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Он и она Подробности «Не ожидал влюбиться в такую юную»: 40-летний Данила Якушев женился на 19-летней девушке

«Не ожидал влюбиться в такую юную»: 40-летний Данила Якушев женился на 19-летней девушке

Мама артиста души не чает в невестке

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Данила Якушев и Кристина Недуруева вместе около двух лет | Источник: Данила Якушев / T.meДанила Якушев и Кристина Недуруева вместе около двух лет | Источник: Данила Якушев / T.me

Данила Якушев и Кристина Недуруева вместе около двух лет

Источник:

Данила Якушев / T.me

Еще одна звездная свадьба отгремела в Москве: 40-летний актер Данила Якушев женился на 19-летней Кристине Недуруевой.

Новоиспеченные супруги не пожадничали и поделились с поклонниками кадрами из Грибоедовского ЗАГСА. Для образа невесты Кристина выбрала корсетное платье, а волосы собрала в гладкий пучок. Данила же пришел жениться в классическом черном костюме. Сразу после церемонии семья отправилась в церковь.

Данила Якушев и Кристина Недуруева после регистрации брака поехали в церковь | Источник: Ханна Монтана / T.meДанила Якушев и Кристина Недуруева после регистрации брака поехали в церковь | Источник: Ханна Монтана / T.me

Данила Якушев и Кристина Недуруева после регистрации брака поехали в церковь

Источник:

Ханна Монтана / T.me

Свадебный день, как делилась сама Кристина, обернулся настоящим хаосом: вместо идеальной картинки — неудачные, на ее взгляд, прическа и макияж, а букет невесты буквально рассыпался в руках.

Жена Данилы Якушева младше его на 21 год

Источник:

Ханна Монтана / T.me

«Хоть готовься, хоть не готовься, что-то да будет наперекосяк. Я спокойно всё приняла и просто кайфовала, а точнее, прибывала в долгом шоке», — рассказывала она.

Однако накладки влюбленных только раззадорили. Пока их мариновали у дверей ЗАГСа с задержкой регистрации на 25 минут, они снимали веселые ролики и делали романтичные фото. Когда все «да» друг другу были наконец-то сказаны, Кристина объявила, что взяла фамилию мужа.

Регистрацию в ЗАГСе Данилы Якушева и Кристины Недуруевой задержали

Источник:

Ханна Монтана / T.me

Кристина и Данила вместе уже около двух лет, они познакомились в интернете. Якушев увидел ролик с интервью будущей жены на Патриарших прудах: девушка честно рассказывала о своей работе, о желании выйти замуж и родить ребенка, сетуя на то, что «кандидатов мало, все хотят свободных отношений», и написал ей.

Влюбленные не прятались от публики, хотя шквал осуждения не утихал. Их история началась, когда Кристине было 17 лет.

«Нет, он не извращенец, просто он не ожидал влюбиться в такую юную. Меньше 20–23 лет мне никто не давал, как и он», — оправдывала любимого девушка.

Родственники пары не стали осуждать их выбор. Кристина рассказывала, что в обеих семьях их союз встретили с одобрением. Мама Якушева Ольга души не чает в невестке. Она называет ее хорошей хозяйкой и хвалит добрый характер.

Мама Данилы Якушева подружилась его женой | Источник: Данила Якушев / T.meМама Данилы Якушева подружилась его женой | Источник: Данила Якушев / T.me

Мама Данилы Якушева подружилась его женой

Источник:

Данила Якушев / T.me

До встречи с Данилой Кристина работала мастером маникюра. Сейчас она развивает свой небольшой блог. Актер же известен по ролям в сериалах «Молодежка» (18+), «Триггер» (18+) и других. Ни Кристина, ни Данила до начала их отношений в браках не были.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Не в старуху же влюбляться. А тут юная девушка, как розочка свежая.
Гость
1 час
в цивилизованных странах это называется одним словом а здесь это нормально
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Гость
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