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Спорт подробности Битва лидеров: стали известны сценарии, при которых «Локомотив» может стать первым на Западе. Разбор

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Ярославцы могут занять первое место в конференции

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13 комментариев
Прошлая встреча на своем льду закончилась поражением для ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрошлая встреча на своем льду закончилась поражением для ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прошлая встреча на своем льду закончилась поражением для ярославцев

Источник:

7 марта ярославский «Локомотив» может занять первое место в Западной конференции. Стать лидером команда сможет, если обыграет московское «Динамо» в матче на выезде (6+). На данный момент железнодорожники занимают верхнюю строчку таблицы Регулярного чемпионата, на их счету 93 очка.

Вечером 7 марта ярославцы попытаются взять реванш у московского «Динамо». Прошлая встреча команд состоялась в Ярославле 25 февраля. Хозяева льда проиграли со счетом 1:3. На ближайшем матче «Локомотив» может не только порадовать болельщиков победой, но и обеспечить себе первое место в Западной конференции.

Западная конференция — одна из двух конференций в Континентальной хоккейной лиге, которая используется для разделения команд, участвующих в турнире, по географическому принципу.

Соперник занимает второе место в конференции. «Динамо-Москва» отстает от «Локомотива» на 12 очков, имея на своем счету — 81. Три последние игры московского «Динамо» стали победными для команды. Обыграть удалось «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар» и СКА.

«Локомотив» в свою очередь обыграл «Северсталь», «Сочи», но уступил московскому «Динамо».

Однако чтобы стать первыми в лиге по итогам чемпионата и получить Кубок Континента нужно следит еще и за Восточной конференцией. Там первое место занимает челябинский «Трактор» с 86 очками.

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Комментарии
13
Гость
7 марта, 12:37
Первым надо стать по итогам плей-офф, все остальное никому не интересно.
Гость
7 марта, 18:42
Первый раунд с торпедо ещё может и пройдём А дальше любимый ЦСКА и всё
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