«Была быстрая игра»: главный тренер Боб Хартли оценил победу ярославского «Локомотива»

Тренер Боб Хартли прокомментировал победу ярославского «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

9 сентября на ярославской «Арене-2000» прошел матч (6+) Регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». Удача оказалась на стороне хозяев. Игра закончилась со счетом 4:1. Шайбы в ворота соперника забросили Александр Радулов, Рушан Рафиков, Егор Сурин, Максим Шалунов.

«Очень понравилось, как ребята отдавались игре, как каждый игрок внес свою лепту в эту победу. Была быстрая игра. Понравилось, как мы сражались около обоих ворот. Здорово, что выиграли первые игры дома. Сейчас предстоит длинная поездка. Хорошо, что начали с двух побед перед нашими болельщиками», — оценил результат игры главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Также он сообщил о скором возвращении на лед травмированных нападающих Артура Каюмова и Никиты Кирьянова.

«Они поедут с командой. Последние два дня тренировались в общей группе. Доктор дал разрешение на это. Их восстановление в финальной стадии. Перед поездкой будет еще одна тренировка. Врач будет контролировать ситуацию и давать информацию, когда можно будет вводить их в игру», — отметил Боб Хпртли.