В КХЛ дисквалифицировали нападающего «Локомотива». Момент нарушения попал на видео

Нападающего «Локомотива» дисквалифицировали на два матча Источник: пресс-служба КХЛ











Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего «Локомотива» Максима Шалунова на два матча. Такое решение было принято после игры (6+) с «Динамо», которая прошла 27 января.

— На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова <…>, подвергнуть денежному штрафу и дисквалифицировать на один матч. В соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и штраф, — прокомментировали решение в Спортивно-дисциплинарном комитете.

Ярославский игрок во время матча «толкнул клюшкой» Артема Ильенко из «Динамо», игрок московской команды получил травму.

Игрока «Локомотива» Максима Шалунова дисквалифицировали на два матча Источник: пресс-служба КХЛ

К слову, после матча 21 января Максим был оштрафован за «неправильную атаку».

Так, 31-летний Максим Шалунов, выступающий под номером 78, не сможет принять участие в двух следующих матчах, которые пройдут 1 и 4 февраля. «Локомотиву» предстоит сразиться с «Металлургом» и «Спартаком».

Тренер «Локомотива» Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ситуацию на льду.