В КХЛ оштрафовали нападающего ярославского «Локомотива»

Ярославский нападающий Максим Шалунов из «Локомотива» получил штраф от КХЛ после игры (6+) с петербургской хоккейной командой СКА. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.
Матч прошел 21 января. По данным КХЛ, нападающий получил денежный штраф за «неправильную атаку».
— На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова наказание по пункту 1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака) и подвергнуть его денежному штрафу, — указано в сообщении КХЛ.
Как уточнили в беседе с 76.RU в пресс-службе «Локомотива», размер штрафа согласно дисциплинарному регламенту КХЛ составит от 50 до 70 тысяч рублей. Хоккеист обязан будет заплатить эту сумму до конца сезона.
Напомним, что матч «Локомотив» — СКА проходил в Санкт-Петербурге. Игра закончилась поражением ярославской команды со счетом 2:5.
Следующая игра (6+) снова пройдет на выезде. Ярославцы сыграют с московским «Спартаком» 25 января в 14:00.