Защищают честь города: кто в составе «Локомотива» является коренным ярославцем

Ярославские хоккеисты сыграют в финале Кубка Гагарина Источник: Полина Авдошина / «Городские медиа»











13 мая в Ярославле стартовал финал Кубка Гагарина. «Локомотив» принял на своем льду челябинский «Трактор». Вторая игра серии состоится сегодня, 15 мая.

Спортсмены будут играть не только за себя, но и за весь Ярославль. В клубе выступают игроки родом из других городов, но немало и местных ребят. В этом материале мы расскажем, кто из хоккеистов сильнейшей команды Западной конференции родился в Ярославле.

Они брали кубки на молодежном уровне, представляли Россию на международных турнирах и ставили рекорды. Поехали!

Даниил Исаев

Вратарь на все прошедшие игры в плей-офф был заявлен основным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вратарь Даниил Исаев родился в Ярославле. Хоккеисту 25 лет. Он прошел молодежный хоккей, в составе «Локо» становился обладателем Кубка Харламова в сезоне 18/19, тогда же дебютировал в «Локомотиве». Последующие два сезона играл параллельно в двух лигах: КХЛ и ВХЛ. Однако больше матчей у него было проведено во второй. Полноценный сезон в «Локомотиве» был в 2022–2023 году. Даниил становился лучшим вратарем КХЛ в сезоне 23/24.

ВХЛ — профессиональная хоккейная лига, являющаяся второй по силе в России после КХЛ.

Александр Елесин

Елесин является защитником Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Капитану команды Александру Елесину 29 лет. Играл за «Локо-Юниор» с 2013 по 2015 год, после перешел в молодежку «Локо». В 2015 году дебютировал в ВХЛ за команду «Рязань», но провел там не так много времени, быстро вернулся в Ярославль. В сезоне 15/16 вместе с «Локо» взял Кубок Харламова, а летом 2016 года его обменяли в хабаровский «Амур». Там он провел один сезон, впервые сыграв на уровне КХЛ. В 2017 году вернулся в Ярославль и провел за «Локомотив» 32 игры. В сезоне 24/25 стал капитаном, сменив ушедшего в питерский СКА Сергея Андронова.

Георгий Иванов

Георгий Иванов один из коренных ярославских хоккеистов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











26-летний нападающий является одним из самых любимых хоккеистов у болельщиков. По количеству плакатов на арене он конкурирует только с Даниилом Исаевым и Александром Радуловым. Любитель котов дебютировал в «Локомотиве» в сезоне 17/18. В детском хоккее пару лет поиграл за питерский клуб «Серебряные львы», а в 2010 году вернулся в Ярославль и стал одним из лидеров команды. В сезоне 17/18 в составе молодежки «Локо» стал обладателем своего первого Кубка Харламова. Полноценный сезон за «Локомотив» был в 2018–2019 году, тогда же его отправили к молодежке на время плей-офф, и он взял второй Кубок Харламова.

Даниил Тесанов

Даниил Тесанов играет на позиции нападающего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Молодой нападающий, 23-летний «краш» болельщиц дебютировал в ярославской молодежке «Локо-Юниор» в 16 лет.

Даниил сыграл за юношескую сборную России (U18) на турнире в Канаде. В 2019 году стал обладателем Кубка Харламова в составе молодежки «Локо». В сезоне 24/25 его отправляли в ВХЛ в «Молот», ему пришлось доказывать делом свою полезность первой ярославской команде. Там сыграл в 4 играх и вернулся в «Локомотив».

Никита Черепанов

Черепанов играет под номером 73 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Защитник также начал свой хоккейный путь в Ярославле. Играл за молодежку «Локо», а в сезоне 15/16 был обменян в хабаровский «Амур». Никита сыграл там в 49 матчах, после чего его обменяли в казанский «Ак Барс». Черепанов провел 16 матчей и в том же сезоне состоялся его переход в ярославский «Локомотив».

В сезоне 17/18 он уже основательно закрепился в команде. На счету Черепанова было 44 матча. Сейчас он известен как защитник, который часто применяет силовую борьбу на льду.

Павел Красковский

Павел Красковский родом из Ярославля Источник: Павел Красковский находится в центре











Хоккеист дебютировал в «Локомотиве» в сезоне 13/14. До начала карьеры в большом спорте был лидером на молодежном уровне. Становился обладателем Кубка Харламова в сезоне 15/16. Самым результативным для Красковского стал сезон 20/21, тогда хоккеист набрал 38 очков. Павел, в отличие от многих товарищей по команде, не играл в ВХЛ, и за его спиной только карьера в МХЛ и КХЛ.

Степан Никулин

Степан Никулин получил травму в конце регулярного чемпионата Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Нападающий завершил сезон 24/25 раньше, чем должен был из-за травмы. Во время игры в ярославской молодежке «Локо» становился лучшим бомбардиром. На его счету в сезоне 20/21 было 74 очка, из которых 33 шайбы и 41 голевых передачи.

Дебютировал в «Локомотиве» под руководством Андрея Скабелки, тренера, который был до прихода Игоря Никитина в клуб. После смены тренерского штаба был отправлен в «Молот» до конца сезона. В 2022 году сыграл в составе «Локомотива» 61 игру.

Бомбардир — хоккеист, который забрасывает больше всего шайб в команде.

Даниил Бут

Бут ярко проявил себя в МХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Отец молодого хоккеиста — Антон Бут является двукратным чемпионом России в составе «Локомотива», на данный момент он тренер ярославского клуба. Сам Даниил ярко показал себя уже на молодежном уровне. В сезоне 21/22 он набрал 42 очка, находясь в составе «Локо». В КХЛ дебютировал в 2022 году.

Илья Николаев

Илья Николаев присоединился к «Локомотиву» замой 2024 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Илья Николаев имеет опыт игры за океаном. После нескольких лет игры за систему «Калгари», он вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом». Илья воспитанник ярославской школы хоккея. В молодежке «Локо» он играл с 2017 по 2021 год. В КХЛ дебютировал только в сезоне 24/25.