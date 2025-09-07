А боль такая же, как прежде: 10 душераздирающих кадров с дня памяти ярославского «Локомотива»
Фоторепортаж с Леонтьевского кладбища и из Туношны
7 сентября — трагичная дата для всех ярославцев. И пусть прошло уже 14 лет со дня авиакатастрофы «Локомотива», боль такая же, как прежде. В городе прошли памятные мероприятия в честь погибших участников команды.
В этом фоторепортаже — пронзительные кадры с дня, наполненного горечью.
Подробнее узнать о том, как Ярославль проживал 14-ю годовщину трагедии «Локомотива», можно в онлайн-трансляции.