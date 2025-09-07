НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спорт Трагедия «Локомотива» А боль такая же, как прежде: 10 душераздирающих кадров с дня памяти ярославского «Локомотива»

А боль такая же, как прежде: 10 душераздирающих кадров с дня памяти ярославского «Локомотива»

Фоторепортаж с Леонтьевского кладбища и из Туношны

311
Ярославцы почтили память погибших в трагедии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы почтили память погибших в трагедии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы почтили память погибших в трагедии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

7 сентября — трагичная дата для всех ярославцев. И пусть прошло уже 14 лет со дня авиакатастрофы «Локомотива», боль такая же, как прежде. В городе прошли памятные мероприятия в честь погибших участников команды.

В этом фоторепортаже — пронзительные кадры с дня, наполненного горечью.

С момента трагедии прошло 14 лет, но Ярославль всё еще скорбит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС момента трагедии прошло 14 лет, но Ярославль всё еще скорбит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С момента трагедии прошло 14 лет, но Ярославль всё еще скорбит

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребята были совсем молодыми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРебята были совсем молодыми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребята были совсем молодыми

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Боль утраты до сих пор не прошла | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБоль утраты до сих пор не прошла | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Боль утраты до сих пор не прошла

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ежегодно родные и фанаты хоккеистов собираются на Леонтьевском кладбище | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕжегодно родные и фанаты хоккеистов собираются на Леонтьевском кладбище | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ежегодно родные и фанаты хоккеистов собираются на Леонтьевском кладбище

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Боль не утихает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБоль не утихает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Боль не утихает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У мемориала в Туношне люди выстраивались в очередь, чтобы возложить цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ мемориала в Туношне люди выстраивались в очередь, чтобы возложить цветы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У мемориала в Туношне люди выстраивались в очередь, чтобы возложить цветы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Горожане кидали цветы в место, где рухнул самолет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГорожане кидали цветы в место, где рухнул самолет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Горожане кидали цветы в место, где рухнул самолет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сегодня в Туношне горели сотни свечей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСегодня в Туношне горели сотни свечей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сегодня в Туношне горели сотни свечей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики верят, что «небесная команда» поддерживает нынешнюю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолельщики верят, что «небесная команда» поддерживает нынешнюю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики верят, что «небесная команда» поддерживает нынешнюю

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Слезы наворачиваются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСлезы наворачиваются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Слезы наворачиваются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Подробнее узнать о том, как Ярославль проживал 14-ю годовщину трагедии «Локомотива», можно в онлайн-трансляции.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Локомотив Годовщина трагедии
