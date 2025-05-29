«Контракт продлевать не будет»: с ярославским «Локомотивом» попрощался тренер

Рашит Давыдов с Кубком Гагарина в руках, в окружении вратарей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











29 мая стало известно, что тренер вратарей ярославского «Локомотива» Рашит Давыдов подготовил прощальную речь. Наставник голкиперов работал с железнодорожниками с 2021 года. Давыдов сообщил, что путь к кубку был интересным и непростым.

«Навсегда останется со мной чувство профессионального удовлетворения от совместной работы с Даниилом Исаевым и Алексеем Мельничуком (вратарями „Локомотива“ — Прим.ред.) Хочу отметить их отношение к делу, терпение и целеустремлённость, их профессионализм и постоянное желание развиваться и совершенствоваться. Пожалуй, эта пара вратарей, причём именно пара, была лучшей в моей 20-летней клубной тренерской деятельности», — передают речь Рашита Давыдова в Metaratings.ru.

В своем обращении Давыдов также поблагодарил Никитина за приглашение вступить в тренерский штаб.

«Сам Рашит Абдулхакович говорил после матча — что контракт он продлевать не будет и если останется в „Локомотиве“, то в качестве консультанта», — сказали 76.RU в пресс-службе хоккейного клуба.