Возложение цветов и посещение мемориала: Ярославль вспоминает разбившуюся команду «Локомотив». Онлайн

Сегодня, 7 сентября, годовщина трагедии «Локомотива», случившейся в 2011 году. В тот страшный день на взлете из ярославского аэропорта в авиакатастрофе в Туношне разбился основной состав, а также тренерский штат команды. Из 45 человек выжил только один — бортинженер Александр Сизов. Официальная версия причин катастрофы — ошибка пилотов.
Сегодня в Ярославле запланированы памятные мероприятия. В этой трансляции мы рассказываем, как Ярославль вспоминает «небесную команду».
Ярославцы уже начали собираться на Леонтьевском кладбище. Люди подходят к могилам и со скорбью смотрят на них.
В день памяти на медведя на площади Богоявления надели джерси «Локомотива».
Ограничения движения
В Ярославле ввели ограничения движения в связи с проведением памятных мероприятий.
Ограничения движения в Ярославле 7 сентября:
с 07:00 до 15:30 — на участке улицы Чехова в районе Леонтьевского кладбища.
Где запретят остановку и стоянку:
с 19:00 6 сентября до 11:00 7 сентября — в районе Успенского кафедрального собора;
с 19:00 6 сентября до 15:30 7 сентября — на участке улицы Чехова и Угличской в районе.
Программа памятных мероприятий
Весь день сегодня в городе будут проходить памятные мероприятия. Утром в Успенском соборе прошла литургия.
На 14:00 запланирована панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище.
В 16:00 состоится панихида и возложение цветов на территории мемориального комплекса в Туношне Ярославского округа.