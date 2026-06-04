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Он и она «Позвали Криштиану Роналду»: Аня Покров и Артур Бабич сыграли роскошную свадьбу — кадры с торжества

«Позвали Криштиану Роналду»: Аня Покров и Артур Бабич сыграли роскошную свадьбу — кадры с торжества

Перед свадьбой блогеры ночевали в отеле, где номера стоят 2,5 миллиона рублей

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До брака Аня Покров и Артур Бабич были вместе около 5 лет | Источник: АНЯ POKROV / TelegramДо брака Аня Покров и Артур Бабич были вместе около 5 лет | Источник: АНЯ POKROV / Telegram

До брака Аня Покров и Артур Бабич были вместе около 5 лет

Источник:

АНЯ POKROV / Telegram

Блогеры Аня Покров и Артур Бабич 4 июня сыграли свадьбу мечты. Что сделали будущие супруги, чтобы всё прошло идеально? Во‑первых, закопали сосиски — по примете это нужно для хорошей погоды в праздничный день. Во‑вторых, съели одну шоколадку на двоих, чтобы жизнь была сладкой во всех смыслах.

Аня Покров показала, как проходит ее утро невесты

Источник:

АНЯ POKROV / Telegram

Еще для хорошего праздника молодожены сняли номер в роскошном пятизвездочном отеле The Carlton. Там Аня и Артур провели ночь перед торжеством.

Отель находится в центре Москвы — с видом на Красную площадь. На сайте комплекса указано, что самый дешевый номер в будние дни стоит порядка 80 000 рублей, а цена на номера из сегмента «императорский люкс» достигает аж 2 400 000 рублей.

Аня Покров и Артур Бабич сняли отель в центре Москвы перед свадьбой | Источник: carltonmoscow.comАня Покров и Артур Бабич сняли отель в центре Москвы перед свадьбой | Источник: carltonmoscow.com

Аня Покров и Артур Бабич сняли отель в центре Москвы перед свадьбой

Источник:

carltonmoscow.com

Аня Покров собиралась на свадьбу в московском отеле | Источник: carltonmoscow.comАня Покров собиралась на свадьбу в московском отеле | Источник: carltonmoscow.com

Аня Покров собиралась на свадьбу в московском отеле

Источник:

carltonmoscow.com

В номере молодоженов встретил Криштиану Роналду. Правда, не настоящий, а картонный. Администраторы отеля с юмором поздравили ребят со свадьбой, ведь Аня и Артур пытались пригласить футболиста на их день. Они старались попасть в его рекомендации в соцсетях, снимая ролики на миллионы просмотров. Однако спортсмен, по всей видимости, их так и не увидел.

Аня Покров и Артур Бабич перед свадьбой жили в отеле, где номера стоят дороже 2&nbsp;миллионов рублей | Источник: АНЯ POKROV / TelegramАня Покров и Артур Бабич перед свадьбой жили в отеле, где номера стоят дороже 2&nbsp;миллионов рублей | Источник: АНЯ POKROV / Telegram

Аня Покров и Артур Бабич перед свадьбой жили в отеле, где номера стоят дороже 2 миллионов рублей

Источник:

АНЯ POKROV / Telegram

Зато поздравить блогеров пришли около 100 гостей — их друзья и родственники. К гостям Аня вышла в белоснежном платье-русалке. Макияж на свадьбу ей делала популярный московский визажист Гоар Аветисян. Артур выбрал для праздника классический черный костюм.

Аня Покров и Артур Бабич поженились 6 апреля, но свадьбу сыграли летом

Источник:

АНЯ POKROV / Telegram

Ребята стали мужем и женой еще в апреле, но праздник отложили до лета. Молодожены сразу заявили, что экономить на свадьбе не будут. Они хотели праздник, который запомнят «на всю жизнь».

Кстати, перед росписью Артур и Аня так волновались, что приехали к загсу еще до его открытия. Артур вообще всю ночь не спал, а когда всё-таки засыпал — видел тревожные сны.

Красивая получилась свадьба?

Да! Ребята и их праздник выглядят очень стильно!
Ничего, но можно было и поинтереснее как-то сделать свадьбу
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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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