Он и она Штрафы и аресты за поцелуи на улице? Почему обсуждают эту новость и как не нарваться на проблемы

Штрафы и аресты за поцелуи на улице? Почему обсуждают эту новость и как не нарваться на проблемы

Информация разлетелась по соцсетям

86
Источник:

Мария Зарукина / NGS24.RU

Новость, что в России предусмотрено наказание за публичные поцелуи, разлетелась в отечественных телеграм-каналах 10 сентября. По данным сервиса TGStat, эта информация стала самой обсуждаемой и пересылаемой за прошедшие сутки.

Первым новость опубликовал телеграм-канал «SHOT Проверка». Со ссылкой на юриста Яну Бондаренко издание написало, что «за страстный поцелуй вне дома можно схлопотать штраф от 500 до 1500 рублей или административный арест до 15 суток по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)».

Чуть позже издание «Татар-информ» со ссылкой на другого юриста, Ивана Соловьева, опровергло информацию и написало, что «в России не привлекают к административной ответственности за поцелуй людей в общественных местах».

«Давайте не перегибать палку. Если люди нормально одеты, как полагается, если они при этом не пинают урны и находятся в трезвом состоянии, то я не вижу никаких оснований для привлечения их к ответственности за мелкое хулиганство», — заявил Соловьев в интервью «Татар-информ».

Однако председатель палаты правозащитных организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Юрате Армонайтите в разговоре с NGS24.RU уточнила, что, по данным системы «ГАРАНТ», в 2022 и 2023 годах россиян всё же привлекали к ответственности за поцелуи в общественных местах.

Спровоцировать появление спорной новости мог недавний инцидент с россиянами в Стамбуле. 6 сентября стало известно, что паре туристов грозит тюремный срок за поцелуй у самой большой мечети города Бююк Чамлыджа. Целующихся россиян сняла на телефон одна из местных жительниц. Согласно местным законам, им грозило от шести месяцев до одного года лишения свободы по уголовной статье о публичном оскорблении религиозных ценностей. Сами россияне заявили, что не знали о местных законах. Позже в генконсульстве России в Турции сообщили, что туристов всё же отпустили после допроса.

В отдельных регионах России тем временем буквально на днях появились места для поцелуев на территории сразу нескольких общественных парков и набережных. Можно ли получить срок или штраф в конечном счете за публичное проявление чувств — смотрите в коротком видео наших коллег из NGS24.RU в начале этого материала.

Мария Зарукина
Мария Зарукина
Видеопродюсер NGS24.RU
