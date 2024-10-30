«Если вглядываться, ад откликнется»: батюшка — о том, как отмечать Хеллоуин, чтобы не нагрешить

Иеромонах Герасим Вертей рассказал 63.RU много интересного насчет Хеллоуина Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Милое развлечение для детей и молодежи, хоть и навязанное Западом? Или греховный, жуткий праздник, от которого людям верующим лучше держаться подальше? Споры о Хеллоуине не утихают много лет и разгораются жарче к концу октября.

Наши коллеги из 63.RU спросили батюшку, не опасно ли для души отмечать этот праздник, в какой костюм нарядиться на Хеллоуин, чтобы не согрешить и есть ли православная альтернатива западному Дню Всех Святых. Иеромонах Герасим Вертей, преподаватель Самарской духовной семинарии, рассказал много интересного на этот счет.

Смотрите и читайте большое интервью с весьма неожиданными мыслями священнослужителя.

Батюшка — про Хеллоуин Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Хеллоуин можно назвать «нашим» праздником?

— Это действительно не наш праздник. Хеллоуин стал известен в Восточной Европе и на территории республик бывшего Советского Союза только в 90-е годы. Ранее о нем знали, может быть, только преподаватели английского языка в школах с углубленным изучением этого предмета.

— Можно ли верующим отмечать Хеллоуин?

— Давайте сначала разберемся с названием праздника. Содержит ли оно слово hell (англ. — ад)? Нет, это просто созвучие. Изначально этот праздник назывался Днем Всех Святых.

В католической церкви с глубокой древности, с раннего Средневековья, отмечается этот праздник, который выпадает на 31 октября. В этот день вспоминают всех святых, канонизированных Римской католической церковью за их подвиги и верность Христу. Эти святые служат образцом для подражания. В православии тоже есть праздник всех святых, но он не выпадает на 31 октября.

У кельтов, населявших Европу, существовали свои собственные традиции. До того как кельты были обращены в христианство (V век н. э.), у них был свой языческий праздник, связанный со сменой сезонов. Он назывался Самайн (в современном языке) и до сих пор отмечается. В древнеирландском языке Самайн означает «месяц ноябрь».

Кельты, как и другие язычники, воспринимали мир мифологически и верили, что год делится на две части: светлую и темную. Светлая часть начиналась в конце марта — начале апреля, символизируя весну, сев, цветы, птиц и бабочек. Темная часть начиналась с уборки урожая и прихода зимы. В это время, по их мнению, властвовала темная сила. В Самайн люди готовились к встрече с этой темной силой, которая должна была властвовать на протяжении всей зимы.

У кельтов, как и у славян, впоследствии возникло двоеверие. Это период, когда люди исповедовали одновременно и языческие, и христианские верования. В этот период двоеверия праздник Всех Святых, с его традицией поминовения усопших, столкнулся с языческим праздником Самайн.

В XIX веке возникла мода на всё загадочное, древнее, страшное и языческое. Не только в Англии и Ирландии, но и во Франции, и у нас, и в других странах всё это обрастало современными мифами и авторскими сказками. Так получился Хеллоуин.

— Как тогда следует относиться к этому празднику?

— Если человек относится к празднику как к поводу для того, чтобы встретиться с друзьями, приятно провести время, без греха, конечно, то в этом нет ничего плохого. Но если он видит в Хеллоуине что-то связанное с темными силами, с мраком, ужасом и кошмаром, то это в высшей степени неполезно.

Если мы посмотрим, что же происходит на праздниках Хеллоуина, мы там не увидим даже отсылки к изначальным историческим корням этого праздника. Там не будут упоминаться святые, никакого праздника сбора урожая древних кельтов. Там будет что? Там будут вполне себе христианские бесы, демоны, ведьмы, черти и всякая мерзость с точки зрения христианства. Поэтому не сам по себе праздник плохой, а то, во что его превратили.

— А кто и во что его превратил?

