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Спорт Проигравший «Локомотиву» «Трактор» подписал контракт с американским защитником. Кто перейдет в клуб

Проигравший «Локомотиву» «Трактор» подписал контракт с американским защитником. Кто перейдет в клуб

Команда заняла второе место во время борьбы за Кубок Гагарина

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В «Трактор» переходит американский игрок | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ «Трактор» переходит американский игрок | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В «Трактор» переходит американский игрок

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Челябинский «Трактор», с которым ярославский «Локомотив» боролся за Кубок Гагарина, подписал контракт на год с американским защитником Джорданом Гроссом. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в клубе. Предыдущий сезон легионер провел в КХЛ в составе минского «Динамо».

«Приветствуем Джордана в нашем клубе. В первом же сезоне КХЛ после приезда из-за океана он доказал, что повышенное внимание к его фигуре было полностью оправдано, — прокомментировал новость о новичке генеральный менеджер „Трактора“ Алексей Волков. — Шестое место по результативности среди защитников в Лиге и отличный показатель полезности — лучшие тому доказательства. Гросс обладает высоким хоккейным IQ, здорово двигает шайбу, способен сыграть как на острие, так и в роли ассистента. С его приходом линия обороны „Трактора“ получает сложившегося мастера и профессионала, готового решать серьезные задачи».

В челябинском клубе напомнили, что Гроссу 30 лет — он родился 9 мая 1995 года в Мейпл-Гров (США). Карьеру начинал в родном городе в рамках школьного хоккея, затем подписал контракт со студенческой командой.

В «Трактор» переходит хоккеист Джордан Гросс | Источник: hctraktor.orgВ «Трактор» переходит хоккеист Джордан Гросс | Источник: hctraktor.org

В «Трактор» переходит хоккеист Джордан Гросс

Источник:

hctraktor.org

«Отличная статистика защитника обратила на себя внимание клубы NHL, и в сезоне 2017/18 он подписал соглашение с „Аризоной Койотс“. После двух сезонов в AHL за „Тусон Роадраннерс“ Джордан Гросс дебютировал в NHL, проведя в сезоне 2019/20 две встречи за „койотов“ и отметившись одной передачей. 31 июля 2021-го стал игроком „Колорадо Эвеланш“, но весь сезон провел в AHL за фарм-клуб „Колорадо Иглс“, где показал свой лучший сезон в карьере — 70 матчей и 75 (11+64) очков, завоевав титул самого результативного защитника Лиги и получив награду лучшему игроку обороны, — рассказали в „Тракторе“. — „Далее после двух сезонов в системе „Нэшвилл Предаторс“ Гросс переехал в КХЛ и летом 2024 года подписал контракт с минским „Динамо“».

Вместе с «Динамо» Джордан Гросс вышел в плей-офф, но команда вылетела во втором раунде, уступив «Трактору».

В минском клубе тепло попрощались с игроком.

«Это был классный сезон как для нашей команды, так и для Джордана. Гросс перешел в „Динамо“ по ходу прошлого межсезонья, сыграл в 77 матчах и набрал 42 (7+35) очка при показателе полезности „+17“. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром-защитником команды. Спасибо за работу, Джордан!», — поблагодарили в «Динамо».

«Трактор» в сезоне 2024/2025 дошел до финала плей-офф. Команда боролась за Кубок Гагарина с ярославской командой «Локомотив». Челябинцы проиграли со счетом 4:1 в серии. В итоге железнодорожники стали чемпионами сезона и получили Кубок Гагарина. За играми мы следили в отдельном сюжете.

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Ольга Козлова
корреспондент
ХК Трактор КХЛ Хоккей ХК Локомотив
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