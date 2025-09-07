Возложение цветов и посещение мемориала: Ярославль вспоминает разбившуюся команду «Локомотив». Онлайн

Весь день сегодня в городе будут проходить памятные мероприятия. Утром в Успенском соборе прошла литургия.

На 14:00 запланирована панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище.

В 16:00 состоится панихида и возложение цветов на территории мемориального комплекса в Туношне Ярославского округа.