Когда играть свадьбу в 2026 году? Названы самые красивые даты для торжества

Свадьба для каждой пары — важный момент в отношениях. Для праздника многие молодожены стараются подобрать необычную и запоминающуюся дату. И как не в День всех влюбленных говорить об этом!
В ЗАГСе Ярославской области назвали красивые даты для бракосочетания. В эти дни ожидается наплыв ярославцев, желающих заключить брак. На многие даты пары уже бронируют себе места.
Например, в любое время года подойдет 26 число. Такая дата отлично будет сочетаться с годом. Все красивые и популярные даты собрали по месяцам в карточке. Планируйте празднование заранее, чтобы успеть выбрать запоминающееся число.
Ранее ярославский нумеролог Екатерина Климова выделила благоприятные даты для свадеб в 2026 году. Эксперт призвала выбирать дни с цифрами 2, 6, 8 и 9. Так, самыми лучшими датами по версии нумеролога стали:
22.02.2026;
26.02.2026;
06.06.2026;
20.06.2026;
26.06.2026;
09.09.2026.
Лучшую дату для проведения свадьбы можно высчитать и по датам рождения жениха и невесты. Для этого складывают все цифры в каждой дате и сводят результат к однозначному числу. Последний шаг — сложить полученные цифры от дат рождения жениха и невесты. Сумма укажет на благоприятный месяц для свадьбы.