От любовных полунамеков до свадьбы: как SHAMAN и Мизулина устроили отношения на виду у миллионов

Поклонники уже задаются следующим вопросом: когда ждать в самой блондинистой паре пополнения Источник: SHAMAN / T.me

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились — в их соцсетях появилось короткое видео из ЗАГСа Донецка, где в рубашках цвета хаки они обменялись кольцами и поклялись в вечной любви. Официально пара призналась в отношениях лишь в марте 2025 года.

«Я вела стрим в Minecraft»

Познакомились влюбленные в 2023 году. В тот момент SHAMAN еще был женат на Елене Мартыновой, а Екатерина Мизулина и не думала строить отношения и посвящала всё время работе. Всё изменилось после стрима в Minecraft.

— Я вела стрим в Minecraft, посвященный Дню России. В этом стриме была одна из песен Ярослава «Я русский». На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Вот так началось наше общение. Достаточно молодежно, как мне кажется, — позднее рассказывала Екатерина.

Первая встреча быстро переросла в тесное общение. Пара всё чаще записывала совместные видео, радуя фанатов. В октябре выяснилось, что в то время как Дронов сближался с Мизулиной, он отдалился от своей жены, с которой прожил шесть лет. В октябре 2024-го супруги сообщили о разводе.

— Мы с Еленой очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставили нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид, — прокомментировал решение певец.

Пока Мартынова расставалась с обручальным кольцом, Мизулина демонстрировала подписчикам букет от тайного поклонника. Это вызывало у поклонников еще больше вопросов.

Несколько месяцев пара никак не подогревала интерес к своим отношениям, выжидая февраля и Дня всех влюбленных. В начале месяца во время совместного визита в одну из московских школ Дронов и Мизулина под громкие крики «Горько» сделали вид, что поцеловались, а уже в День всех влюбленных певец опубликовал романтичный клип.

Источник: SHAMAN / Vk.com

Поклонники отказывались верить, что поцелуй был лишь прогревом, и стали заваливать пару вопросами — встречаются ли они. Продолжать держать в тайне их любовь Дронов и Мизулина больше не могли. 9 марта во время сольного концерта с символичным названием «Ты моя» певец пригласил Екатерину на сцену и сделал нежное признание.

— Ты — моя целая вселенная. Должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении, что же между нами. Официально заявляю при всех: мы пара. Мы встречаемся. И мы вместе. Екатерина, что ты на это скажешь? — обратился к Мизулиной Ярослав.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Мизулина в белом платье без колебаний ответила «да». И влюбленные слились уже в настоящем поцелуе на глазах у всех.

«Мы с Ярославом посетили загс и расписались»

После того как тайное стало явным, Дронов признался, что предложение встречаться — был продуманный ход, чтобы избежать пересудов.

— Просто приходим в продуктовый магазин, а там снимают нас с тележкой, потом выкладывают в интернет и пишут всякую всячину. Нам что, не выходить? Закрыться в четырех стенах? Я хочу свободно ходить, покупать продукты, — негодовал SHAMAN.

Их отношения развивались как по учебнику: познакомились с родителями, а потом съехались. Мизулина занялась домом, а Дронов продолжал работать без отдыха. Но, как он признавался, его график уже не создавал проблем, как было в прошлых отношениях.

— Мы неразлучники. Это наше абсолютное желание. Поэтому она (Екатерина Мизулина. — Прим. ред.) подгоняет свой график… Понимаете, в чем дело? Обычно, когда я готовлюсь к концерту, предпочитаю побыть один. Потому что команда, близкие, родственники всё равно высасывают энергию, расходуют твои ресурсы. А Екатерина, не знаю, как это у нее получается, но она наполняет меня! — трогательно рассказывал о своей девушке Ярослав.

Источник: SHAMAN / T.me

Если раньше Ярослав и Екатерина практически не привлекали внимание к своей личной жизни, то после признания ни одно интервью не обходилось без вопросов, самый частый из них — когда свадьба?

— Мы находимся на самом старте наших отношений, до этого дела пока еще не дошло, но всё развивается. Тут ни в коем случае не нужно торопить события, вы ж понимаете, у меня за спиной два развода — это тоже такой момент… Поживем — увидим, — еще в начале лета объяснял Ярослав.

В какой-то момент певец обмолвился, что свадьба будет летом, но какого года — пока неизвестно. Такой ответ вполне устроил публику, тем более лето 2025-го уже близилось к концу, а до 2026-го еще далеко. Только, как оказалось, терпеть так долго Дронов не стал.

Источник: SHAMAN / Vk.com

Во время поездки в Донецк на День народного единства пара между делом заскочила в загс и тайно расписалась. От застолий супруги тоже воздержались и скромно отметили новый статус отношений в «Бургер Кинге».