Забивал в четвертьфинале чемпионата мира, мог перейти в «Реал»: защитник сборной России завершил футбольную карьеру

Марио Фернандес попрощался с футболом Источник: пресс-служба РФС

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес объявил о завершении карьеры. О своем решении он сообщил в социальных сетях своей супруги Марьяны Шотт де Фрейтас.

«Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Спасибо, Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес», — написал Марио Фернандес в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) своей жены.

Марио Фернандес родился 19 сентября 1990 года в Бразилии. В начале карьеры играл за «Гремио», был одним из самых перспективных правых защитников страны.

В 2012 году, когда Марио Фернандес уже договорился о переходе в ЦСКА, им заинтересовался мадридский «Реал» — испанскому гранду пришлось отказать.

Десять лет защитник играл за ЦСКА. Затем он ненадолго вернулся в Бразилию, после чего подписал контракт с «Зенитом». В 2024 году его контракт с командой из Санкт-Петербурга закончился. С тех пор Марио Фернандес находился в статусе свободного агента. Защитник четыре раза выигрывал чемпионат России (три раза в составе ЦСКА, один раз — в «Зените»).

В 2014 году Фернандес провел матч за сборную Бразилии, но игра была товарищеской. Когда футболист получил российский паспорт, то он стал вызываться в национальную команду России.

Футболист принял участие в Кубке Конфедераций и чемпионате мира. В матче 1/4 финала против Хорватии Марио Фернандес сравнял счет в дополнительное время, сделав его 2:2. В серии пенальти защитник пробил мимо ворот — хорваты прошли дальше.