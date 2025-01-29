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Спорт В КХЛ дисквалифицировали нападающего «Локомотива». Момент нарушения попал на видео

В КХЛ дисквалифицировали нападающего «Локомотива». Момент нарушения попал на видео

Максим Шалунов пропустит два матча

969
7 комментариев

Нападающего «Локомотива» дисквалифицировали на два матча

Источник:

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего «Локомотива» Максима Шалунова на два матча. Такое решение было принято после игры (6+) с «Динамо», которая прошла 27 января.

— На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова <…>, подвергнуть денежному штрафу и дисквалифицировать на один матч. В соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и штраф, — прокомментировали решение в Спортивно-дисциплинарном комитете.

Ярославский игрок во время матча «толкнул клюшкой» Артема Ильенко из «Динамо», игрок московской команды получил травму.

Игрока «Локомотива» Максима Шалунова дисквалифицировали на два матча

Источник:

К слову, после матча 21 января Максим был оштрафован за «неправильную атаку».

Так, 31-летний Максим Шалунов, выступающий под номером 78, не сможет принять участие в двух следующих матчах, которые пройдут 1 и 4 февраля. «Локомотиву» предстоит сразиться с «Металлургом» и «Спартаком».

Тренер «Локомотива» Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ситуацию на льду.

— Если бы Тёма играл вбрасывание правильно, он бы не залез этой ногой вперед, — считает главный тренер «Локо».

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Матч Хоккей Максим Шалунов Локомотив Динамо КХЛ
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Комментарии
7
Гость
2 часа
Один раз случайность,второй тенденция,третий и далее уже закономерность! Хокке это все-же хоккей а не бокс на ринге,асть правила,не знаешь изучай, не умеешь играть грубо нарушая правила не будешь играть а изучать как играть! А то локомотив подняли вой,всё по шатунов правильно,только надо было чуть раньше!
Гость
3 часа
Да фиг с ним,держись Максим!
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