта Маммот» — американский хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Базируется в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.
