Одна жена изменила, вторая годится в дочери: личная жизнь Николая Козака — актера сериала «Стражник»

Когда-то безудержный донжуан, теперь Николай Козак обожает лишь одну женщину Источник: кадр из сериала «Стражник» (16+), реж. Алексей Быстрицкий, НТВ, с 2025 года

Зрители привыкли видеть Николая Козака в образе брутального героя, как в сериале «Стражник» (16+), или несгибаемого следователя, как в «Чикатило» (18+). На экране он воплощение силы, которая ради счастливого финала пройдет через любые трудности. Но в реальной жизни путь актера к личному счастью оказался куда сложнее и драматичнее, чем у его персонажей. Прежде чем найти свою тихую гавань, актеру пришлось пережить драму, сломавшую бы многих, и пойти против общественных устоев.

«Спасибо бате — у него были золотые руки»

Плотник, столяр, строитель — родители видели в маленьком Николае кого угодно, только не актера. Они были простыми рабочими людьми, далекими от мира искусства. Когда Николаю было всего три года, семья поселилась в украинском поселке Новояворовске. С тех пор мальчик каждый день наблюдал, как родители, их друзья и соседи возвращаются домой уставшие после долгих смен на горно-химическом комбинате, где добывали серу.

Однообразные дни в общежитии скрашивали дворовые игры и моменты, когда у отца был выходной и он учил Николая делать что-то своими руками.

— Спасибо бате — у него были золотые руки, своими навыками он с радостью делился с сыном, за что ему благодарен. У меня до сих пор хранится его рубанок, иногда беру его и вспоминаю отца, который мог смастерить буквально все: полностью построить дом от фундамента до крыши, да еще и обставить его мебелью, как бы теперь сказали, ручной работы, — благодарил отца Николай в одном из интервью.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2022 год

Об актерской карьере юный Козак не мечтал до самого выпуска из школы, хоть после уроков и ходил в драмкружок и делал некоторые успехи. Получив аттестат, он попытался поступить в техникум лесной промышленности, но провалил экзамены. И тут его жизнь перевернуло случайное объявление по радио: театральная студия при Львовском академическом театре имени Марии Заньковецкой объявляла набор. Николай решил попробовать.

— Я поинтересовался: «Что требуется для того, чтобы к вам попасть?» — «Разучить и прочесть перед приемной комиссией несколько монологов». Что такое монологи, я вообще не имел представления. Собеседник пояснил: «Ну, например, монолог Гамлета», — вспоминает разговор Козак.

Николай пошел в библиотеку, выучил «Быть или не быть?» и поступил в театральный. Его приняли, хотя у него не было музыкального слуха, что было важно. Но учеба продлилась недолго — его призвали в армию.

«У меня были 10 советских рублей и армейские трусы»

Два года Николай отслужил в танковых войсках на границе с Румынией, дослужившись до звания старшего сержанта. По его словам, именно армия закалила его и сформировала характер.

— Всякое случалось. Приходилось и драться, и защищаться, и отвоевывать свое пространство. Армия многому учит в плане выживания, безусловно, формирует личность. Я исключением не был, научился за себя постоять, — вспоминает непростые годы Козак.

Источник: кадр из сериала «Завещание ночи» (16+), реж. Вячеслав Криштофович, Александр Аравин, студия «Пеликан-фильм», 2008 год

Вернувшись, Козак захотел учиться дальше, но оказалось, что студия закрыта. По совету педагога он отправился в Казань, чтобы продолжить образование. Этот переезд стал настоящим испытанием на прочность.

— Когда я после армии приехал в Казань, у меня были 10 советских рублей и, извините за подробности, армейские трусы, — поделился Николай.

Николай смог поступить в театральное училище, но учеба давалась с трудом, особенно русский язык. В первую же сессию Козак смог наскрести за него только тройку, из-за чего попрощался со стипендией. Чтобы выжить и заработать хоть какие-то деньги, Козак устроился работать дворником.

Сдаваться после первой неудачи Николай не хотел, он засел за учебники, и упорство принесло свои плоды. Со второго курса он уже выходил на сцену Казанского драматического театра имени Василия Ивановича Качалова. В нем он прослужил 15 лет и стал одним из ведущих актеров труппы. Однако со временем назрел конфликт с художественным руководителем, и в итоге Козак принял решение уйти.

— Я очень долго терпел. В итоге я послал его на три буквы и ушел, — не скрывает Козак.

«Боялся 17 лет разницы»

Параллельно с карьерными перипетиями разворачивалась и личная драма. Первый брак актера с однокурсницей Татьяной продлился 15 лет. Она поддерживала любимого, когда не было денег и работы, и не жаловалась на то, что приходится жить в общежитии. Финансовые трудности не сломили их любовь, но пришла трагедия страшней — девушка потеряла нерожденную двойню.

— Случилось отторжение плодов на очень раннем сроке. Потом у Тани появился страх, — вспоминал Козак.

Отношения дали трещину. Николай хотел ребенка, Татьяна оказалась не готова пробовать снова и полностью ушла в работу. Супруги все больше отдалялись друг от друга, и в какой-то момент оказалось, что мысли Татьяны занял другой мужчина. Николай не стал устраивать сцен ревности и удерживать жену.

— Таня влюбилась, а я отпустил. Помню, его звали Сергей. Как-то увидел их в машине, постучался в окошко и сказал: «Ребята, давайте уже что-то решайте». И все, мы так расстались, — поделился актер.

После развода Николай начал менять женщин как перчатки, но ни одной из них он не открывал свое сердце. Цепочку коротких романов нарушила 17-летняя Елена Пантюшина.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2022 год

Козак знал дочь друга и коллеги по театру, еще когда она ходила под стол. Девочка была частым гостем в театре и, когда она выросла, в 34-летнем актере вспыхнули совсем не отеческие чувства. При этом Николай осознавал, что их любовь поймут не все, и сильно переживал из-за разницы в возрасте.

— Я боялся этого момента. Боялся, потому что 17 лет разницы. И я говорю: «Лена, я старше тебя». Она сказала: «Чтобы я больше этого никогда не слышала», — рассказывал он.

Пара поженилась 5 мая 2005 года. Влюбленные не стали устраивать пышное торжество, а только тихо расписались.

— Оказывается, можно без колец, без свидетелей и без белого платья. Некоторые свадьбы отмечают по тысяче человек и расстаются через полгода, а мы 20 лет вместе, — с гордостью произносит Николай.

«Мне семью кормить надо»

После ухода из Казанского театра Козак работал в Тольятти и Красноярске, но понимал, что для настоящего прорыва нужно ехать в Москву. В 40 лет, когда его супруга была на сносях, Николай собрал чемодан и отправился покорять столицу.

— Мы с женой решили, что она будет рожать, а я поеду в Москву пробиваться, — рассказал актер в программе «Судьба человека».

В 2006 году Козака приняли в труппу Центрального академического театра Российской армии, но этого было мало. Параллельно он начал штурмовать киностудии, бегая по кастингам. Николай боялся снова оказаться в той нищете, в которой он жил с первой женой, и был готов браться за любые роли.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2022 год

В 2007 году он впервые появился на экране в сериале «Экстренный вызов» (16+) и больше ни один год не оставался без ролей. Тем более в том же 2007 году у него родилась дочка Соня, а еще через три — Аня. Козак должен был заботиться сразу о трех важных женщинах в своей жизни.

— Мне семью кормить надо, — категорично отвечал он на любые слова об отдыхе.

Источник: кадр из сериала «Чикатило» (18+), реж. Сарик Андреасян, Okko Studios, 2021 год