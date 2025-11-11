Пропала девка: фигуристка Евгения Медведева выходит замуж

Медведева до сих пор удивляется, как они, такие разные, вообще смогли встретиться Источник: jmedvedevaj / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фигуристка Евгения Медведева сообщила, что выходит замуж. В своих социальных сетях она опубликовала романтичное видео, где танцор Ильдар Гайнутдинов делает ей предложение руки и сердца на фоне ночной Москвы.

— Я хочу пообещать тебе, что я всегда буду рядом и никогда тебя не отдам. Я буду делать всё возможное для тебя, всё, что могу. Ты выйдешь за меня замуж? — встав на одно колено, произнес Ильдар.

Источник: jmedvedevaj / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Услышав такое обещание, Медведева не смогла сдержать эмоций. Со слезами на глазах она сказала «да» и тоже встала на колени, чтобы обнять и поцеловать своего будущего мужа.

Судя по подписи, влюбленные обручились 7 ноября, но Медведева не спешила делиться приятными новостями. В последние дни она появлялась на мероприятиях со сверкающим бриллиантом на безымянном пальце, но поклонникам оставалось лишь гадать, обручальное это кольцо или лишь новое украшение.

С Ильдаром Евгения познакомилась в прошлом году во время съемок шоу «Звездные танцы» (16+). Они оказались в паре и сразу прониклись друг другом. Медведева и Гайнутдинов всё больше времени проводили вместе: сначала оставались после репетиций, потом начали выходить куда-то вместе и совместно ездить на гастроли. Во время одной из таких поездок спортсменка и поняла: перед ней ее настоящая любовь.

— Я прилетела к Ильдару на гастроли в Италию, и тут он заболел. Сразу сходила в аптеку. Потом и я тоже заболела… До этого мы старались друг перед другом быть идеальными. А тут вдруг температура, красный нос. Но тот, кто рядом с тобой, не испытывает разочарования. Он любит тебя не за то, что ты такой красивый и романтичный. Он просто хочет, чтобы тебе было хорошо, — рассказала Евгения в одном из интервью.