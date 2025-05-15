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Спорт «Локомотив» проиграл «Трактору», но еще может победить в финале плей-офф. Почему

«Локомотив» проиграл «Трактору», но еще может победить в финале плей-офф. Почему

Объясняем простым языком для тех, кто только начинает разбираться в хоккее

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Почему плей-офф играется до четырех побед | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему плей-офф играется до четырех побед | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему плей-офф играется до четырех побед

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле вечером 13 мая прошла первая игра (6+) финала плей-офф. «Локомотив» встретился на своем льду с челябинским «Трактором» и проиграл, уступив противнику со счетом 1:2.

Кажется, будто начавшаяся серия игр стала одним из самых обсуждаемых событий среди ярославцев. Интерес проявляют даже те, кто никогда не смотрел матчи и знают лишь, что в хоккее есть шайба, клюшка и коньки.

Поэтому после поражения «Локомотива» у некоторых возник подобный вопрос:

«Если „Трактор“ победил „Локомотив“, то почему будут еще матчи? Кто в итоге получит кубок? „Локомотив“ же уже проиграл», — написала нам читательница 76.RU.

Трижды плюем через левое плечо и уверяем вас: несмотря на то, что первая игра для железнодорожников стала неудачной, о поражении «Локомотива» в плей-офф говорить рано. И если вы ничего не понимаете в хоккее, но очень хотите понять — этот разбор простым языком для вас.

Игра до четырех побед

По правилам, в серии матчей финала плей-офф встречаются победители полуфинала. В 2025 году это «Локомотив» и «Трактор».

«По итогам регулярного Чемпионата КХЛ определяется обладатель Кубка Континента имени Виктора Васильевича Тихонова. По итогам плей-офф определяется чемпион КХЛ (Континентальной хоккейной лиги, Прим. ред.) — обладатель Кубка Гагарина», — говорится на сайте КХЛ.

То есть, сейчас «Локомотив» и «Трактор» борются за звание чемпиона КХЛ и кубок Гагарина. Чтобы завоевать этот титул, нужно выиграть четыре матча.

Так будет четыре игры?

Но при этом не факт, что финал будет ограничен четырьмя матчами. Вечером 13 мая в Ярославле прошла стартовая игра между командами. Выиграл «Трактор». То есть, на счету челябинской команды сейчас 1:0. Чтобы завоевать полноценную победу в серии, им нужно выиграть оставшиеся матчи.

Однако «Локомотив» может забрать победу в грядущих играх. То есть, ярославская команда может сравнять счет 15 мая до 1:1, если забьет больше шайб. Или в пользу «Трактора» будет 2:0, если победит челябинская команда. Далее пройдут две игры 17 и 19 мая в Челябинске, на льду соперников. Четырьмя матчами финал ограничится лишь в том случае, если «Трактор» заберет победу в оставшихся трех. То есть, доведет счет до отметки в 4:0.

Но если «Локомотив» выиграет хотя бы один матч, то будет назначена пятая игра. То есть, «Трактор» должен будет дойти до четырех побед. Если же железнодорожники заберут победу в пятом матче, будет назначен шестой. Седьмой дополнительный матч станет решающим. При равном счете команды будут играть в овертайме — дополнительном времени до первой забитой шайбы. Кто забросит — тот и станет чемпионом.

Если для определения победителя потребуется больше матчей, то дома для «Локомотива» они пройдут 21 и 25 мая, а на территории соперника — 23 числа.

А вы разбираетесь в хоккее?

Да, тут все просто, я активный болельщик!
Смотрю матчи не часто, но правила знаю
Вообще впервые слышу о таких правилах
Не люблю хоккей и не хочу в нем разбираться

Ранее мы показывали, что происходило на первой игре плей-офф в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Локомотив Трактор Финал плей-офф Кубок Гагарина
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