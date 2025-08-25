«Это была его мечта»: россиянин пропал во время заплыва в Босфоре — это заметили только через 12 часов

Пловца никто не видел с момента, когда он вошёл в воду Источник: Николай Свечников / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Турции во время заплыва через Босфор пропал без вести опытный российский пловец Николай Свечников. 30-летний спортсмен, основавший собственную школу плавания в попытке исполнить свою мечту, исчез из виду участников заплыва «Босфор 2025» и так и не финишировал.

Тренер по плаванию

Свечников работает тренером по плаванию. Он проводит занятия как в бассейне, так и на дому. Известно, что Николай окончил Орловский госуниверситет экономики и торговли, где обучался управлению персоналом в 2014–2020 годах. Кроме того, спортсмен открыл собственную школу плавания BeSwim в Москве. Там Свечников вместе с коллегами передает свой опыт и знания и учит плаванию даже грудничков.

В его арсенале также есть разнообразные сертификаты, включая те, что подтверждают его квалификацию в грудничковом плавании, плавании для беременных, программах для похудения и укрепления спины, а также другие. Кроме того, у Николая есть пять сертификатов, подтверждающих его знания в области аквааэробики.

В этом спорте Николай уже более 20 лет Источник: Школа плавания «BeSwim» Москва / VK.com

Восемь лет назад Николай в качестве тренера получил высшую категорию — статус эксперта. Он мастер спорта по плаванию.

Дело всей жизни

Переплыть Босфор было его мечтой, к которой он шел с самых юных лет. Свечников уже тогда достигал в этой области множество побед. В подростковом возрасте Николай стал рекордсменом Курской области по плаванию на спине и вольным стилем на различных дистанциях в 2006 и 2008 году. Он дважды выигрывал чемпионат по плаванию в Центральном федеральном округе. В 2019 году пловец стал чемпионом на открытой воде на Кубке чемпионов. А в 2017-2020 Свечников был лучшим тренером по плаванию фитнес-клуба «СССР Можайка».

Мечта обернулась трагедией

В этом году Свечников прилетел в Турцию, чтобы принять участие в Межконтинентальном заплыве через Босфор, который проводится ежегодно с 1989 года. Это соревнования по плаванию на открытой воде между командами Европы и Азии. Организатором мероприятия выступает Олимпийский комитет Турции. В заплыве «Босфор 2025» участвовали три тысячи спортсменов, среди которых были и ученики Свечникова.

Свечников дважды выигрывал чемпионат по плаванию в Центральном федеральном округе Источник: Николай Свечников / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Заплыв стартовал в 10:00, финиш состоялся в 14:00. Однако Свечников так и не финишировал. С момента, когда он вошел в воду прошло 12 часов. Организаторы лишь в 22:00 поняли, что не хватает одного пловца. В заплыве Николай выступал под номером 2554.

«30-летний тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва „Босфор 2025“. Николай стартовал в числе первых, однако через 500-600 метра после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве», — сообщает журналист Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале.

Трое подопечных Свечникова успешно финишировали, однако его самого никто не видел. Еще перед стартом медики осматривали спортсмена и не выявили никаких проблем, которые могли бы не позволить ему плыть. Врачи утверждают, что у Николая было отменное здоровье.

«Он приехал на соревнования, это была его мечта… Я разговаривала с врачом, который проверяет обычно к участию… И якобы участники посредине Босфора его видели. Но к финишу его не обнаружили. Ничего не говорят, говорят, ждите, может быть, судорога ноги произошла. Вы же понимаете, что такое может быть и может его течение унесло, на какой-то другой берег», — цитирует знакомую Свечникова телеканал РЕН ТВ.

Она предположила, что Николай мог находиться без сознания. Возможно, что люди, которые его обнаружили, просто не знают, кто он. Знакомая Свечникова уточнила, что об инциденте оповещены все службы в Турции — полиция, больницы, береговая охрана и морская служба.

Поиски Свечникова

В этом году течение в проливе было более сильным, чем в предыдущем. SHOT сообщает, что перед самым началом соревнований в Стамбуле пошёл сильный дождь и появился туман. Из-за этого резко упала видимость и поднялись волны. Спортсменам, в числе которых был Свечников, пришлось ожидать старта, перенесённого из-за погоды. Спортсмены жаловались, что им было сложнее плыть. Участники соревнований сбивались с пути и плыли дольше обычного.

После соревнований в Босфоре проходили учения и демонстрация турецкой морской техники. Береговая охрана сейчас ведет поиски пропавшего пловца.