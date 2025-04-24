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Спорт «Его прооперируют»: нападающий ярославского «Локомотива» не выйдет на лед. Что случилось

«Его прооперируют»: нападающий ярославского «Локомотива» не выйдет на лед. Что случилось

Публикуем заявление главного тренера

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Нападающего «Локомотива» прооперируют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНападающего «Локомотива» прооперируют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающего «Локомотива» прооперируют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий ярославского «Локомотива» Рихард Паник не выйдет на лед в ближайшие матчи. Как рассказал 23 апреля главный тренер команды из Ярославля Игорь Никитин, хоккеист получил травму.

«Завтра прооперируют его. К сожалению, Рихард вне игры. Это хоккей», — сообщил Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции.

Паник выпал из игры в третьем периоде матча (6+).

Товарищи по команде подъехали к Рихарду сразу же после травмы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТоварищи по команде подъехали к Рихарду сразу же после травмы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Рихард Паник в ближайшее время не выйдет на лед | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРихард Паник в ближайшее время не выйдет на лед | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Медперсонал помог Панику покинуть лед | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедперсонал помог Панику покинуть лед | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что произошло с Рихардом Паником

Словацкий нападающий столкнулся с другим игроком «Локомотива» — Байроном Фрэзом. На льду после столкновения остались капли крови, игрока уводили с площадки под руки.

Рихард Паник получил травму на льду

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

Рихард Паник провел за «Локомотив» 29 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 очков, из которых шесть шайб и шесть передач. В плей-офф нападающий был заявлен в 11 матчах, он набрал 3 очка.

Напомним, ярославская команда прошла в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард» в седьмом матче серии (6+).

Ранее мы публиковали разбор игры и комментарии наставников команд после седьмого матча (6+) серии между «Локомотивом» и «Авангардом». Главный тренер «Авангарда» Ги Буше похвалил игру ярославцев.

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Варвара Киселёва
корреспондент
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