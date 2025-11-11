«Ей может быть 7 миллиардов лет». Астрономы рассказали, чем уникальна комета 3I/ATLAS — ее считают инопланетным кораблем

Астрономы рассказали, чем уникальна комета 3I/ATLAS — ее считают инопланетным кораблем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Космический объект 3I/ATLAS приближается к Земле и впервые подал радиосигнал. Его зафиксировали ученые из Южной Африки, и теперь весь мир гадает, что будет дальше и стоит ли землянам переживать. Несмотря на то, что кто-то называет этот объект инопланетным кораблем, который движется прямо на нас, ученые уверяют — паниковать не следует, всё объясняется законами природы.

Ученые строят разные гипотезы насчет происхождения загадочного объекта 3I/ATLAS, но известно одно: объект вылетел в нашу сторону, скорее всего, 7 миллиардов лет назад. Тогда ни Солнечной системы, ни Земли еще не было. Также ясно, что 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле 19 декабря 2025 года.

Как рассказал журналисту IRCITY.RU астроном-любитель Павел Никифоров, межзвездная комета 3I/ATLAS сейчас движется в нашей Солнечной системе между орбитами Земли и Марса. Между нами и кометой 325 миллионов километров, а 19 декабря расстояние сократится до 270 миллионов.

«Если бы инопланетный корабль хотел исследовать нашу цивилизацию, то, наверное, смог бы рассчитать и подлететь гораздо ближе к нам. Ну и если представить, как проходит полет этого межзвездного тела, то он происходит с другой стороны от Солнца, чем находится Земля. Именно поэтому практически месяц за ним было очень сложно наблюдать, он прятался за Солнцем», — сразу же объяснил Никифоров.

Второй нюанс заключается в следующем: чтобы остаться в нашей Солнечной системе, этому объекту необходимо каким-то образом погасить скорость, с которой он движется. Сейчас, по словам собеседника, она превышает 60 километров в секунду. Наше Солнце не сможет его удержать в зоне своего притяжения.

«Чтобы остаться в нашей системе и стать спутником Солнца, объекту необходимо погасить скорость до 30 километров в секунду и меньше. Есть некоторые любительские расчеты, согласно которым объект теряет скорость по 1,5 метра за секунду. Этого недостаточно, чтобы существенно сбавить скорость», — добавил Павел Никифоров.

По его словам, сейчас яркость космического объекта 3I/ATLAS достигает 9,8 звездной величины, и это «на пределе доступности» для любительских средств наблюдения.

Объект 3I/ATLAS по всем признакам — типичная комета, которых ученые уже видели тысячи, отмечает директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. При этом именно скорость ее движения — 60 километров в секунду — указывает на то, что этот объект не из Солнечной системы, что и делает 3I/ATLAS уникальным: это всего лишь третий космический объект из другой звездной системы, который наблюдают ученые с Земли.

«Именно поэтому у нее есть в названии тройка. Подобный объект за всю историю нам встречается всего в третий раз. По предварительным оценкам, этой комете может быть около 7 миллиардов лет, тогда как нашей Солнечной системе всего 4,6 миллиарда. Всё это время она летает меж звезд в пустом пространстве», — продолжил рассказ Сергей Язев.

Что касается сигнала, который «поймали» от кометы, то в нём нет ничего необычного. Поскольку 3I/ATLAS — довольно типичная комета, она представляет собой замерзшую ледяную глыбу, смешанную с космической пылью и мусором. Когда она приблизилась к Солнцу, стала нагреваться. Из-за этого от нее отделяются замороженные газы и пыль, как это и бывает с кометами. Вокруг 3I/ATLAS возникло туманное облако, его можно наблюдать в телескоп.

«Просто на эту комету решили посмотреть не только в оптические приборы, но и через радиотелескоп. И заметили, что ее частицы, попав в ультрафиолетовое излучение Солнца, стали слабым источником радиоизлучения. Это и есть тот самый радиосигнал», — объяснил Сергей Язев.

Как только комета отойдет от Солнца, радиоизлучение исчезнет. По словам ученого, единственное, чем этот космический объект отличается от других комет, — это количество атомов никеля. Их чуть больше, чем у привычных комет из нашей Солнечной системы.

«3I/ATLAS интересен тем, что такой объект мы видим всего третий раз за всю историю, поэтому нам хочется знать, как он устроен. Но мы видим, что он ведет себя как самая типичная комета», — подчеркнул ученый.

Весь ажиотаж вокруг этой кометы связан, по словам Язева, с высказываниями американского астрофизика Ави Леба, который предположил, что 3I/ATLAS — это инопланетный космический корабль, а то, что он меняет траекторию движения, вызвано включением двигателей этого аппарата.