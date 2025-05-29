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Спорт «Контракт продлевать не будет»: с ярославским «Локомотивом» попрощался тренер

«Контракт продлевать не будет»: с ярославским «Локомотивом» попрощался тренер

Наставник хоккеистов покинул штаб

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4 комментария
Рашит Давыдов с Кубком Гагарина в руках, в окружении вратарей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРашит Давыдов с Кубком Гагарина в руках, в окружении вратарей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рашит Давыдов с Кубком Гагарина в руках, в окружении вратарей

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

29 мая стало известно, что тренер вратарей ярославского «Локомотива» Рашит Давыдов подготовил прощальную речь. Наставник голкиперов работал с железнодорожниками с 2021 года. Давыдов сообщил, что путь к кубку был интересным и непростым.

«Навсегда останется со мной чувство профессионального удовлетворения от совместной работы с Даниилом Исаевым и Алексеем Мельничуком (вратарями „Локомотива“ — Прим.ред.) Хочу отметить их отношение к делу, терпение и целеустремлённость, их профессионализм и постоянное желание развиваться и совершенствоваться. Пожалуй, эта пара вратарей, причём именно пара, была лучшей в моей 20-летней клубной тренерской деятельности», — передают речь Рашита Давыдова в Metaratings.ru.

В своем обращении Давыдов также поблагодарил Никитина за приглашение вступить в тренерский штаб.

«Сам Рашит Абдулхакович говорил после матча — что контракт он продлевать не будет и если останется в „Локомотиве“, то в качестве консультанта», — сказали 76.RU в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, ярославский «Локомотив» покинули два хоккеиста. Защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут перешли в НХЛ.

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Комментарии
4
Гость
7 часов
Ошибку в заголовке исправьте
Гость
2 часа
Зачемтогдаприходилвкоманду
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