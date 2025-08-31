НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 751мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Съемки в Ярославле
Отзыв на отдых в Таиланде
Прогноз на 1 сентября
Ярославский бренд покорил Россию
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Какие обследования пройти осенью
Пропал подросток
Тест СССР
Как родить в перинатальном центре
Что посмотреть в Армении
Спорт В «Локомотиве» прокомментировали переход двух хоккеистов в американский клуб

В «Локомотиве» прокомментировали переход двух хоккеистов в американский клуб

Двое игроков перешли в НХЛ

74
Написать комментарий
Даниил Бут&nbsp;— слева, Дмитрий Симашев&nbsp;— справа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаниил Бут&nbsp;— слева, Дмитрий Симашев&nbsp;— справа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даниил Бут — слева, Дмитрий Симашев — справа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев прокомментировал переход Дмитрия Симашева и Даниила Бута в НХЛ. Напомним, в мае 2025 году стало известно, что ярославские хоккеисты подписали трехлетние контракты новичков с американским клубом «Юта Маммот».

«Первое — отговаривать мы никого не будем, потому что появляются следующие, кто уедет. Будет некорректно, если мы будем ставить препоны. Доверие потеряем. Предложения были. Мы хотели их оставить. Я считаю, что, скорее всего, рановато уехали. Надо бы им тут еще годик заматереть, почувствовать себя более уверенно. Ребята приняли решение, ну что ж. Мы хотели их оставить», — сказал Яковлев на предсезонной пресс-конференции 31 августа.

«Юта Маммот» — американский хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Базируется в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

Ранее мы рассказывали, чем запомнилисьСимашев и Бут, оставившие «Локомотив» ради Штатов. Оба игрока в составе «Локомотива» в мае 2025 года стали обладателями Кубка Гагарина.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив Юрий Яковлев НХЛ Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление