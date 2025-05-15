«Локомотив» разнес «Трактор» на домашнем матче. Как прошла вторая игра финала плей-офф

Хоккей в Ярославле был на редкость грязным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











15 мая состоялся второй поединок «Трактора» и «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Матч (6+) завершился со счетом 4:1 в пользу ярославского клуба. Игра проходила на «Арене-2000».

Начиналось всё отлично для челябинцев: они открыли счет с ошеломительной быстротой. Чарльз Робинсон при поддержке Дэя Логана забил гол в ворота хозяев уже на пятой минуте.

Челябинцы первые забросили шайбу Источник: КХЛ / Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Локомотив» — «Трактор». 2-й матч. Прямая трансляция [0+], 15.05.2025

За минуту до перерыва на льду завязалась потасовка: Егор Сурин из «Локомотива», едва-едва вернувшийся со скамьи удаленных за подножку, вместе с Александром Радуловым решил потолкаться с «черно-белыми».

Без потасовок на льду не обошлось Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На перерыв болельщики «Трактора» ушли в приподнятом настроении, но уже на второй минуте второго периода в ворота челябинцев залетела шайба от Александра Полунина.

Александр Полунин забросил шайбу в ворота «Трактора» Источник: КХЛ / Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Локомотив» — «Трактор». 2-й матч. Прямая трансляция [0+], 15.05.2025

Сразу после этого на льду завязалась очередная потасовка: Бадди Робинсон столкнулся с воспитанником челябинской школы Максимом Шалуновым, получил травму и ушел в раздевалку. Штрафа не последовало.

Стычка на льду обошлась без удалений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Авторами второго удачного броска в этом периоде стали Георгий Иванов и Александр Радулов, перевес оказался на стороне ярославского клуба.

Передачи игроков «Локомотива» вышли удачными Источник: КХЛ / Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Локомотив» — «Трактор». 2-й матч. Прямая трансляция [0+], 15.05.2025

В третьем периоде «Локомотив» прочно удерживал преимущество, бомбардиры «черно-белых» не могли прорваться к воротам соперников. На седьмой минуте Максим Березкин забросил в ворота «Трактора» третью шайбу, и почти сразу же после этого, в пустые ворота, прилетела четвертая — от Никиты Кирьянова.

Никита Кирьянов забросил четвертую шайбу Источник: КХЛ / Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Локомотив» — «Трактор». 2-й матч. Прямая трансляция [0+], 15.05.2025

«Локомотив» победил с существенным отрывом Источник: КХЛ / Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Локомотив» — «Трактор». 2-й матч. Прямая трансляция [0+], 15.05.2025