— Конечно же, руку приложил американский бизнес. То, что хорошо продается, будет продвигаться. Подобная трансформация коснулась и образа Санта-Клауса. Этот персонаж в современном виде — в красном костюме, очках, с колой в руках и с неизменным «хо-хо-хо» — стал узнаваем благодаря маркетинговым кампаниям, хотя исторически он основан на образе святого Николая, православного архиепископа Мирликийского, почитаемого как чудотворца.

Именно в Америке, а там люди умеют продавать, слепили из узкоконфессионального святого, православного святого Николая, который жил в IV веке, вот эту игрушку для продажи. Святой превратился в толстяка, который не имеет никакого отношения к христианству. Ровно та же самая история постигла и Хеллоуин, который в современном виде не имеет никакого отношения к празднику Всех Святых или к празднику Самайн.

— Если у верующего человека в окружении есть люди, которые хотят отметить этот праздник, то как ему повести себя? Как поступить так, чтобы остаться с чистой совестью?

— Спасибо, что вы упомянули совесть. Действительно, совесть — это очень важный голос внутри нашего сознания. То, что нам подсказывает, что допустимо, а что неприемлемо. Если у человека есть убеждения, если у него сформировавшееся мировоззрение, это мировоззрение не позволит ему идти в сообщество, наполненное демонами, бесами, ведьмами и издевающимися над религией людьми в костюме монашки.

У нас в Первом Псалме Давида сказано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». То есть не надо ходить туда, где собираются люди, замышляющие зло. Но если для человека христианство — только лишь фон, просто традиция, не имеющая укорененности в его жизни, то пускай он свою совесть спрашивает. Я бы не рекомендовал.

Наше интервью проходило в красивой атмосфере духовной семинарии Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— Если человек все-таки решил пойти на праздник, то какой ему выбрать наряд?

— Взрослые люди ко всему должны подходить с умом. Анализировать, к чему то или иное действие может привести в дальнейшем. Что может случиться, если я буду поступать неразумно? Поэтому, конечно, даже к выбору костюма на праздник тоже надо подойти с умом.

Я думаю, что совершенно очевидно, одеваться нечистой силой — это небезопасно. Не хочу никого пугать, просто предупрежу, что если человек слишком внимательно вглядывается в ад, то ад откликнется на его призыв. Это вовсе не про американские фильмы про одержимость, про всякие шкатулки и прочие экзорцизмы. Будьте аккуратны с игрушками в ад. Это может привести к страшным последствиям. И просто психбольницей можете не ограничиться.

Если кто-то наряжается в костюм священнослужителя для того, чтобы порочить ту или другую религиозную организацию, церковь или конфессию своим поведением, то это явно небезопасно уже не с точки зрения духовной жизни, а с точки зрения нашего светского государства. Потому что это может кого-то расстроить.

В состоянии алкогольного опьянения человек, одетый в костюм монашки или какого-нибудь католического святого, может допустить поведение не совсем адекватное. Это может попасть на видео и проникнуть в интернет. Сейчас это происходит просто в мгновение. И тут статья «Разжигание ненависти и вражды». Это уже уголовная ответственность.

Я не всегда же был скучным и занудным монахом. Я когда-то был маленьким ребенком, и мы тоже одевались в костюмы зайчиков, волчат, лисичек. Девочки всегда были у нас принцессами и снежинками. И мне думается, что сам факт переодевания во что-то такое доброе, хорошее, нейтральное не является чем-то совсем плохим. Но заигрывать с адом и ходить по границе нарушения светского государственного закона — это в высшей степени неразумно.

— Костюм монашки или что-то подобное — приемлемо?

— У нас в православной церкви очень серьезное отношение к священным одеждам. Например, сейчас на мне подрясник. Эта одежда приличествует только церковно- и священнослужителям. Если кто-то решит одеться в подрясник, чтобы пойти в стриптиз-клуб или в рюмочную и напиться, валяться по углам — это, мягко говоря, нехорошо.

