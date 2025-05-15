«Локомотив» разнес «Трактор» на домашнем матче. Как прошла вторая игра финала плей-офф

15 мая состоялся второй поединок «Трактора» и «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Матч (6+) завершился со счетом 4:1 в пользу ярославского клуба. Игра проходила на «Арене-2000».
Начиналось всё отлично для челябинцев: они открыли счет с ошеломительной быстротой. Чарльз Робинсон при поддержке Дэя Логана забил гол в ворота хозяев уже на пятой минуте.
За минуту до перерыва на льду завязалась потасовка: Егор Сурин из «Локомотива», едва-едва вернувшийся со скамьи удаленных за подножку, вместе с Александром Радуловым решил потолкаться с «черно-белыми».
На перерыв болельщики «Трактора» ушли в приподнятом настроении, но уже на второй минуте второго периода в ворота челябинцев залетела шайба от Александра Полунина.
Сразу после этого на льду завязалась очередная потасовка: Бадди Робинсон столкнулся с воспитанником челябинской школы Максимом Шалуновым, получил травму и ушел в раздевалку. Штрафа не последовало.
Авторами второго удачного броска в этом периоде стали Георгий Иванов и Александр Радулов, перевес оказался на стороне ярославского клуба.
В третьем периоде «Локомотив» прочно удерживал преимущество, бомбардиры «черно-белых» не могли прорваться к воротам соперников. На седьмой минуте Максим Березкин забросил в ворота «Трактора» третью шайбу, и почти сразу же после этого, в пустые ворота, прилетела четвертая — от Никиты Кирьянова.
Первая игра финальной серии плей-офф завершилась со счетом 1:2 в пользу «Трактора». Это давало им преимущество в серии, ведь, чтобы получить Кубок Гагарина, нужно выиграть четыре матча. То есть, счет в серии был 1:0 в пользу «Трактора». Однако, «Локомотив» сравнял его во время игры 15 мая. Теперь команды идут 1:1. Следующая игра (6+) состоится 17 мая в Челябинске.