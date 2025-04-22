«Он жесткий тип»: еще одна жертва сына Надежды Кадышевой рассказала правду о звездной семье

По словам бывшей девушки, Григорий Костюк набрал долгов уже больше чем на 500 миллионов рублей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











После того как бывшая невестка Надежды Кадышевой рассказала о махинациях, которые проворачивает сын известной певицы, своей историей решила поделиться еще одна жертва. Дарья Рывкина встречалась с Григорием Костюком полгода, после чего остались не светлые воспоминания о былой любви, а многомиллионный долг и потраченные нервы. Рассказываем, как Костюку удается втираться в доверие и безнаказанно обманывать женщин.

«Секс не входил в его бизнес-план»

Дарья и Григорий познакомились в доме ее родителей, куда артист попал случайно через знакомых. По словам Рывкиной, как только Костюк увидел дорогой интерьер, познакомился с владельцами, у него уже появился план во что бы то ни стало завоевать расположение Дарьи. Тем более женщина и сама была далеко не простушка: училась в МГУ, открыла свое маркетинговое агентство — завидная невеста.

— Подкатывать Костюк начал еще тогда, когда рядом со мной за столом сидел бывший муж (на тот момент еще действующий)! Его ничего не смущало, — рассказала Дарья в интервью нашим коллегам из издания «СтарХит». — А он вообще не в моем вкусе — противный, мажор… Для меня человек, который ездит на хромированной «Ламборгини», если ему не 20 лет, в принципе кажется не совсем здоровым.

Холодность и семейное положение совсем не отпугнули Костюка. Он продолжил общаться с Дарьей и выжидал нужный момент. Через шесть лет Дарья порвала со своим мужем-абьюзером, и сын Кадышевой не преминул этим воспользоваться: спустя считаные дни он появился на пороге зазнобы и начал активно ее обхаживать. Рывкина сдалась, но отношения долго не продлились.

— Мы встречались, по сути, один месяц, а дальше наши сексуальные отношения, какие бы то ни было, прекратились. Да, с моей стороны не горело, потому что у меня ребенок, мне не хотелось усложнять. Но и Гриша не демонстрировал никакого мужского желания. Подозреваю, что секс просто не входил в его бизнес-план, — предполагает Рывкина.

На вопросы Дарьи о бывшей жене Габриелле Костюк отвечал просто: «Она сумасшедшая» Источник: starhit.ru











Только позже Дарья узнала, что у Григория необычные сексуальные предпочтения, которые он воплощал с проститутками, а не со своей второй половинкой.

— Он изучил много разных техник: связывания, что там еще бывает… Костюк показал мне чудесный фильм про эскортниц. Там такая жесть! Прекрасное кино для романтического вечера вдвоем, — с иронией делится Рывкина. — Потом я уже узнала, что в каждых отношениях Гриша регулярно снимает проституток и очень грубо с ними себя ведет. Таскает за волосы, бьет. Он жесткий тип. К нему никто из девушек тех не хотел ездить в конце концов.

На этом неприятные сюрпризы не закончились. Уже через три недели после начала отношений Костюк попросил у Дарьи 1,5 миллиона рублей в долг. От кого, от кого, но от сына звездной мамы, с которым она знакома уже шесть лет, Дарья не ждала подвоха. Она с самыми искренними намерениями дала всю сумму под честное слово, что артист всё скоро вернет.

Не прошло и нескольких недель, а Григорий пошел на второй круг и снова попросил денег. На этот раз уже три миллиона, чтобы съездить в Оман и взять денег у потенциального спонсора театра, которым владеет семья Кадышевой.

— Ваша покорная слуга Дарья проспонсировала турне с условием, что потом он всё вернет. Летим мы, естественно, только первым классом, обязательно надо снять «Феррари», чтобы красиво доехать из Дубая в Оман. Долг Гриши вырос до 4,5 миллиона. Потом он взял еще три, тоже на «нужды театра», потом еще. В конечном итоге сумма дошла до 20 миллионов. Потом он с горем пополам отдал 8, а прошлым летом еще 2,5, — рассказала Дарья Рывкина.

«Дашенька, ты оттуда уходи»

Вместе с романтическими отношениями между Дарьей и Григорием зародились еще и деловые. Женщина предложила свою помощь, чтобы снова сделать популярной Надежду Кадышеву и раскрутить их семейный театр.

Отношения Дарьи и Григория длились полгода Источник: starhit.ru











— У меня есть пиар-агентство, я подключила многих людей, просила совета у известного народного артиста, давно его знаю. Мол, помогите найти нам хорошего концертного директора. И он сначала пообещал поузнавать, а потом перезванивает и тихонечко говорит: «Дашенька, ты оттуда уходи, никто в этот театр лезть не хочет, никакого директора мы вам не дадим, потому что репутация у театра — дно», — рассказала в интервью Дарья.

Рывкина не послушала совета и продолжала работать за пятерых: пиарщика, эсэмэмщика, агента, секретаря и организатора. А в благодарность за это получала лишь заученные слова поддержки от Надежды Кадышевой.

— Я стою дома, готовлю сырнички, и Надежда Никитична мимо проходит: «Даш, ты просто мечта, Грише так не везло с женщинами, ну наконец-то повезло». И потом я узнаю, что Габриелле она говорила то же самое слово в слово. Они играют! — негодует Рывкина.

То, что семья Надежды Кадышевой умеет хорошо играть, Дарья убедилась еще раз, когда пошла вместе с ними просить деньги для театра у одной из чиновниц.

— Она пообещала дать 180 миллионов. Вышли оттуда, и Гриша восторгается: «Мама, молодец, так хорошо сыграла!» Видимо, забылся парень на кураже. У меня тогда возник вопрос: а мы во что-то играем? «Монополия», салки, прятки? — удивилась женщина.

По словам Дарьи, сейчас Кадышева получает семь миллионов за концерт, но куда уходят деньги, неизвестно Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











После трех месяцев беспрерывной бесплатной работы Дарья выгорела и снова заговорила о долге.

— Говорю Григорию: «Отдай мне хоть какие-то деньги, мне надо съездить отдохнуть». И вот совпадение, тут же мне приходит СМС от банка: «Вам одобрен беспроцентный кредит на 1 миллион». Он сидел рядом, увидел сообщение и говорит: «Бери, я тебе потом всё вместе отдам!» Я реально беру кредитку, покупаю тур. Чего уж там, я в тот период чуть квартиру не заложила! В шаге была! — с горечью вспоминает бывшая девушка Костюка.

В этот момент Дарья всё больше задумывалась, что происходит что-то не то. Она предпринимала всё новые и новые попытки вернуть свои деньги и откреститься от странной семейки, но безуспешно. Сначала женщина действовала через Григория — не вышло, писала отцу, но тот кормил обещаниями, а потом заблокировал Дарью и все номера, через которые она пыталась с ним связаться.

— У меня вообще есть список, кому Гриша должен. В какой-то момент я сделала табличку для удобства, предлагала начать решать проблему. Там не всё, но около 500 миллионов наберется точно, — назвала Дарья баснословную сумму.

Рывкина попыталась вернуть свои деньги по закону. Написала заявление в полицию, приложила скриншоты переписки, но из-за того, что у нее нет долговой расписки, дело закончилось лишь одним допросом Григория.