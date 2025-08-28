«Реал» поедет в Алматы, «Челси» — в Баку: итоги жеребьевки Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов. Все команды узнали своих соперников.
Формат турнира
В основном этапе турнира выступят 36 команд. Теперь нет никаких групп — только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.
Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разные.
Из каждой корзины команды получат по два соперника — с одним будет матч дома, с другим — на выезде.
Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.
Кто с кем сыграет
«Реал»: «Манчестер Сити» (дома), «Ливерпуль» (на выезде), «Ювентус» (дома), «Бенфика» (на выезде), «Марсель» (дома), «Олимпиакос» (на выезде), «Монако» (дома), «Кайрат» (на выезде).
«ПСЖ»: «Бавария» (дома), «Барселона» (на выезде), «Аталанта» (дома), «Байер» (на выезде), «Тоттенхэм» (дома), «Спортинг» (на выезде), «Ньюкасл» (дома), «Атлетик» (на выезде).
«Манчестер Сити»: «Боруссия» Д (дома), «Реал» (на выезде), «Байер» (дома), «Вильярреал» (на выезде), «Наполи» (дома), «Буде-Глимт» (на выезде), «Галатасарай» (дома), «Монако» (на выезде).
«Бавария»: «Челси» (дома), «ПСЖ» (на выезде), «Брюгге» (дома), «Арсенал» (на выезде), «Спортинг» (дома), ПСВ (на выезде), «Юнион» (дома), «Пафос» (на выезде).
«Ливерпуль»: «Реал» (дома), «Интер» (на выезде), «Атлетико» (дома), «Айнтрахт» (на выезде), ПСВ (дома), «Марсель» (на выезде), «Карабах» (дома), «Галатасарай» (на выезде).
«Интер»: «Ливерпуль» (дома), «Боруссия» Д (на выезде), «Арсенал» (дома), «Атлетико» (на выезде), «Славия» (дома), «Аякс» (на выезде), «Кайрат» (дома), «Юнион» (на выезде).
«Челси»: «Барселона» (дома), «Бавария» (на выезде), «Бенфика» (дома), «Аталанта» (на выезде), «Аякс» (дома), «Наполи» (на выезде), «Пафос» (дома), «Карабах» (на выезде).
«Боруссия» Д: «Интер» (дома), «Манчестер Сити» (на выезде), «Вильярреал» (дома), «Ювентус» (на выезде), «Буде-Глимт» (дома), «Тоттенхэм» (на выезде), «Атлетик» (дома), «Копенгаген» (на выезде).
«Барселона»: «ПСЖ» (дома), «Челси» (на выезде), «Айнтрахт» (дома), «Брюгге» (на выезде), «Олимпиакос» (дома), «Славия» (на выезде), «Копенгаген» (дома), «Ньюкасл» (на выезде).
«Байер»: «ПСЖ» (дома), «Манчестер Сити» (на выезде), «Вильярреал» (дома), «Бенфика» (на выезде), ПСВ (дома), «Олимпиакос» (на выезде), «Ньюкасл» (дома), «Копенгаген» (на выезде).
«Арсенал»: «Бавария» (дома), «Интер» (на выезде), «Атлетико» (дома), «Брюгге» (на выезде), «Олимпиакос» (дома), «Славия» (на выезде), «Кайрат» (дома), «Атлетик» (на выезде).
«Аталанта»: «Челси» (дома), «ПСЖ» (на выезде), «Брюгге» (дома), «Айнтрахт» (на выезде), «Славия» (дома), «Марсель» (на выезде), «Атлетик» (дома), «Юнион» (на выезде).
«Брюгге»: «Барселона» (дома), «Бавария» (на выезде), «Арсенал» (дома), «Аталанта» (на выезде), «Марсель» (дома), «Спортинг» (на выезде), «Монако» (дома), «Кайрат» (на выезде).
«Айнтрахт»: «Ливерпуль» (дома), «Барселона» (на выезде), «Аталанта» (дома), «Атлетико» (на выезде), «Тоттенхэм» (дома), «Наполи» (на выезде), «Галатасарай» (дома), «Карабах» (на выезде).
«Ювентус»: «Боруссия» (дома), «Реал» (на выезде), «Бенфика» (дома), «Вильярреал» (на выезде), «Спортинг» (дома), «Буде-Глимт» (на выезде), «Пафос» (дома), «Монако» (на выезде).
«Атлетико»: «Интер» (дома), «Ливерпуль» (на выезде), «Айнтрахт» (дома), «Арсенал» (на выезде), «Буде-Глимит» (дома), ПСВ (на выезде), «Юнион» (дома), «Галатасарай» (на выезде).
«Бенфика»: «Реал» (дома), «Челси» (на выезде), «Байер» (дома), «Ювентус» (на выезде), «Наполи» (дома), «Аякс» (на выезде), «Карабах» (дома), «Ньюкасл» (на выезде).
«Вильярреал»: «Манчестер Сити» (дома), «Боруссия» (на выезде), «Ювентус» (дома), «Байер» (на выезде), «Аякс» (дома), «Тоттенхэм» (на выезде), «Копенгаген» (дома), «Пафос» (на выезде).
«Марсель»: «Ливерпуль» (дома), «Реал» (на выезде), «Аталанта» (дома), «Брюгге» (на выезде), «Аякс» (дома), «Спортинг» (на выезде), «Ньюкасл» (дома), «Юнион» (на выезде).
