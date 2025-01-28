Стало известно, когда в Ярославле откроют волейбольный центр

Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. Сначала она была зарегистрирована в Москве, а в 2017 году поменяла прописку на ярославскую (Большая Федоровская, 63). Фирма принадлежит Алексею Власову, который является участником еще нескольких строительных фирм в Москве и Санкт-Петербурге.

Компания выполняет строительные работы по всей России. В основном это дорожные ремонты и возведение и ремонт зданий. В том числе в Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе за 132,3 миллиона рублей, Тутаевское шоссе за 697 миллионов рублей, проспект Машиностроителей за 156 миллионов рублей, Добрынинский путепровод за 1 миллиард. Также она строит детскую поликлинику на улице Попова во Фрунзенском районе за 600 миллионов рублей, новый корпус онкологической больницы — 1,9 миллиарда рублей (вместе с оборудованием — 3,6 миллиарда), 8-этажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе (стоимость — более миллиарда рублей).

По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания заработала 111,6 миллиарда рублей, выйдя в плюс на 3,4 миллиарда.