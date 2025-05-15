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Спорт Финал плей-офф Репортаж «Локомотив» разнес «Трактор» на домашнем матче. Как прошла вторая игра финала плей-офф

«Локомотив» разнес «Трактор» на домашнем матче. Как прошла вторая игра финала плей-офф

С каким счетом завершилась встреча

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1 комментарий
Хоккей в Ярославле был на редкость грязным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХоккей в Ярославле был на редкость грязным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккей в Ярославле был на редкость грязным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

15 мая состоялся второй поединок «Трактора» и «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Матч (6+) завершился со счетом 4:1 в пользу ярославского клуба. Игра проходила на «Арене-2000».

Начиналось всё отлично для челябинцев: они открыли счет с ошеломительной быстротой. Чарльз Робинсон при поддержке Дэя Логана забил гол в ворота хозяев уже на пятой минуте.

Челябинцы первые забросили шайбу

Источник:

КХЛ / Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Локомотив» — «Трактор». 2-й матч. Прямая трансляция [0+], 15.05.2025

За минуту до перерыва на льду завязалась потасовка: Егор Сурин из «Локомотива», едва-едва вернувшийся со скамьи удаленных за подножку, вместе с Александром Радуловым решил потолкаться с «черно-белыми».

Без потасовок на льду не обошлось

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На перерыв болельщики «Трактора» ушли в приподнятом настроении, но уже на второй минуте второго периода в ворота челябинцев залетела шайба от Александра Полунина.

Александр Полунин забросил шайбу в ворота «Трактора»

Источник:

КХЛ / Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Локомотив» — «Трактор». 2-й матч. Прямая трансляция [0+], 15.05.2025

Сразу после этого на льду завязалась очередная потасовка: Бадди Робинсон столкнулся с воспитанником челябинской школы Максимом Шалуновым, получил травму и ушел в раздевалку. Штрафа не последовало.

Стычка на льду обошлась без удалений

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Авторами второго удачного броска в этом периоде стали Георгий Иванов и Александр Радулов, перевес оказался на стороне ярославского клуба.

Передачи игроков «Локомотива» вышли удачными

Источник:

КХЛ / Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Локомотив» — «Трактор». 2-й матч. Прямая трансляция [0+], 15.05.2025

В третьем периоде «Локомотив» прочно удерживал преимущество, бомбардиры «черно-белых» не могли прорваться к воротам соперников. На седьмой минуте Максим Березкин забросил в ворота «Трактора» третью шайбу, и почти сразу же после этого, в пустые ворота, прилетела четвертая — от Никиты Кирьянова.

Никита Кирьянов забросил четвертую шайбу

Источник:

КХЛ / Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Локомотив» — «Трактор». 2-й матч. Прямая трансляция [0+], 15.05.2025

«Локомотив» победил с существенным отрывом

Источник:

КХЛ / Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Локомотив» — «Трактор». 2-й матч. Прямая трансляция [0+], 15.05.2025

Первая игра финальной серии плей-офф завершилась со счетом 1:2 в пользу «Трактора». Это давало им преимущество в серии, ведь, чтобы получить Кубок Гагарина, нужно выиграть четыре матча. То есть, счет в серии был 1:0 в пользу «Трактора». Однако, «Локомотив» сравнял его во время игры 15 мая. Теперь команды идут 1:1. Следующая игра (6+) состоится 17 мая в Челябинске.

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Хоккей КХЛ Кубок Гагарина Локомотив Трактор
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Комментарии
1
Гость
16 минут
А кто победил то?
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