Если вдруг я на себя надену шапку Патриарха, это не будет просто игра. Это уже, согласно церковной дисциплине, нарушение канона. Это наш внутренний церковный закон, которому уже без малого полторы тысячи лет. Для нас это традиция, для нас это ценно. И вот здесь может случиться оскорбление чувств верующих. Будьте аккуратны с выбором костюма.

— Получается, в этом вопросе нужно самостоятельно принимать решение?

— Есть люди, которые не могут принимать самостоятельных решений. Я говорю о детях. Они пока не имеют достаточного опыта, не прочитали нужного количества книг, не случилось в их жизни нужного количества событий как радостных, так и трагических, которые могли бы их чему-то научить. Дети не совсем ответственны за те дела, которые они совершают. Поэтому даже уголовного преследования детей не предполагается. Поэтому страшно, когда молодые мамочки с молодыми папочками своих детей неразумных погружают в эту игру с адом.

Изначальные древние традиции кельтского язычества намного более безопасны, чем эта игра с адом. И вот это страшно. Когда учителя в школах в рамках урока английского языка проводят вполне себе религиозные мероприятия, не предупреждая родителей, — это уже вовлечение несовершеннолетних в религиозный культ. Сколько лет либеральные СМИ кричали, что «эти попы вторгаются в школы!». Вот о чем надо переживать. Не о попах, которые вторгаются в школу, — надо переживать о том, что детей чужих, не информируя их родителей, вовлекают через вот эти якобы просто шалости в игру с самим адом. Вот это уже опасно.

— Как учителю рассказать о Хеллоуине так, чтобы не втянуть учеников в игру с адом? Или лучше вообще не рассказывать об этом празднике?

— Я думаю, что можно было бы рассказать о празднике, только если это будет рассказ о настоящем празднике Хеллоуина, о Дне Всех Святых, о христианском поминовении усопших, о языческом представлении древних кельтов о временах года, — и это тогда радостно и замечательно. Я, как преподаватель истории и истории религии, думаю, что религиозное знание, религиоведческое знание полезно будет детям в дальнейшем.

Если учитель английского языка будет рассказывать не о реальности исторической, а о том продукте, который создали американские маркетологи для продажи, то зачем это нужно? Это то же самое, что учителя будут рассказывать о том, как правильно продавать кока-колу или толкать БАДы.

— Есть ли какие-то альтернативы празднованию Хеллоуина, которые могли бы быть более приемлемы для верующих?

— День Всех Святых есть в Русской православной церкви. Открываем календарь, смотрим и посещаем. Если никак не получается, не хочется именно День Всех Святых, то напомню, что Хеллоуин — это еще и поминовение усопших родственников. У нас в течение года в Русской православной церкви есть порядка девяти особых дней поминовения усопших, когда мы собираемся в храме и вспоминаем о наших бабушках, дедушках, прабабушках и прадедушках, а также обо всех православных христианах, которые закончили путешествие по дорогам этой жизни.

— Может ли Хеллоуин как-то повлиять на людей?

— Конечно. На человека может оказать влияние всё. Вообще всё. Я вышел на улицу, шел дождь. Может ли это повлиять на меня каким-то образом? Конечно. Если до этого я находился в состоянии стресса, я могу свалиться в депрессию, достаточно тяжелую. Дождь в этом не виноват, так совпало.

То же самое с толпой: обычные люди в толпе начинают вести себя странно, словно теряют контроль. На концерте, когда появляется звезда, люди кричат, плачут, падают в обморок. Неужели это всё пациенты психбольницы? Нет, просто обычные люди, но толпа оказывает на них негативное влияние. Если добавить к этому еще и атрибутику сатанизма, то человек в расшатанном состоянии легко поддается влиянию. Алкоголь и наркотики только усугубляют ситуацию.

Однако не стоит паниковать. Я бы своих детей (но я монах, у меня детей нет) не пустил бы на такие мероприятия. Но по достижении определенного возраста они бы и так не спрашивали моего разрешения. Поэтому главное — воспитать их так, чтобы они сами не захотели ходить на эти «шабаши».