Ударил в шею клюшкой: игрок столичного «Динамо» провоцировал ярославского хоккеиста на драку. Видео

7 марта в матче между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо» (6+) соперники железнодорожников попытались спровоцировать Егора Сурина на драку. 18-летний нападающий едва не пострадал от ударов клюшкой.
— Сурин гений, — написали в комментариях телеграмм-канала «Локомотива».
— Сурин красавчик! — поддержали хоккеиста зрители.
Первый период выездного матча мог обернуться дракой между командами. После атаки ярославцев на ворота «Динамо», игрок московской команды Артем Сергеев дважды ударил Егора Сурина клюшкой в грудь, под шею. После первого удара ярославский игрок никак не отреагировал, хотя соперник явно ожидал иного, после чего получил клюшкой еще раз.
После этого к Егору Сурину подъехал нападающий «Динамо» Максим Комтуа. Он начал толкать 18-летнего хоккеиста, хватать за его шею и провоцировать словами.
Однако реакция ярославского хоккеиста заслужила особой похвалы. Егор Сурин не только не повелся на манипуляции соперников, но и отреагировал на происходящее с улыбкой. После этого Максим Комтуа получил двухминутный штраф. Провокация соперника не сработала.
Напомним, ранее из-за стычки с Максимом Комтуа был дисквалифицирован игрок ярославской команды. Степан Никулин пропустил матч, кроме этого ему выписали денежный штраф.