«Тоттенхэм»: «Боруссия» (дома), «ПСЖ» (на выезде), «Вильярреал» (дома), «Айнтрахт» (на выезде), «Славия» (дома), «Буде-Глимт» (на выезде), «Копенгаген» (дома), «Монако» (на выезде).
«Буде-Глимт»: «Манчестер Сити» (дома), «Боруссия» (на выезде), «Ювентус» (дома), «Атлетико» (на выезде), «Тоттенхэм» (дома), «Славия» (на выезде), «Монако» (дома), «Галатасарай» (на выезде).
«Спортинг»: «ПСЖ» (дома), «Бавария» (на выезде), «Брюгге» (дома), «Ювентус» (на выезде), «Марсель» (дома), «Наполи» (на выезде), «Кайрат» (дома), «Атлетик» (на выезде).
«Олимпиакос»: «Реал» (дома), «Барселона» (на выезде), «Байер» (дома), «Арсенал» (на выезде), ПСВ (дома), «Аякс» (на выезде), «Пафос» (дома), «Кайрат» (на выезде).
«Аякс»: «Интер» (дома), «Челси» (на выезде), «Бенфика» (дома), «Вильярреал» (на выезде), «Олимпиакос» (дома), «Марсель» (на выезде), «Галатасарай» (дома), «Карабах» (на выезде).
«Славия»: «Барселона» (дома), «Интер» (на выезде), «Арсенал» (дома), «Аталанта» (на выезде), «Будет-Глимт» (дома), «Тоттенхэм» (на выезде), «Атлетик» (дома), «Пафос» (на выезде).
«Наполи»: «Челси» (дома), «Ман Сити» (на выезде), «Айнтрахт» (дома), «Бенфика» (на выезде), «Спортинг» (дома), ПСВ (на выезде), «Карабах» (дома), «Копенгаген» (на выезде).
ПСВ: «Бавария» (дома), «Ливерпуль» (на выезде), «Атлетико» (дома), «Байер» (на выезде), «Наполи» (дома), «Олимпиакос» (на выезде), «Юнион» (дома), «Ньюкасл» (на выезде).
«Атлетик»: «ПСЖ» (дома), «Боруссия» (на выезде), «Арсенал» (дома), «Аталанта» (на выезде), «Спортинг» (дома), «Славия» (на выезде), «Карабах» (дома), «Ньюкасл» (на выезде).
«Карабах»: «Челси» (дома), «Ливерпуль» (на выезде), «Айнтрахт» (дома), «Бенфика» (на выезде), «Аякс» (дома), «Наполи» (на выезде), «Копенгаген» (дома), «Атлетик» (на выезде).
«Монако»: «Манчестер Сити» (дома), «Реал» (на выезде), «Ювентус» (дома), «Брюгге» (на выезде), «Тоттенхэм» (дома), «Буде-Глимт» (на выезде), «Галатасарай» (дома), «Пафос» (на выезде).
«Галатасарай»: «Ливерпуль» (дома), «Манчестер Сити» (на выезде), «Атлетико» (дома), «Айнтрахт» (на выезде), «Буде-Глимт» (дома), «Аякс» (на выезде), «Юнион» (дома), «Монако» (на выезде).
«Ньюкасл»: «Барселона» (дома), «ПСЖ» (на выезде), «Бенфика» (дома), «Байер» (на выезде), ПСВ (дома), «Марсель» (на выезде), «Атлетик» (дома), «Юнион» (на выезде).
«Юнион»: «Интер» (дома), «Бавария» (на выезде), «Аталанта» (дома), «Атлетико» (на выезде), «Марсель» (дома), ПСВ (на выезде), «Ньюкасл» (дома), «Галатасарай» (на выезде).
«Пафос»: «Бавария» (дома), «Челси» (на выезде), «Вильярреал» (дома), «Ювентус» (на выезде), «Славия» (дома), «Олимпиакос» (на выезде), «Монако» (дома), «Кайрат» (на выезде).
«Копенгаген»: «Боруссия» (дома), «Барселона» (на выезде), «Байер» (дома), «Вильярреал» (на выезде), «Наполи» (дома), «Тоттенхэм» (на выезде), «Кайрат» (дома), «Кароабах» (на выезде).
«Кайрат»: «Реал» (дома), «Интер» (на выезде), «Брюгге» (дома), «Арсенал» (на выезде), «Олимпиакос» (дома), «Спортинг» (на выезде), «Пафос» (дома), «Копенгаген» (на выезде).
Точные даты каждого матча УЕФА назовет в субботу, 30 августа.
Когда состоятся матчи
Тур 1: 16–18 сентября 2025 года.
Тур 2: 30 сентября — 1 октября 2025 года.
Тур 3: 21–22 октября 2025 года.
Тур 4: 4–5 ноября 2025 года.
Тур 5: 25–26 ноября 2025 года.
Тур 6: 9–10 декабря 2025 года.
Тур 7: 20–21 января 2026 года.
Тур 8: 28 января 2026 года.
Когда плей-офф
Стыковые матчи: 17–18 и 24–25 февраля 2026 года.
1/8 финала: 10–11 и 17–18 марта 2026 года.
Четвертьфиналы: 7–8 и 14–15 апреля 2026 года.
Полуфиналы: 28–29 апреля и 5–6 мая 2026 года.
Финал: 30 мая 2026 года (Будапешт).