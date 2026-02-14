Когда играть свадьбу в 2026 году? Названы самые красивые даты для торжества

Как выбрать идеальную дату для свадьбы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Свадьба для каждой пары — важный момент в отношениях. Для праздника многие молодожены стараются подобрать необычную и запоминающуюся дату. И как не в День всех влюбленных говорить об этом!

В ЗАГСе Ярославской области назвали красивые даты для бракосочетания. В эти дни ожидается наплыв ярославцев, желающих заключить брак. На многие даты пары уже бронируют себе места.

Например, в любое время года подойдет 26 число. Такая дата отлично будет сочетаться с годом. Все красивые и популярные даты собрали по месяцам в карточке. Планируйте празднование заранее, чтобы успеть выбрать запоминающееся число.

Красивые даты для свадеб в 2026 году Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Ранее ярославский нумеролог Екатерина Климова выделила благоприятные даты для свадеб в 2026 году. Эксперт призвала выбирать дни с цифрами 2, 6, 8 и 9. Так, самыми лучшими датами по версии нумеролога стали:

22.02.2026;

26.02.2026;

06.06.2026;

20.06.2026;

26.06.2026;

09.09.2026.