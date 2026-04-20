«Это великая святыня»: что делать с могильным крестом после установки памятника

Священник рассказал, что делать с крестом после установки памятника на могилу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

21 апреля православные отметят Радоницу — главный день поминания усопших. С этого времени обычно начинается сезон активных посещений кладбищ. Ярославцы ездят на могилы ушедших родных, чтобы прибраться, обновить надгробия и оградки. Многие начинают планировать установку памятников.

По традиции в момент погребения усопшего на его могиле ставят временный деревянный крест. Спустя год после смерти человека его меняют на каменный памятник.

Многие задаются вопросом, как поступать с отслужившим свое крестом. Кто-то просто относит его на кладбищенскую мусорку. Другие считают, что это кощунственно. Какое решение будет правильным в этой ситуации, изданию 76.RU рассказал пресс-секретарь Ярославской епархии, иерей Александр Сатомский.

«Очевидно, крест — это великая святыня, знак победы Христа над смертью. Именно поэтому мы и ставим кресты на могилах — это отражает нашу веру в грядущее воскресение наших близких. Поэтому и отношение к кресту должно быть соответствующим — его нельзя просто выбросить ввиду ненужности», — отметил священник.

Он посоветовал либо разобрать крест, либо сжечь.

«В любом случае как разобранный, так и сожженный он должен быть убран в чистое место. Иногда, например, его закапывают в сам могильный холм», — добавил Александр Сатомский.