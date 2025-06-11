Приехал из-за границы: ярославский «Локомотив» взял нового игрока

В ХК «Локомотив» новый игрок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославский «Локомотив» пополнился новым игроком. Им стал 26-летний канадский защитник Мак Холлоуэлл.

«Минувший сезон он провел в Американской хоккейной лиге, играя за фарм-клуб „Питтсбург Пингвинс“. Защитник набрал 31 очко в 56 матчах», — сообщили 11 июня в ярославском клубе.

Контракт с Маком Холлоуэллом подписали пока на один сезон.

Известно, что рост Мака Холлоуэлла 177 сантиметров, вес — 80 килограммов, хват правый.

Напомним, 6 июня клуб объявлял, что защитник Рушан Рафиков останется в ярославской команде еще на два года. Также новые контракты, которые будут действовать до конца сезона 2025/2026, подписали с «Локомотивом» нападающие Максим Березкин и Степан Никулин.