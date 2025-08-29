«До последнего никому не говорил»: ярославец — о заплыве через Босфор, где пропал опытный спортсмен

Ярославец переплыл Босфор в Турции Источник: Игорь Кузнецов

37-летний Игорь Кузнецов из Ярославля переплыл через пролив Босфор в Турции. Масштабный заплыв прошел 24 августа в Стамбуле.

Игорь — предприниматель, он занимается консультированием клиентов по получению зарубежных банковских карт. Но в свободное время полностью отдается плаванию, которое, как он уверен, является «лучшим фитнесом для людей». В беседе с 76.RU бизнесмен рассказал о нюансах подготовки к популярному заплыву.

«Вышел на старт на Прусовских»

К спорту Игорь пришел сравнительно недавно — всего четыре года назад. Занимается плаванием на любительском уровне.

«Мне подарили сертификат на обучение, и я начал заниматься в бассейне „Автомобилист“. Потом перешел в „Лазурный“, стал тренироваться серьезнее, — вспоминает Кузнецов. — Со временем захотелось попробовать себя в заплывах на открытой воде. Два года назад купил гидрокостюм и вышел на старт на Прусовских карьерах. С этого всё и началось».

За прошлый сезон Игорь успел поучаствовать примерно в 25 стартах. Попробовав себя в большинстве соревнований, доступных в стране. После этого он на время бросил тренировки, поскольку казалось, что все вершины покорены. Заплывы в бассейнах перестали приносить удовольствие.

Игорь занимается плаванием последние четыре года Источник: Игорь Кузнецов

Травма и решение вернуться в спорт

Вернуться в спорт помог случай. Весной 2025 года предприниматель получил серьезные травмы обеих ног: на одной — растяжение, на другой — внутренний перелом и разрыв миниска и связок. Всё случилось во время зимних каникул в Сочи.

«Я тогда только учился заново ходить, передвигался на костылях. Подумал, что стимулом для восстановления станет участие в заплыве. Местные старты мне были уже неинтересны, поэтому выбрал Босфор», — рассказал предприниматель.

Международный межконтинентальный заплыв через Босфор проводится ежегодно в Стамбуле с 1989 года. Участники стартуют с азиатского берега и финишируют на европейском, преодолевая около 6,5 километра по естественному течению пролива. В соревновании принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители со всего мира. Ежегодно количество участников превышает три тысячи человек. Заплыв считается престижным и требует предварительной регистрации, медицинских справок и допуска тренера.

Я до последнего никому не говорил, что буду участвовать в международном заплыве. Пробовал участвовать на московских стартах, проплывая до пяти километров. Попробовал переплыть Плещеево озеро в Переславле-Залесском — это семь километров. Для себя понял, что готов на большее. Игорь Кузнецов ярославец, принявший участие в заплыве через Босфор

Попасть на престижный международный старт непросто. Регистрация открывается в марте, и места расходятся мгновенно. Затем необходимо оплатить участие, слот стоит 500 евро (чуть больше 46 тысяч рублей), собрать пакет медицинских документов и рекомендацию от тренера. Все бумаги проверяет Олимпийский комитет Турции.

«Нужно потратить много сил и времени, чтобы пройти все процедуры. Именно поэтому заплыв кажется таким желанным», — отмечает Игорь.

Спортсмен пропал на заплыве

В этом году заплыв через Босфор оказался в центре внимания общественности по печальному поводу. 24 августа пропал без вести опытный российский пловец Николай Свечников. 30-летний спортсмен, основавший собственную школу плавания, пытаясь исполнить свою мечту, исчез из виду участников заплыва и так и не финишировал.

Что известно о пропаже пловца на заплыве через Босфор Источник: Городские медиа

Участник из Ярославля Игорь в беседе с 76.RU поделился, что узнал о случившемся только после заплыва, когда знакомые и друзья стали присылать новости.

«Во время заплыва каждый находится в состоянии эйфории. Никто не знал и не мог знать про этот случай. Количество людей было огромным. Все похожи друг на друга: одинаковые шапочки, очки. Нас было три тысячи участников», — рассказал Игорь.

«Подумал, что не могу сдаться»

В Турцию Игорь Кузнецов приехал за три дня до соревнований, чтобы отдохнуть и привыкнуть к климату. В день старта участников отвезли на кораблях к азиатскому берегу, откуда и начиналось соревнование.

За четыре года Игорь принял участие в нескольких десятках заплывов Источник: Игорь Кузнецов

«Мы прыгали в воду с высоты примерно трех метров. В момент прыжка у меня слетели очки. Организаторы предложили вернуться, но я подумал, что не могу сдаться. И решил плыть без них. Вода была соленая и холодная, но я справился», — вспоминает ярославец.

Дистанцию Босфора Игорь преодолел за 1 час 43 минуты. На финише получил памятную медаль и в качестве подарков сумку, полотенце и сувениры.

Чтобы подготовиться к заплыву в Турции, Игорь сбросил 17 килограммов Источник: Игорь Кузнецов

Участие в таких соревнованиях обходится недешево: около 50 тысяч рублей — слот, 40 тысяч — перелет, еще примерно 50 тысяч — проживание.

«Если готовиться серьезно и участвовать в соревнованиях в сезоне, нужно около миллиона рублей. Любой спорт, когда он переходит из хобби в полупрофессиональный уровень, требует вложений», — говорит Кузнецов.