Стало известно, когда в Ярославле откроют волейбольный центр

Власти назвали дату открытия волейбольного центра на проспекте Фрунзе в Ярославле. Объект должны были сдать весной 2024 года, но тогда работы задержались.
— В настоящее время основной комплекс пусконаладочных работ завершен, продолжается набор персонала, разработка и тестирование сайта учреждения, формирование расписания занятий секций. Открытие центра запланировано в феврале текущего года. Точную дату обязательно сообщим всем жителям региона через средства массовой информации, — сообщили в Министерстве спорта Ярославской области 28 января.
Изначально планировалось, что спортивный центр достроят к чемпионату мира по волейболу, который должен был пройти в Ярославле в 2022 году. Но международная федерация этого вида спорта отказалась от сотрудничества с Россией, однако проект в Ярославле решили все-таки реализовать.
— Объем государственного финансирования составляет 3,3 миллиарда рублей. Еще пять миллиардов — вложения по коммерческому проекту, и эта очередь будет сдана через год-полтора. А в совокупности мы получим самый современный волейбольный центр в нашей стране. Никто не верил, а нам удалось его построить, — сообщил у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев летом 2024 года.
Волейбольный центр будет состоять из одноэтажного здания для пляжного волейбола, двухэтажного здания реабилитационного центра с взрослым и детским бассейнами, спортивными залами, зоной спа, а также одноэтажного здания тренировочного блока с большим залом. Основная арена вместит 5000 зрителей.
Как ранее сообщали в правительстве Ярославской области, здание основной арены волейбольного центра строится при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева (с 2002-го ежегодно входит в список богатейших бизнесменов России в Forbes).
Семье Гуцериевых принадлежат активы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний «Русснефть», «Нефтиса», «Фортеинвест», угольный холдинг «Русский уголь», компания «Славкалий», а также ретейлер «М.Видео — Эльдорадо».
Строительством волейбольного центра занимается компания группа компаний «ЕКС».
Что известно про подрядчика — группу компаний «ЕКС»?
Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. Сначала она была зарегистрирована в Москве, а в 2017 году поменяла прописку на ярославскую (Большая Федоровская, 63). Фирма принадлежит Алексею Власову, который является участником еще нескольких строительных фирм в Москве и Санкт-Петербурге.
Компания выполняет строительные работы по всей России. В основном это дорожные ремонты и возведение и ремонт зданий. В том числе в Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе за 132,3 миллиона рублей, Тутаевское шоссе за 697 миллионов рублей, проспект Машиностроителей за 156 миллионов рублей, Добрынинский путепровод за 1 миллиард. Также она строит детскую поликлинику на улице Попова во Фрунзенском районе за 600 миллионов рублей, новый корпус онкологической больницы — 1,9 миллиарда рублей (вместе с оборудованием — 3,6 миллиарда), 8-этажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе (стоимость — более миллиарда рублей).
По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания заработала 111,6 миллиарда рублей, выйдя в плюс на 3,4 миллиарда.