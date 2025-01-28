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Спорт Стало известно, когда в Ярославле откроют волейбольный центр

Стало известно, когда в Ярославле откроют волейбольный центр

Объект рассчитан на 5 тысяч зрителей

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13 комментариев

Когда откроют волейбольный центр в Ярославле

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Власти назвали дату открытия волейбольного центра на проспекте Фрунзе в Ярославле. Объект должны были сдать весной 2024 года, но тогда работы задержались.

— В настоящее время основной комплекс пусконаладочных работ завершен, продолжается  набор персонала, разработка и тестирование сайта учреждения, формирование расписания занятий секций. Открытие центра запланировано в феврале текущего года. Точную дату обязательно сообщим всем жителям региона через средства массовой информации, — сообщили в Министерстве спорта Ярославской области 28 января.

Изначально планировалось, что спортивный центр достроят к чемпионату мира по волейболу, который должен был пройти в Ярославле в 2022 году. Но международная федерация этого вида спорта отказалась от сотрудничества с Россией, однако проект в Ярославле решили все-таки реализовать.

— Объем государственного финансирования составляет 3,3 миллиарда рублей. Еще пять миллиардов — вложения по коммерческому проекту, и эта очередь будет сдана через год-полтора. А в совокупности мы получим самый современный волейбольный центр в нашей стране. Никто не верил, а нам удалось его построить, — сообщил у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев летом 2024 года.

Волейбольный центр будет состоять из одноэтажного здания для пляжного волейбола, двухэтажного здания реабилитационного центра с взрослым и детским бассейнами, спортивными залами, зоной спа, а также одноэтажного здания тренировочного блока с большим залом. Основная арена вместит 5000 зрителей.

Как ранее сообщали в правительстве Ярославской области, здание основной арены волейбольного центра строится при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева (с 2002-го ежегодно входит в список богатейших бизнесменов России в Forbes).

Семье Гуцериевых принадлежат активы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний «Русснефть», «Нефтиса», «Фортеинвест», угольный холдинг «Русский уголь», компания «Славкалий», а также ретейлер «М.Видео — Эльдорадо».

Строительством волейбольного центра занимается компания группа компаний «ЕКС».

Что известно про подрядчика — группу компаний «ЕКС»?

Группа компаний «ЕКС» была образована в 1994 году. Сначала она была зарегистрирована в Москве, а в 2017 году поменяла прописку на ярославскую (Большая Федоровская, 63). Фирма принадлежит Алексею Власову, который является участником еще нескольких строительных фирм в Москве и Санкт-Петербурге.

Компания выполняет строительные работы по всей России. В основном это дорожные ремонты и возведение и ремонт зданий. В том числе в Ярославле фирма ремонтировала проспект Авиаторов в Заволжском районе за 132,3 миллиона рублей, Тутаевское шоссе за 697 миллионов рублей, проспект Машиностроителей за 156 миллионов рублей, Добрынинский путепровод за 1 миллиард. Также она строит детскую поликлинику на улице Попова во Фрунзенском районе за 600 миллионов рублей, новый корпус онкологической больницы — 1,9 миллиарда рублей (вместе с оборудованием — 3,6 миллиарда), 8-этажное здание налоговой инспекции на Тутаевском шоссе (стоимость — более миллиарда рублей).

По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания заработала 111,6 миллиарда рублей, выйдя в плюс на 3,4 миллиарда.

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Комментарии
13
с++
2 часа
Кто тот гениальный архитектор спроектировавший все эти сараи из профлиста? Становится понятно, зачем решили изуродовать Лазурный, сбивая камень с фасада. В первозданном виде, на фоне этих "спортивных объектов" он выглядел бы Миланским собором
Гость &
7 минут
Липовчане будут в бассейн ходить.
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