«Слов нет!»: главный тренер «Локомотива» эмоционально объяснил поражение ярославцев

Главный тренер прокомментировал поражение ярославцев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











7 марта ярославский «Локомотив» на выезде проиграл московскому «Динамо» (6+). Матч окончился со счетом 5:3 в пользу хозяев льда. После игры свои комментарии дал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

— Неприятно проигрывать такие игры. Неплохо играли. Честно говоря, слов нет, — отреагировал на поражение Игорь Никитин.

Первый период остался за ярославцами. Нападающий Байрон Фрэз открыл счет матча и забросил шайбу с передачи Даниила Тесанова. Ярким моментом матча стала стычка у ворот динамовцев. Соперник пытался спровоцировать 18-летнего Егора Сурина.

— Заставлять команду, которая для себя что-то ставит целью? Заставлять — неправильное слово. Заставлять можно работать, но заставлять побеждать невозможно. Это то, что внутри. К сожалению, сегодня у нас внутри были еще какие-то компоненты, — сказал Игорь Никитин.

Второй период начался с пропущенной шайбы. Однако дублем отличился Георгий Иванов. На перерыв команды уходили со счетом 3:1 в пользу ярославцев.

— Кто не знает прошлого, у того нет будущего, но я верю в ребят, которые у нас в команде. Смысл мне думать о ребятах, которые уже ушли (в составе московского «Динамо» бывшие игроки ярославского «Локомотива». — Прим. ред.). Здесь не свод личных счетов, это командный вид спорта, поэтому я верю в ребят, которые у нас есть, — сказал Игорь Никитин.

Третий период превратился в настоящий бой. Сначала ярославцы пропустили вторую шайбу на старте периода. Следом счет на табло превратился в ничью — 3:3. В итоге третья шайба, заброшенная в ворота «Локомотива», была отменена из-за того, что было зафиксировано положение «вне игры». Однако ярославцы всё равно пропустили еще две шайбы.

Итоговый счет 5:3 в пользу московского «Динамо».

— У нас была иллюзия, что когда Исаев вернется, то всё будет хорошо. Тот, кто опытнее, понимает, что Исаев — это важная часть команды, но хоккей — это командный вид спорта, и отсутствие Шалунова или Исаева, когда команда сражается, когда команда заряжена, не имеет большого значения. Поэтому мы думали, что проблема в отсутствии Исаева. Сейчас все видят, что проблема в отсутствии фокуса на моментах. Время есть, проблемы решим, — подвел итог Игорь Никитин.