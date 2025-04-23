«Преимущества нет»: хоккейный эксперт прокомментировал игру ярославского «Локомотива»

«Локомотив» сыграет против омского «Авангарда» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 23 апреля пройдет решающий матч (6+) в серии между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Счет в серии 3:3, в седьмом матче определиться команда, которая пройдет в 1/2 плей-офф. Мы спросили о шансах железнодорожников у хоккейного эксперта Алексея Терещенко.

«Ни у кого нет преимущества, потому что у всех одинаковые шансы. Есть небольшой плюс, что „Локомотив“ играет дома. Хотя команда и в гостях выигрывала, и дома проигрывала», — сообщил в разговоре с 76.RU Алексей Терещенко.

Алексей Терещенко — трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России по хоккею. Играл за такие клубы, как «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Динамо-Москва» и «Авангард». В омском клубе закончил игровую карьеру. За «Авангард» играл в сезоне 19/20.

На пресс-конференции после шестого матча Игорь Никитин сказал, что команде нужно перестроиться. В матче 21 апреля ярославцы не смогли реализовать ни один момент.

«Нужно же что-то делать. Нападающие не забросили ни одной шайбы, поэтому он и говорит о перестройке. Каждый знает, что он делает и выполняет это. Ничего опасного в перестройке нет», — сказал Алексей Терещенко.

В Сети было много споров о причинах поражения в двух последних матчах.

«Причина в Омске. Омск играют хорошо. Я не считаю, что „Локомотив“ сбавил, просто „Авангард“ не дает пространства», — подытожил Алексей Терещенко.