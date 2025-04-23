НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, дождь

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 750мм 56%
Подробнее
5 Пробки
USD 82,36
EUR 94,57
Расписание речного трамвайчика
Обрушился дом
Снесут дом в центре
Экстренное предупреждение о погоде
Шансы «Локомотива» на победу
Грядет гроза
Дайджест ко Дню Победы
Загадочные растения у Волги
Когда откроют ТЮЗ
Спорт «Преимущества нет»: хоккейный эксперт прокомментировал игру ярославского «Локомотива»

«Преимущества нет»: хоккейный эксперт прокомментировал игру ярославского «Локомотива»

Железнодорожники сыграют в седьмом матче серии 23 апреля

273
5 комментариев
«Локомотив» сыграет против омского «Авангарда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» сыграет против омского «Авангарда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» сыграет против омского «Авангарда»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 23 апреля пройдет решающий матч (6+) в серии между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Счет в серии 3:3, в седьмом матче определиться команда, которая пройдет в 1/2 плей-офф. Мы спросили о шансах железнодорожников у хоккейного эксперта Алексея Терещенко.

«Ни у кого нет преимущества, потому что у всех одинаковые шансы. Есть небольшой плюс, что „Локомотив“ играет дома. Хотя команда и в гостях выигрывала, и дома проигрывала», — сообщил в разговоре с 76.RU Алексей Терещенко.

Алексей Терещенко — трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России по хоккею. Играл за такие клубы, как «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Динамо-Москва» и «Авангард». В омском клубе закончил игровую карьеру. За «Авангард» играл в сезоне 19/20.

На пресс-конференции после шестого матча Игорь Никитин сказал, что команде нужно перестроиться. В матче 21 апреля ярославцы не смогли реализовать ни один момент.

«Нужно же что-то делать. Нападающие не забросили ни одной шайбы, поэтому он и говорит о перестройке. Каждый знает, что он делает и выполняет это. Ничего опасного в перестройке нет», — сказал Алексей Терещенко.

В Сети было много споров о причинах поражения в двух последних матчах.

«Причина в Омске. Омск играют хорошо. Я не считаю, что „Локомотив“ сбавил, просто „Авангард“ не дает пространства», — подытожил Алексей Терещенко.

Ранее мы публиковали комментарии бывшего главного тренера сборной России об игре ярославского «Локомотива».

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив КХЛ Хоккей Спорт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
32 минуты
Чем дольше серия игр - тем больше заработок у всех причастных к этому "действу". Типа "играют в хоккей" - ха-ха-ха! Перед седьмым, "решающим" матчем уже все и всё обсудили - что почём, чья очередь на кубок подошла и сколько это стоит.
Гость
42 минуты
Цены на ж/д билеты бешеные, содержать хоккеистов миллионеров надо на что-то и привозить огонь из Иерусалима
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
В России воскресили важную ипотечную программу, но даже банки не понимают, как с ней работать. В чем проблема?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление