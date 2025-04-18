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Он и она обзор «Я думал, это пиар-роман»: говорят, Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу

«Я думал, это пиар-роман»: говорят, Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу

Ну и кто кому теперь не пара, Пашенька?

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6 комментариев
Поклонники подозревают, что для Муцениеце новый брак&nbsp;— это лишь месть бывшему мужу | Источник: agataadata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Поклонники подозревают, что для Муцениеце новый брак&nbsp;— это лишь месть бывшему мужу | Источник: agataadata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поклонники подозревают, что для Муцениеце новый брак — это лишь месть бывшему мужу

Источник:

agataadata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не утихают разговоры, что актриса Агата Муцениеце тайно сыграла свадьбу с музыкантом Петром Дрангой, с которым объявила себя парой только в декабре 2024 года. По словам продюсера Сергея Дворцова, влюбленные не стали устраивать пышное торжество, а лишь собрали парочку самых близких друзей.

— Я слышал буквально на той неделе, что они об этом говорят, собирались расписаться, но без лишних глаз, — рассказал Дворцов. — Действительно, такие слухи ходят. Значит, уже поженились! Надо же, я думал, это пиар-роман, но оказалось, все-таки любовь и взаимовыгодная история. То, что не удается долго скрывать такие вещи, я не удивлен. Свадьбу вряд ли можно было провести втайне, учитывая их уровень медийности.

О том, что Муцениеце наконец смогла восстановиться после тяжелого развода с Павлом Прилучным и готова снова попробовать найти счастье в личной жизни, заговорили в 2024 году. В избранники артистки записали музыканта Петра Дрангу, но пара отказывалась комментировать свои отношения. Только в декабре 2024 года на премьере фильма «Братья» (18+) они решили, что время пришло, и впервые вышли вместе в свет, нежно держась за руки и обмениваясь поцелуями.

Фанаты приняли пару тепло, и в какой-то момент Агата и Петр стали неотделимы друг от друга. Совместные выходы на премьеры, романтичные фотографии в соцсетях, путешествия только для двоих. Муцениеце познакомилась с родителями Петра, а тот, в свою очередь, наладил контакт с дочерью Агаты — Мией.

Сама пара пока никак не комментирует новости о тайной свадьбе, как и PR-директор актрисы Аниса Ашика.

— Думаю, эти вопросы надо задать тем, кто донес до вас эти новости о свадьбе, — ответила женщина нашим коллегам из Woman.ru. — Мы никак не комментируем личную жизнь артистов.

Верите в отношения Муцениеце и Дранги?

Очень красивая пара, верю, что у них всё по-настоящему
Как поженились, так и разведутся, не думаю, что это надолго
Думаю, что они поженились лишь на словах, чтобы о них снова заговорили
Не верю в их отношения с самого начала, Муцениеце до сих пор не отошла от брака с Прилучным
Это их личное дело, я о них вообще не думаю
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Отношения Брак Новости Агата Муцениеце Петр Дранга Свадьба
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Комментарии
6
Гость
4 часа
Надеюсь вместе они свалили в Армению.
Гость
3 часа
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