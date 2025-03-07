Битва лидеров: стали известны сценарии, при которых «Локомотив» может стать первым на Западе. Разбор

Прошлая встреча на своем льду закончилась поражением для ярославцев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











7 марта ярославский «Локомотив» может занять первое место в Западной конференции. Стать лидером команда сможет, если обыграет московское «Динамо» в матче на выезде (6+). На данный момент железнодорожники занимают верхнюю строчку таблицы Регулярного чемпионата, на их счету 93 очка.

Вечером 7 марта ярославцы попытаются взять реванш у московского «Динамо». Прошлая встреча команд состоялась в Ярославле 25 февраля. Хозяева льда проиграли со счетом 1:3. На ближайшем матче «Локомотив» может не только порадовать болельщиков победой, но и обеспечить себе первое место в Западной конференции.

Западная конференция — одна из двух конференций в Континентальной хоккейной лиге, которая используется для разделения команд, участвующих в турнире, по географическому принципу.

Соперник занимает второе место в конференции. «Динамо-Москва» отстает от «Локомотива» на 12 очков, имея на своем счету — 81. Три последние игры московского «Динамо» стали победными для команды. Обыграть удалось «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар» и СКА.

«Локомотив» в свою очередь обыграл «Северсталь», «Сочи», но уступил московскому «Динамо».