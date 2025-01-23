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Спорт В КХЛ оштрафовали нападающего ярославского «Локомотива»

В КХЛ оштрафовали нападающего ярославского «Локомотива»

За что наказали Максима Шалунова

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В КХЛ оштрафовали ярославского нападающего

Источник:

Ярославский нападающий Максим Шалунов из «Локомотива» получил штраф от КХЛ после игры (6+) с петербургской хоккейной командой СКА. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Матч прошел 21 января. По данным КХЛ, нападающий получил денежный штраф за «неправильную атаку».

— На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Максима Шалунова наказание по пункту 1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака) и подвергнуть его денежному штрафу, — указано в сообщении КХЛ.

Как уточнили в беседе с 76.RU в пресс-службе «Локомотива», размер штрафа согласно дисциплинарному регламенту КХЛ составит от 50 до 70 тысяч рублей. Хоккеист обязан будет заплатить эту сумму до конца сезона.

Напомним, что матч «Локомотив» — СКА проходил в Санкт-Петербурге. Игра закончилась поражением ярославской команды со счетом 2:5.

Следующая игра (6+) снова пройдет на выезде. Ярославцы сыграют с московским «Спартаком» 25 января в 14:00.

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Спорт Хоккей Игра Штраф Нападающий Хоккеист
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