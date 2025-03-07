Ударил в шею клюшкой: игрок столичного «Динамо» провоцировал ярославского хоккеиста на драку. Видео

Егора Сурина ударил под шею Источник: КХЛ











7 марта в матче между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо» (6+) соперники железнодорожников попытались спровоцировать Егора Сурина на драку. 18-летний нападающий едва не пострадал от ударов клюшкой.

— Сурин гений, — написали в комментариях телеграмм-канала «Локомотива».

— Сурин красавчик! — поддержали хоккеиста зрители.

Первый период выездного матча мог обернуться дракой между командами. После атаки ярославцев на ворота «Динамо», игрок московской команды Артем Сергеев дважды ударил Егора Сурина клюшкой в грудь, под шею. После первого удара ярославский игрок никак не отреагировал, хотя соперник явно ожидал иного, после чего получил клюшкой еще раз.

После этого к Егору Сурину подъехал нападающий «Динамо» Максим Комтуа. Он начал толкать 18-летнего хоккеиста, хватать за его шею и провоцировать словами.

Однако реакция ярославского хоккеиста заслужила особой похвалы. Егор Сурин не только не повелся на манипуляции соперников, но и отреагировал на происходящее с улыбкой. После этого Максим Комтуа получил двухминутный штраф. Провокация соперника не сработала.

Егор Сурин не повелся на провокацию Источник: КХЛ