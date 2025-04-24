«Его прооперируют»: нападающий ярославского «Локомотива» не выйдет на лед. Что случилось

Нападающий ярославского «Локомотива» Рихард Паник не выйдет на лед в ближайшие матчи. Как рассказал 23 апреля главный тренер команды из Ярославля Игорь Никитин, хоккеист получил травму.
«Завтра прооперируют его. К сожалению, Рихард вне игры. Это хоккей», — сообщил Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции.
Паник выпал из игры в третьем периоде матча (6+).
Что произошло с Рихардом Паником
Словацкий нападающий столкнулся с другим игроком «Локомотива» — Байроном Фрэзом. На льду после столкновения остались капли крови, игрока уводили с площадки под руки.
Рихард Паник провел за «Локомотив» 29 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 очков, из которых шесть шайб и шесть передач. В плей-офф нападающий был заявлен в 11 матчах, он набрал 3 очка.
Напомним, ярославская команда прошла в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард» в седьмом матче серии (6+).
Ранее мы публиковали разбор игры и комментарии наставников команд после седьмого матча (6+) серии между «Локомотивом» и «Авангардом». Главный тренер «Авангарда» Ги Буше похвалил игру ярославцев.