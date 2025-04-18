«Я думал, это пиар-роман»: говорят, Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу

Поклонники подозревают, что для Муцениеце новый брак — это лишь месть бывшему мужу Источник: agataadata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Не утихают разговоры, что актриса Агата Муцениеце тайно сыграла свадьбу с музыкантом Петром Дрангой, с которым объявила себя парой только в декабре 2024 года. По словам продюсера Сергея Дворцова, влюбленные не стали устраивать пышное торжество, а лишь собрали парочку самых близких друзей.

— Я слышал буквально на той неделе, что они об этом говорят, собирались расписаться, но без лишних глаз, — рассказал Дворцов. — Действительно, такие слухи ходят. Значит, уже поженились! Надо же, я думал, это пиар-роман, но оказалось, все-таки любовь и взаимовыгодная история. То, что не удается долго скрывать такие вещи, я не удивлен. Свадьбу вряд ли можно было провести втайне, учитывая их уровень медийности.

О том, что Муцениеце наконец смогла восстановиться после тяжелого развода с Павлом Прилучным и готова снова попробовать найти счастье в личной жизни, заговорили в 2024 году. В избранники артистки записали музыканта Петра Дрангу, но пара отказывалась комментировать свои отношения. Только в декабре 2024 года на премьере фильма «Братья» (18+) они решили, что время пришло, и впервые вышли вместе в свет, нежно держась за руки и обмениваясь поцелуями.

Фанаты приняли пару тепло, и в какой-то момент Агата и Петр стали неотделимы друг от друга. Совместные выходы на премьеры, романтичные фотографии в соцсетях, путешествия только для двоих. Муцениеце познакомилась с родителями Петра, а тот, в свою очередь, наладил контакт с дочерью Агаты — Мией.

Сама пара пока никак не комментирует новости о тайной свадьбе, как и PR-директор актрисы Аниса Ашика.

— Думаю, эти вопросы надо задать тем, кто донес до вас эти новости о свадьбе, — ответила женщина нашим коллегам из Woman.ru. — Мы никак не комментируем личную жизнь артистов.