В «Локомотиве» прокомментировали переход двух хоккеистов в американский клуб

«Первое — отговаривать мы никого не будем, потому что появляются следующие, кто уедет. Будет некорректно, если мы будем ставить препоны. Доверие потеряем. Предложения были. Мы хотели их оставить. Я считаю, что, скорее всего, рановато уехали. Надо бы им тут еще годик заматереть, почувствовать себя более уверенно. Ребята приняли решение, ну что ж. Мы хотели их оставить», — сказал Яковлев на предсезонной пресс-конференции 31 августа.