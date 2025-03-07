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Спорт Ударил в шею клюшкой: игрок столичного «Динамо» провоцировал ярославского хоккеиста на драку. Видео

Ударил в шею клюшкой: игрок столичного «Динамо» провоцировал ярославского хоккеиста на драку. Видео

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9 комментариев
Егора Сурина ударил под шею | Источник: КХЛЕгора Сурина ударил под шею | Источник: КХЛ

Егора Сурина ударил под шею

Источник:

7 марта в матче между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо» (6+) соперники железнодорожников попытались спровоцировать Егора Сурина на драку. 18-летний нападающий едва не пострадал от ударов клюшкой.

— Сурин гений, — написали в комментариях телеграмм-канала «Локомотива».

— Сурин красавчик! — поддержали хоккеиста зрители.

Первый период выездного матча мог обернуться дракой между командами. После атаки ярославцев на ворота «Динамо», игрок московской команды Артем Сергеев дважды ударил Егора Сурина клюшкой в грудь, под шею. После первого удара ярославский игрок никак не отреагировал, хотя соперник явно ожидал иного, после чего получил клюшкой еще раз.

После этого к Егору Сурину подъехал нападающий «Динамо» Максим Комтуа. Он начал толкать 18-летнего хоккеиста, хватать за его шею и провоцировать словами.

Однако реакция ярославского хоккеиста заслужила особой похвалы. Егор Сурин не только не повелся на манипуляции соперников, но и отреагировал на происходящее с улыбкой. После этого Максим Комтуа получил двухминутный штраф. Провокация соперника не сработала.

Егор Сурин не повелся на провокацию

Источник:

Напомним, ранее из-за стычки с Максимом Комтуа был дисквалифицирован игрок ярославской команды. Степан Никулин пропустил матч, кроме этого ему выписали денежный штраф.

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Комментарии
9
Гость
23 часа
С такой "волей к победе" и этом году ловить нечего...
Гость
23 часа
Браво Кудашеву!!! Второй раз подряд уверенно дерёт локомотив!!! Так держать!!!
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