«Всё, я улетел». История Виктора Гребенникова — ученого и автора необычных изобретений, о которых спорят до сих пор

Музей находится в СФНЦА РАН Источник: фото для обложки книги Виктора Гребенникова «Мой мир» / sfsca.ru /Александр Ощепков / NGS.RU

Виктор Гребенников несколько десятилетий работал в СФНЦА РАН в Краснообске. Он занимался созданием ульев для пчел и исследованием насекомых. Помимо этого, он был художником, делал странные для многих обывателей устройства и даже создал «гравитолет», на котором, по его словам, можно летать, как насекомые. Он даже утверждал, что летал на нем до Толмачева. Корреспонденты NGS.RU побывали в музее ученого и узнали о его сложной биографии.

«За ним наблюдали, а он разводил шмелей»

Виктор Гребенников использовал разные способы для изображения насекомых Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Красное здание Дома ученых в Краснообске выглядит красиво, но строго. Внутри — советская мозаика, огромные растения и переход в основное здание СФНЦА РАН. Коридор серый, холодный и навевает легкую ностальгию. Время тут как будто застыло в 1970-х — приезжай и снимай ролики про советских ученых.

Поэтому контраст с музеем Виктора Гребенникова выглядит особенно заметно. Этот человек, работавший в институте с 1976 года до конца 1990-х, не вписывается в советскую серость. Хранительница музея Оксана Леонтьева считает, что он был не столько ученым и художником, сколько мечтателем.

Одна его из самых известных картин — это шмель рядом с капелькой меда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Основная экспозиция музея сосредоточена в небольшой комнате на втором этаже. Оксана Леонтьева включает свет в разных частях прохладного помещения — появляются стены, увешанные картинами с насекомыми, столы в центре с фигурами и непонятные устройства, которые напоминают что-то среднее между футуристическими машинами и поделками ребенка.

К созданию музея Виктор Гребенников приложил руку сам: считал, что нужно с детства учить детей относиться к экологии с вниманием, был популяризатором науки. В первое время экскурсии туда водила его жена.

Гербарии собирали для исследований и обучения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Родился ученый в 1927 году в Крыму в дворянском доме дедушки. Там была хорошая библиотека, где и пропадал ребенком будущий ученый. На полках Виктор Гребенников нашел книги французского энтомолога Фабра и увлекся наблюдением за насекомыми. Еще его интересовала астрономия, и уже в 17 лет он отправлял в журналы свои идеи изобретений.

Отец ученого Степан Гребенников тоже был изобретателем и мечтателем. Распродав по частям дом, в какой-то момент отец будущего ученого решил поехать в Казахстан.

«Папа сказал: „Всё, надоело жить в Крыму. Поехали в теплые края, будем добывать золото“. У них ничего не получилось. Когда они возвращались обратно уже в Крым, они заехали к родственникам в Омск, и тут началась Великая Отечественная война», — рассказала Оксана Леонтьева.

3D-изображение морского мира впечатляет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Хранительница музея утверждает, что высшего образования Виктор Гребенников не получил по совету отца: тот считал, что это только испортит молодого человека, надо учиться самому по книгам. В статье Анатолия Полякова в журнале «Человек и природа» приводится другая причина: не было денег, надо было зарабатывать. Отсюда и множество разных должностей в трудовой книжке у Виктора Гребенникова: рабочий малярийной станции, делопроизводитель, художник-оформитель клуба.

Из образования у ученого только два месяца художественных курсов, чтобы преподавать детям рисунок. Он начал иллюстрировать детские книги, рисовал для них насекомых. Сейчас в музей приходят взрослые, которые знакомы в первую очередь с его иллюстрациями.

«Его пригласили из Омска поехать в обсерваторию работать, но у него не было денег, чтобы уехать. На тот момент мама уже умерла, они вдвоем с отцом остались. Голодно очень было, есть было нечего, и он подделал хлебные карточки», — рассказала хранительница музея.

Виктор Гребенников прославился как ученый и художник Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Так в 20 лет Виктор Гребенников попал в ГУЛАГ. Просидеть он должен был 20 лет, но после смерти Иосифа Сталина в 1953 году его выпустили по амнистии, и он вернулся в Омскую область.

«У него уже появляется семья, рождаются дети. Когда они жили в Омске, их квартира называлась опасной квартирой. За ним наблюдали, а он внутри разводил шмелей», — улыбнулась Оксана Леонтьева.

Некоторые экспонаты не связаны с Виктором Гребенниковым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как ученый Виктор Гребенников получил известность благодаря изучению антофилов — животных, которые питаются нектаром или пыльцой. Шмели опыляют клевер и люцерну, важные кормовые растения, и Виктор Гребенников предполагал, что надо разводить определенные виды насекомых, чтобы увеличить урожай. Он сделал шмелей практически домашними.

«Культурные пчелы неохотно летят на люцерну или красный клевер, у них хоботок короткий. А у шмелей и диких пчел в этом главное назначение. Вот развести их вокруг клеверищ — и урожай поднимется в 10–13 раз!» — цитируют в журнале ученого.

