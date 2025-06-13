«Сложившийся мастер»: бывший нападающий ярославского «Локомотива» перешел в «Трактор»

Егор Коршков весьма экспрессивен на льду Источник: ХК «Локомотив»











Бывший игрок ярославского «Локомотива» Егор Коршков стал новым форвардом «Трактора». Об этом сообщили в пресс-службе челябинского хоккейного клуба в пятницу, 13 июня.

28-летний Егор Коршков заключил контракт с «черно-белыми» на два года, до конца сезона 2026/27.



«Имя Егора Коршкова прекрасно известно в КХЛ. Это сложившийся мастер с внушительными габаритами, поигравший как за океаном, так и в различных сборных страны. Переход в „Трактор“ — новый вызов для нападающего и дополнительная мотивация доказать, что он способен выйти на первые роли в команде, борющейся за главный трофей. Егор отлично подходит под требования Бена Гру и в Челябинске должен полностью раскрыть свой потенциал», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Хоккеист родился в Новосибирске, был воспитанником «Казахмыса» и «Сибири», но начал свою профессиональную карьеру уже в ярославской «молодежке» в сезоне 2013/2014. Через год он вошел в основной состав «Локомотива», где провел в общей сложности восемь лет — с перерывом на работу в клубе НХЛ и АХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» (сезон 2019/2020).

В 2023 году Егор Коршков перешел из «Локомотива» в хабаровский «Амур», а ещё через год — в клуб «Ак Барс» (Казань).

Ранее стало известно, что «Локомотив» пополнился новым игроком. Им стал 26-летний канадский защитник Мак Холлоуэлл. Пока контракт подписан на один сезон.