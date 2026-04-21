Открытки на Радоницу — 2026: 10 трогательных картинок, которыми можно поделиться с близкими

Радоницу в 2026 году, как и всегда, отмечают на девятый день после Воскресения Христова Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В православном календаре есть несколько дней, специально отведенных для поминовения усопших. И Радоница — первый такой день после Пасхи. Специально к нему мы подготовили 10 открыток на Радоницу в 2026 году, которые вы можете скачать, чтобы поделиться с близкими.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Радоница в 2026 году выпадает на 21 апреля. Что интересно, это не чисто церковный праздник — традиция устраивать поминальные дни существовала еще во времена языческой Руси.

Началось всё с веры древних славян в то, что в году есть несколько дней, когда живые могут общаться с мертвыми. Тогда и название у этой традиции было несколько иное — Радуница. И продолжалась она неделю, на протяжении которой славяне поминали своих умерших близких добрым словом, водили хороводы, пели песни, устраивали богатые поминальные обеды (тризны) рядом с могилами. У всего этого был сакральный смысл — так люди в древности защищались от того, чтобы почившие не наслали на мир катаклизмы и прочие бедствия. Ведь язычники верили, что после смерти человек может управлять природой, поэтому его надо задобрить, если хочется богатый урожай.

После обращения славян в христианство Радоница почти не изменилась, однако некоторые поминальные традиции стали восприниматься церковью как пережитки язычества. К таким относятся тризны: в традиции православия — не устраивать обед рядом с могилой, а отдать еду неимущим. Кстати, популярную традицию ставить перед фотографией усопшего стопку водки, накрытую хлебом, церковь также не поддерживает: это не по христианским правилам.

Радоницу в 2026 году, как и всегда, отмечают на девятый день после Воскресения Христова — во вторник после Красной горки. По церковному обычаю первым делом в этот день нужно посетить литургию и панихиду в храме, а уже потом идти на кладбище. Кстати, чтобы священник утром помолился о ваших усопших близких, накануне вечером можно передать ему записку с именами умерших. Когда вы уже пришли к могиле близкого человека, можно помолиться за него и прочитать Пасхальный канон. Самое главное — не скорбеть, а вспоминать всё то хорошее, что связано с усопшим. И конечно, привести в порядок его могилу.