Приехал из-за границы: ярославский «Локомотив» взял нового игрока

Ярославский «Локомотив» пополнился новым игроком. Им стал 26-летний канадский защитник Мак Холлоуэлл.
«Минувший сезон он провел в Американской хоккейной лиге, играя за фарм-клуб „Питтсбург Пингвинс“. Защитник набрал 31 очко в 56 матчах», — сообщили 11 июня в ярославском клубе.
Контракт с Маком Холлоуэллом подписали пока на один сезон.
Известно, что рост Мака Холлоуэлла 177 сантиметров, вес — 80 килограммов, хват правый.
Напомним, 6 июня клуб объявлял, что защитник Рушан Рафиков останется в ярославской команде еще на два года. Также новые контракты, которые будут действовать до конца сезона 2025/2026, подписали с «Локомотивом» нападающие Максим Березкин и Степан Никулин.
При этом 11 июня в клубе официально объявили об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера. Сообщается, что он по собственной инициативе расторг контракт с «Локомотивом», действие которого было рассчитано до 2027-го года. Кто займет место Никитина в ярославской команде, пока не известно.