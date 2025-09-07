НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Возложение цветов и посещение мемориала: Ярославль вспоминает разбившуюся команду «Локомотив». Онлайн

Сегодня годовщина авиакатастрофы, которая произошла 7 сентября 2011 года

377
1 комментарий

Сегодня, 7 сентября, годовщина трагедии «Локомотива», случившейся в 2011 году. В тот страшный день на взлете из ярославского аэропорта в авиакатастрофе в Туношне разбился основной состав, а также тренерский штат команды. Из 45 человек выжил только один — бортинженер Александр Сизов. Официальная версия причин катастрофы — ошибка пилотов.

Сегодня в Ярославле запланированы памятные мероприятия. В этой трансляции мы рассказываем, как Ярославль вспоминает «небесную команду».

Алёна Троицкая

Ярославцы уже начали собираться на Леонтьевском кладбище. Люди подходят к могилам и со скорбью смотрят на них.

Обсудить
Алёна Троицкая

В день памяти на медведя на площади Богоявления надели джерси «Локомотива».

На медведе форма Исаева | Источник: читатель 76.RU На медведе форма Исаева | Источник: читатель 76.RU

На медведе форма Исаева

Источник:

читатель 76.RU

Обсудить
Полина Зайцева

Ограничения движения

В Ярославле ввели ограничения движения в связи с проведением памятных мероприятий.

Ограничения движения в Ярославле 7 сентября:

  • с 07:00 до 15:30 — на участке улицы Чехова в районе Леонтьевского кладбища.

Где запретят остановку и стоянку:

  • с 19:00 6 сентября до 11:00 7 сентября — в районе Успенского кафедрального собора;

  • с 19:00 6 сентября до 15:30 7 сентября — на участке улицы Чехова и Угличской в районе.

Обсудить
Полина Зайцева
Обсудить
Полина Зайцева

Программа памятных мероприятий

Весь день сегодня в городе будут проходить памятные мероприятия. Утром в Успенском соборе прошла литургия.

На 14:00 запланирована панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище.

В 16:00 состоится панихида и возложение цветов на территории мемориального комплекса в Туношне Ярославского округа.

Обсудить
Полина Зайцева
Обсудить
Комментарии
1
Гость
44 минуты
Помню эти страшные дни, как вчера(((