Так выглядят придуманные Виктором Гребенниковым домики для насекомых Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Свои исследования ученый проводил на Урале, но постепенно ему перестали выделять на них средства. Тогда по приглашению главы СФНЦА РАН Ираклия Синягина (его он передал на одной из конференций через своего секретаря) он решил переехать в Новосибирск. Здесь он получил лабораторию и даже профессорскую квартиру. Вместе с новосибирскими учеными Виктор Гребенников занимался строительством специальных ульев для пчел-листорезов, которые опыляли люцерну.

«Это такие барабаны, для которых ученые вручную скручивали трубочки из газет. Обычно пчелы-листорезы живут в земле и роют себе норки. А здесь чистые гнезда — у них будет здоровое потомство, больше урожайность», — показала экспонаты хранительница музея.

Эффект полостных структур и регистратор телекинеза

В музее есть и знаменитый гравитолет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

У Виктора Гребенникова, как и у любого мечтателя, была своя сверхзадача, отметила Оксана Леонтьева. Он считал, что человечество уничтожит всё живое вокруг, в том числе его любимых насекомых. Поэтому он хотел сохранить то, что существует, с помощью искусства. И шел к этому разными путями.

Хорошим пособием для обучения считаются его гипсовые фигуры. Он отпечатывал растения или насекомых в пластилине, заливал гипсом и получившиеся формы раскрашивал. Так они сохранились в музее спустя десятилетия.

Фотографии были опубликованы в последней книге Виктора Гребенникова «Мой мир» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Самым известным изобретением Виктора Гребенникова стал гравитолет, или антигравитационная платформа. Ему посвящен и сайт фанатов ученого, где они пытаются повторить опыт и выпускают свои исследования и рассуждения, как сделать так, чтобы конструкция полетела. Оксана Леонтьева же считает, что гравитолет был хорошим маркетинговым ходом ученого для его последней книги «Мой мир» — именно там появились фотографии, где он якобы взлетает.

«Хотя в книге он пишет: „Всё, я улетел в Толмачево“, сколько раз летал, непонятно. Но это многих, знаете, забавляет. Сегодня приходит очень много людей, которые говорят: „Мы продолжаем, мы тоже летаем“», — сказала хранительница музея.

Стул для успокоения стоит в углу комнаты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Среди экспонатов музея немало хитроумных приспособлений. В угол, например, встроена коробка, под которой стоит обычный стул. Внутри коробки, по словам гида, пространство заполнено подобием пчелиных сот. Согласно идее Виктора Гребенникова, пустоты, как в пчелином улье, создают вокруг себя поле, которое влияет на живые организмы. Это явление он назвал «эффектом полостных структур».

«У кого-то перестает голова болеть, кто-то какое-то жжение или тепло ощущает. То же самое ощутил Гребенников. Он отдыхал в Омской области, где-то там уснул, в лесах, полях (он очень любил целинные степи Омской области). И вот он как-то вечером заснул, а потом проснулся и такой уже облегченный, ничего не болит. Он стал изучать, почему и как», — объяснила гид.

Палочка висит на паутине Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Журналист НГС никакого эффекта не заметила. Может быть, помешала шапка, а может быть, то, что голова в этот момент не болела. Но апитерапия сейчас довольно популярный вид досуга.

Еще одно необычное устройство в музее, сконструированное самим Виктором Гребенниковым, — «регистратор волн материи и телекинеза». Оно представляет собой банку, внутри которой крутится палочка, если поднести к ней руки.

Пейзаж в куполе

Рисунок в куполе сделан по фотографиям Омской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Впечатлить сотрудники СФНЦА РАН могут не только комнатой музея. На первом этаже здания выстроен купол, или сферорама, который создал Виктор Гребенников. Внутри летают бабочки, под потолком планирует коршун, а по кругу можно разглядеть растения, которые ученый постарался воссоздать максимально точно. Механический, практически белый шум появляется из-за движущихся фигурок.

По картинам можно изучать мир Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Это маленький прототип большой идеи. По задумке ученого, комната должна быть 7 метров высотой и диаметром 3,7 метра. Виктор Гребенников хотел, чтобы такие сферорамы появились в каждом городе, люди заходили в них и чувствовали природу.

«Характер у него был такой, знаете, не особо с кем-то он любил дружить. Он либо дружил прямо совсем долго, либо его просто не понимали. Его, кстати, это очень сильно злило — то, что люди не понимают всех его историй, всех его гипотез. Ну как, наверное, любого гения, да?» — прокомментировала Оксана Леонтьева.

Виктор Гребенников творил в небольшом кабинете — его сохранили нетронутым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Полностью закончить купол Виктор Гребенников не успел. Он ушел на пенсию по возрасту и после болезни. Но даже то, что он успел сделать, получило признание в научной среде: по словам хранительницы музея, когда в купол заходят другие ученые, то подтверждают, что именно так и выглядят растения в природе.

Для создания купола Виктор Гребенников сделал тысячи фотографий в Омской области, а рисовал на фанере масляной краской.

Небольшая дверь ведет из купола в совсем маленькую комнатку, в которую влезли только стул и стол. Всё вокруг завалено бумагами, висит халат, лежат фотографии и чертеж сферорамы. Оксана Леонтьева говорит, что всё сохранилось так, как когда здесь работал Виктор Гребенников. Как будто он просто встал и вышел.

