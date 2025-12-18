«Каждый день молюсь, чтобы не строили в этом месте». Почему люди выступают против храма в спальном районе Краснодара

На месте этой набережной власти решили построить самый большой храм в ЮФО Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Искусственная новогодняя ель одиноко возвышается среди аллеи на берегу реки. Тут же группа пенсионеров танцует под громкую музыку из переносной колонки. Вокруг собираются люди: они вереницей стекаются к реке, робко расходясь по площади. Ровно в 19:00 бабушки выключают музыку и идут к елке, туда же подходят и остальные. Всего — несколько сотен человек. Все они пришли, чтобы записать видеообращение к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и попросить его не застраивать набережную.

Уже на следующий день жителей назовут безбожниками и антихристами. По пабликам, местным новостным и федеральным националистическим, разойдется новость о «согнанных коммунистах», которые выступают против Бога. И это притом что на встрече каждый второй подчеркивал, что поддерживает идею строить храм в городе, но в другом месте.

93.RU разбирался, как жители Юбилейного микрорайона Краснодара отстаивают свое право сохранить зеленую зону, получая в ответ игнор со стороны властей и обвинения в безбожии.

Не хватает места

— В соседнем районе, который больше нашего, всего одна церковь. Почему не там строить? Здесь грунт песчаный, близко к реке — плитка на бульваре и то проваливается. Как строить 70-метровый комплекс? — Ирина Никитина разводит руками и замолкает на несколько секунд. Ей 50 лет, полжизни она живет в Юбилейном. Женщина вспоминает, что ее отец строил первый в этом районе Рождественский храм — у него есть даже благодарственное письмо и приглашение на первую литургию.

Каждый год на набережной устанавливают новогоднюю елку Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

— Тогда все были рады, потому что церквей не было. А теперь? По закону у нас право на зеленые зоны — должно быть 16 квадратных метров на человека, а у нас 2 метра. После стройки и того меньше, — озабоченно говорит она.

В действующем в районе Рождественском храме, по ее словам, тесно только на Пасху, Рождество и Крещение. В школе № 101, где учится сын Ирины, тесно всегда. Когда школу открыли, в 2007 году она была рассчитана для 600 детей — теперь там учится 1200. Места всем не хватает, но власти не собираются строить здесь новые учебные заведения.

Мы встречаемся с Ириной возле часовни Дмитрия Солунского (это еще одно религиозное сооружение в микрорайоне), где как раз разместили огромный баннер с проектом нового храма. Вместе с ней на встречу пришел сын-первоклассник, у него в этот день сократили занятия, потому что у старших классов подготовка к ЕГЭ. Всем не хватает места, поэтому детей помладше отпустили домой.

Часовня находится в 80 метрах от места, где планируют построить храм Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

То, что было минусом, стало плюсом

Юбилейный микрорайон начали строить в 1980-х годах. Тогда это была городская окраина — болотистая земля, которую пришлось укреплять тоннами песка, чтобы возвести типичные панельные дома. Квартиры здесь выдавали бюджетникам: учителям, врачам, инженерам.

— Когда мы получили квартиру в 1991-м, здесь не было ничего. Песок, несколько домов, школы и пара магазинов. Ходил один автобус, который приходилось очень долго ждать. Если у тебя не было машины, а в то время ее не было почти ни у кого, выехать отсюда было целым делом, — вспоминает коренная жительница Лариса, одна из первых поселенцев ЮМР. — Из-за того что сюда привозили песок, а район омывается рекой, ветер постоянно всё разносил. И песок был везде: в квартирах, на одежде, в волосах.

То, что раньше казалось минусом, — изоляция от города — теперь стало огромным плюсом. Район тупиковый, с трех сторон его окружает река, сюда не заезжают случайные машины, нет транзита. Дети спокойно играют на улицах, родители не дергаются от каждого шороха. Здесь большой парк с платанами, а набережная — это сердце микрорайона.

Ирина Никитина часто гуляет на этой площади с младшим сыном Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Но инфраструктура хромает: поликлиника одна на весь район, очереди в ней на недели вперед. Детские сады переполнены: многие отдают детей в частные. На несколько десятков тысяч жителей только один крошечный Дом культуры на первом этаже многоэтажки.

— В микрорайоне нет дорог, всё заставлено машинами. Нет стадиона, кинотеатров, только один ДК на 30 человек. Он в ужасном состоянии, поэтому на любые собрания и обсуждения жителям предлагают ехать в центр. Конечно же, многих это отпугивает. Не хватает школ и детских садов, есть всего одна небольшая поликлиника, — жалуется Иван, который переехал сюда 2,5 года назад.

Иван вырос в Донецке, где видел, как зеленую площадь превратили в храм с забором. Потом он переехал в Екатеринбург, где жители как раз протестовали против церкви вместо сквера — уральские власти тогда прислушались, изменили место. Теперь в Краснодаре история повторяется.

— Я купил квартиру в ипотеку с видом на реку и деревья. А спустя год узнал, что под окнами планируется храм. Я люблю храмы, фотографирую их в поездках: в них есть что-то величественное. Но место должно быть уместным. Здесь, на набережной, тесно: куда взгромоздить 70-метровый гигант? Храм именно здесь не нужен, ему будет тесно, и людям вокруг него, — считает Иван.

Крошечный Дом культуры расположен на первом этаже многоэтажки Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Вырваться и занять высоту

Длинная аллея почти полностью пересекает Юбилейный микрорайон и упирается в набережную на берегу реки Кубани. По ней к обеду в разные стороны идут школьники. Одни счастливые, потому что уроки уже закончились. Другие, наоборот, грустно плетутся на занятия. Для Краснодара такая картинка привычная: из-за нехватки школ дети вынуждены учиться в две смены, поэтому у некоторых уроки начинаются только в обед.

В 2019 году власти торжественно открыли первую очередь набережной в ЮМР и пообещали продлить ее до Тургеневского моста, соединив с уже существующей частью. Таким образом она бы тянулась через полгорода, связывая центр со спальным полуостровом. Жители поверили, ведь это было официальное обещание от губернатора Вениамина Кондратьева.

Жители Юбилейного мечтают о продолжении набережной до центра Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

После открытия первой очереди власти начали обсуждать продолжение набережной. Городской департамент архитектуры даже показал эскиз будущего благоустройства. Благоустройство так и не случилось, но в 2021 году впервые пошли слухи, что в зеленой зоне собираются построить храм.

Публично об этом нигде не сообщали, общественники сами заметили изменения в кадастровой карте. Тогда администрация очень долго молчала, но духовенство подтвердило планы. Когда люди выступили против возможной стройки, в ответ сын местного священника, отца Александра — Евгений Игнатов — во время проповеди в существующем здесь же Рождественском храме назвал жителей врагами, духами злобы, а также посредниками и последователями дьявола. Кроме того, священник сравнил с войной конфликт с общественностью.

Евгений Игнатов на проповеди в 2021 году Источник: Храм Рождества Христова г. Краснодар / YouTube.com

— Это нормально, это боевые действия. Так вот, во время боевых действий, когда идет война, какая-то группа должна вырваться и занять высоту. И на этой высоте помогать тем, кто добегает, чтобы их не перестреляли. И занятая высота на психологическом, на моральном уровне уничтожит врага, — сказал Игнатов в декабре 2021 года.

Тогда история не получила продолжения и после начала СВО о планах по строительству храма на время забыли. В то же время администрация публично заявила, что денег на новую очередь набережной нет. Как и на работы по укреплению берега. Следующие два года власти периодически отчитывались, что средства на строительство аллеи так и не появились.

В некоторых местах берегоукрепление в микрорайоне выглядит так Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Не спрашивая людей

Осенью прошлого года стало известно: на самом красивом участке берега, где сейчас зеленая аллея упирается в реку, планируют построить гигантский собор высотой 70 метров — самый большой храм в Южном федеральном округе. Не просто церковь, а целый комплекс: с воскресной школой, трапезной, большим залом для мероприятий и церковной лавкой. Это займет всю оставшуюся зеленую зону, оставив жителей без привычного места для прогулок.

Жители Юбилейного взбунтовались. Как они говорят, не против веры — многие сами ходят в местный Рождественский храм, молятся, отмечают праздники. Но против того, что их зеленый оазис могут на несколько лет превратить в стройплощадку, а затем в парковку для сотен машин.

При этом власти по-прежнему хранили молчание: никаких объявлений и обсуждений.

— Вопиющим фактом было то, что никто об этом не знал, всё проводилось городскими властями и губернатором совершенно втихую. Никаких обсуждений, никакого информирования не было, — сетует Иван. — Грубо говоря, для Вениамина Ивановича это просто какой-то район на карте: посмотрел на фотки, на проект и сказал: «Давайте». Он к этому месту никак не относится, его с этим местом ничего не связывает. Как можно так огульно распоряжаться землями, как своими собственными? Хочу храм — храму быть.

Иван специально выбирал квартиру с видом на реку и природу, но теперь под окнами может появиться храм Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Год назад жители Юбилейного собрали больше 3000 подписей против. Передали губернатору — лично и через приемную. С тех пор — тишина. Журналисты 93.RU запросили ответ: власти подтвердили, что подписи получили, их спустили заместителю губернатора, потом в департамент архитектуры. Но к какому выводу пришли? Вопрос риторический.

«По поводу поступления в адрес губернатора Краснодарского края обращений граждан сообщаем следующее. В 2024 году зарегистрированы письменные обращения, в том числе коллективные, от жителей Краснодара по вопросу их несогласия с решением строительства церкви на территории зеленой зоны на берегу реки Кубани в Юбилейном микрорайоне Краснодара. По поручению губернатора Краснодарского края данные обращения направлены курирующему заместителю главы региона», — такой формальный ответ получила редакция.

Изначально храм планировали строить в зеленой зоне Источник: Виталий Черкасов / T.me

В октябре 2025-го, спустя всего несколько недель после анонсирования, стремительно прошли общественные слушания. Андрей, молодой верующий парень, который переехал в ЮМР три года назад, был одним из тех, кто высказался против.

— Я сам как православный человек, глубоко верующий, не понимаю, зачем это нужно, потому что буквально в километре отсюда есть прекрасный Рождественский храм, который действительно благостный, и в нем хватает места всем прихожанам. Постройка храма в текущий момент, она только озлобляет людей, она настраивает их против церкви, хотя изначально такой позиции даже и не было. То есть власти сами этим своим жестом, не спрашивая людей, против их ведома, возводят у них дома такую огромную постройку, — говорит он.

Андрей — православный христианин, но тоже хочет сохранить набережную Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Обсуждения прошли в октябре 2025 года, в них поучаствовали 1928 человек. Из них свыше 1400 человек (почти 80%) выступили против строительства храма — все их доводы отклонили. Чуть больше 430 человек выступили за, их доводы приняли. Например, один мужчина написал, что «никогда не был в Краснодаре», но считает, что храм у реки привлечет «куда больше туристов и паломников, чем обычный парк. И нельзя не выразить уважение администрации, которая чтит традиции нашего народа». Его замечание чиновники приняли.

За СВО

— Я, честно говоря, чувствую просто какую-то подавленность и бессилие, когда осознаю, что власть и народ — это разные вещи. Народ — это источник власти, так должно быть. А сейчас получается, что народ, который хочет хотя бы вступить в диалог с текущими властями, не может достучаться до них. Никто не хочет слушать жителей, не хочет приезжать ни мэр, ни губернатор. Как будто бы мнение жителей, которые будут жить минимум 10 лет на этой стройке, просто неважно и вторично, — добавляет Андрей.

Администрация и епархия твердят: «В Рождественском храме и часовне Дмитрия Солунского не хватает мест». Но игнорируют тот факт, что в 10–20 минутах езды расположены еще несколько церквей, а два больших храма строят на подъездах к району. Один — тоже на берегу реки.

— Если речь о нехватке, зачем грандиозный проект? Почему не достроить существующий? Территория позволяет, — спрашивает Андрей.

У существующего Рождественского храма большая территория Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Жители других районов Краснодара даже попросили: «Постройте у нас!» — там действительно нет храмов. Но власти снова сделали вид, что не услышали.

По изначальной официальной версии, новый храм нужен исключительно жителям ЮМР, потому что в старом Рождественском храме и небольшой часовне Дмитрия Солунского якобы «не хватает места». Но, когда местные жители начали протестовать, аргументы властей резко сменились. Вечером 4 декабря 2025 года, менее чем за сутки до прямой линии губернатора Кондратьева, государственные СМИ и телеграм-каналы администрации дружно объявили: храм теперь будет «в честь героев СВО». Это же подтвердил и губернатор во время самой прямой линии. То есть еще несколько дней назад храм должен был решить местную духовную проблему, а сегодня стал мемориальным.

Проект нового храмового комплекса Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Многие жители восприняли это как циничный ход. По их мнению, если администрация хочет построить подобный мемориальный комплекс, нужно выбрать действительно широкое и доступное место, чтобы всем было удобно добираться. А втискивать такое сооружение в единственную зеленую зону спального микрорайона, где и так всё заставлено машинами, — как раз неуважение к военнослужащим.

— Мы тоже уважаем героев СВО, многие из наших ребят там воюют и погибли. Но если храм действительно в их честь, то почему его засовывают в тупиковый район, куда даже на машине тяжело доехать? Нет нормальных подъездных дорог, парковок нет, общественный транспорт еле ходит. Это что, уважение к памяти героев — спрятать их храм на задворках, куда даже родственники не смогут нормально приехать? — возмущается один из пенсионеров, которого мы встретили на набережной.

Проект возможного храма, он будет почти вдвое выше соседних домов Источник: Митрополия Кубани / T.me

«Отстоять наш маленький зеленый мирок»

30 ноября несколько сотен жителей Юбилейного собрались у реки и записали видеообращение к губернатору, аргументируя, почему они просят сохранить набережную. На нее, кстати, в 2019 году потратили больше 160 миллионов бюджетных рублей. Едва ли не каждый из пришедших подчеркивал: «Мы не против храмов, но не здесь».

На следующий день на жителей обрушился шквал негатива вместо реального ответа от чиновников. В местных пабликах и федеральных каналах начали выходить новости, что «согнанные люди против Бога», а самих жителей стали называть «безбожниками и антихристами».

— Нас обвиняют в проплаченности. Хотя, я так подозреваю, что у наших оппонентов у самих рыльце в пушку, поэтому они в нас это тоже видят. Что, опять же, мы совершенно неадекваты, оскорбляем верующих, вообще сатанисты, христопродавцы. Нет, это не так. Мы все, как дети нашего общества, разделяем христианские ценности и ни на кого не нападаем. Мы лишь пытаемся отстоять наш маленький зеленый мирок, — говорит Иван.

Сотни жителей района записывали обращения губернатору и президенту Источник: Валерия Дульская / 93.RU

— У меня это вызывает как минимум негодование и в какой-то момент даже смех. Как можно так извратить информацию и преподнести ее именно таким образом, который абсолютно отличается от действительности?! — добавляет Андрей. — Жители Юбилейного ни разу не высказывались против храмов, не разжигали никакую рознь между конфессиями, между людьми. Все за мир, любовь и добро, но в соцсетях, в каких-то крупных пабликах выставляют это так, что здесь какие-то ненормальные люди требуют каких-то странных решений и вообще они безбожники и какие-то там сатанисты. Это цирк!

Информационная война

После записи обращения губернатору оказалось, что посты в пабликах — только начало истории. Вечером 4 декабря в эфире православного телеканала «Спас» несколько священников, журналист и представители общественных движений, не живущие в Краснодаре, час буквально оскорбляли жителей, выступающих за сохранение набережной. Позже к травле присоединился гендиректор канала Борис Корчевников. В своем телеграм-канале, на аватаре которого стоит икона с надписью «Стой за Христа до мученического креста», он назвал собрание жителей «слабеньким краснодарским майданчиком» и «шабашом», а также заявил, что обращение записывали «активисты и члены КПРФ, а так же примкнувшие к ним и распропагандированные ими женщины в халатах и #онижедети с родителями» (пунктуация и орфография сохранены. — Прим. ред.).

Этот пост, откровенно оскорбляющий краснодарцев, репостнул к себе официальный телеграм-канал Кубанской митрополии. Ранее он уже репостил националистов из «Русской дружины», которые писали про «коммунистов, либералов, иноагентов и прочих „борцов с колоколами“».

— Они сталкивают лбами нас, простых людей, которые живут в этом районе, с представителями церкви, всё это переворачивается, СМИ перевирают информацию, всё подается не так, как оно есть на самом деле. Информационная война непонятно для чего, а простые жители просто против того, чтобы застраивали нашу аллею, которая является единственной прогулочной зоной жителей Юбилейного района. Я каждый день молюсь, чтобы не строили в этом месте, — говорит местная жительница Ирина Никитина.

Кубанская митрополия регулярно репостит посты, оскорбляющие жителей Источник: Кубанская митрополия / T.me

До талого стоять

Почти каждый житель Юбилейного, с которым удалось поговорить журналистам 93.RU, предполагает, что дело здесь не в религии, а в деньгах. О таинственном «инвесторе» судачат не только жители, но и сама администрация и представители РПЦ. Они уверяют, что все работы возьмет на себя неназванный меценат. По мнению местных, один из застройщиков, который за выполнение «хотелки» чиновников может получить преференции и новые участки под многоэтажки.

Жители признаются, что не собираются сдаваться. В первую очередь для себя — чтобы в будущем не было стыдно.

— В планах бороться прям до бульдозеров, грубо говоря. Чтобы потом, в дальнейшем, моя совесть была чистая, что я сделал реально всё, что мог. Если говорить про страх, что ничего не получится. Вспомнилось, что недавно здесь какая-то группировка типа «Северный ветер» или что-то такое, такие здоровые бородатые мужики записывали видео в поддержку храма. Хотя они здесь не живут. Я это расцениваю как акт устрашения, как будто бы бойтесь нас, мы здесь сила. Плюс казаки какие-то, тоже не имеющие никакого отношения к Юбилейному, тоже высказываются. Пожалуйста, попросите, чтобы у вас во дворе построили храм. Ну почему здесь? Вы здесь даже не живете, — недоумевает Иван.

— У меня такая же позиция, что прям до талого стоять, добиваться, чтобы эту проблему услышали, как-то осветили ее не только с одной стороны, а услышали всех. Я уверен, что жители, если будут информированы вообще о застройке, потому что с этим есть большая проблема, они также выскажутся против и будут также стоять у бульдозеров, не давая разрушить этот прекрасный район, — эхом вторит Андрей.

Жители Юбилейного уже не первый год стучатся во все двери. Писали обращения председателю СК Александру Бастрыкину, отправляли письма в администрацию президента, записывали видео Владимиру Путину — тишина. Ни одного ответа, ни одного приезда, ни одного признака, что их вообще услышали. Год назад, когда конфликт только разгорался, люди лично звали мэра Краснодара Евгения Наумова приехать на набережную и поговорить. Он не приехал. В ноябре 2025 года записали новое обращение — снова ни слова в ответ.

В микрорайоне очень много детей, они вынуждены учиться в две смены Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Сейчас терпение лопнуло окончательно. Жители начали собирать подписи за отставку мэра Наумова.

— Нам не нужен мэр, который даже не считает нужным выйти к людям и выслушать их, — говорит Ирина Никитина. — Никто не хочет приезжать: ни мэр, ни губернатор. Как будто мнение жителей, которые будут жить минимум 10 лет на этой стройке, просто неважно и вторично.

По словам местных, если глава города не способен на диалог даже по такому резонансному вопросу, то какой смысл в таком градоначальнике вообще.

— Безнадежность, какой-то такой тупик, потому что это действительно не нужно, но почему-то это происходит, — разводит руками Ирина. — Какой-то сюрреализм, я не знаю, как это назвать. Это просто ситуация, которая настолько вышла из-под контроля, что не должно ее быть.

Вечером 14 декабря больше тысячи жителей записали видеообращение на прямую линию Владимира Путина. За процессом следили полицейские и другие силовики, а также представители городской и краевой администрации, которые снова фотографировали пришедших на законное мероприятие. Люди сомневаются, что их действительно покажут в эфире, но подобное обращение — их единственная надежда на фоне полнейшего равнодушия местной власти.