НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 749мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,14
EUR 96,86
Как похудеть
Советы по рассаде
Что на месте ушедших брендов
Когда отключат отопление
Последствия атаки БПЛА
Беспилотник над Ярославлем
Территория «Аквилонов» в Брагине
Конкурс 76.RU
Спорт «Слов нет!»: главный тренер «Локомотива» эмоционально объяснил поражение ярославцев

«Слов нет!»: главный тренер «Локомотива» эмоционально объяснил поражение ярославцев

Игорь Никитин подвел итоги матча

12 225
24 комментария
Главный тренер прокомментировал поражение ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавный тренер прокомментировал поражение ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер прокомментировал поражение ярославцев

Источник:

7 марта ярославский «Локомотив» на выезде проиграл московскому «Динамо» (6+). Матч окончился со счетом 5:3 в пользу хозяев льда. После игры свои комментарии дал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

— Неприятно проигрывать такие игры. Неплохо играли. Честно говоря, слов нет, — отреагировал на поражение Игорь Никитин.

Первый период остался за ярославцами. Нападающий Байрон Фрэз открыл счет матча и забросил шайбу с передачи Даниила Тесанова. Ярким моментом матча стала стычка у ворот динамовцев. Соперник пытался спровоцировать 18-летнего Егора Сурина.

— Заставлять команду, которая для себя что-то ставит целью? Заставлять — неправильное слово. Заставлять можно работать, но заставлять побеждать невозможно. Это то, что внутри. К сожалению, сегодня у нас внутри были еще какие-то компоненты, — сказал Игорь Никитин.

Второй период начался с пропущенной шайбы. Однако дублем отличился Георгий Иванов. На перерыв команды уходили со счетом 3:1 в пользу ярославцев.

— Кто не знает прошлого, у того нет будущего, но я верю в ребят, которые у нас в команде. Смысл мне думать о ребятах, которые уже ушли (в составе московского «Динамо» бывшие игроки ярославского «Локомотива». — Прим. ред.). Здесь не свод личных счетов, это командный вид спорта, поэтому я верю в ребят, которые у нас есть, — сказал Игорь Никитин.

Третий период превратился в настоящий бой. Сначала ярославцы пропустили вторую шайбу на старте периода. Следом счет на табло превратился в ничью — 3:3. В итоге третья шайба, заброшенная в ворота «Локомотива», была отменена из-за того, что было зафиксировано положение «вне игры». Однако ярославцы всё равно пропустили еще две шайбы.

Итоговый счет 5:3 в пользу московского «Динамо».

— У нас была иллюзия, что когда Исаев вернется, то всё будет хорошо. Тот, кто опытнее, понимает, что Исаев — это важная часть команды, но хоккей — это командный вид спорта, и отсутствие Шалунова или Исаева, когда команда сражается, когда команда заряжена, не имеет большого значения. Поэтому мы думали, что проблема в отсутствии Исаева. Сейчас все видят, что проблема в отсутствии фокуса на моментах. Время есть, проблемы решим, — подвел итог Игорь Никитин.

Впереди у ярославцев три последние домашние игры регулярного сезона. Ранее стало известно, что «Локомотив» мог досрочно занять первое место Запада.

ПО ТЕМЕ
Локомотив Хоккей КХЛ Поражение Плей-офф
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
Гость
13 часов
Удивила честно говоря позиция комментаторов тв канала KHL,смотрели матч с семьёй и сложилось впечатление что смотрели матч среди болельщиков Динамо. Комментаторы аж взахлёб радовались каждой удачной атаке Динамо. На последней шайбе возможно кто то и сознание потерял от счастья. Вы что ребята! Комментатор не должен принимать ни чью сторону,а объективно озвучивать матч,да с эмоциями,да с азартом,но! А так хоккей есть хоккей, Динамо молодцом,Ярославцы удачи в плей-офф!
Гость
15 часов
Снизить зарплату игрокам до средней по области. 🤣🤣🤣
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление