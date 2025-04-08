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Он и она обзор Мизулина поделилась странной историей знакомства с SHAMAN'ом: «Я вела стрим в Minecraft»

Мизулина поделилась странной историей знакомства с SHAMAN'ом: «Я вела стрим в Minecraft»

Несмотря на то что официально они вместе только месяц, их отношения зародились уже давно

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19 комментариев
По рассказам Екатерины Мизулиной, отношения самой блондинистой пары 2025 года вполне серьезные | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUПо рассказам Екатерины Мизулиной, отношения самой блондинистой пары 2025 года вполне серьезные | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

По рассказам Екатерины Мизулиной, отношения самой блондинистой пары 2025 года вполне серьезные

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Еще два года назад начались разговоры о том, что между 40-летней главой Лиги безопасного интернета и 33-летним популярным певцом отношения не только деловые. Пика они достигли в прошлом году, после того как SHAMAN развелся со своей супругой Еленой Мартыновой. Ярослав Дронов стал всё чаще публиковать совместные фотографии, а Екатерина Мизулина не упускала возможность прийти на концерт любимого певца и поддерживать его из зрительного зала. Фанаты восклицали: «Любовь ли это?», но пара оставляла вопрос без ответа.

Гордое молчание прервалось 9 марта. Уже днем Мизулина сообщила в своих социальных сетях, что сегодня будет что-то необычное. Подписчики гадали, чтобы это могло значить. Вечером на своем сольнике Дронов пригласил Мизулину на сцену и решил во всеуслышание объявить статус их отношений.

— Должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении, что же между нами. Официально заявляю при всех: мы пара. Мы встречаемся. И мы вместе, — объявил SHAMAN.

Мизулина в белом платье не могла перестать улыбаться и только сказала «Да». После этого под громкие крики «Горько» пара страстно целовалась.

SHAMAN и Екатерина Мизулина раскрыли правду о своих отношениях

Источник:

Екатерина Цой / MSK1.RU

На шоу «УТРО.ТНТ» 8 апреля Мизулина еще раз подтвердила, что намерения Дронова, как и ее, вполне серьезные. Они уже прошли стадию знакомства с родителями и дружат семьями.

— Ярослав общается с моей мамой, причем общаются и без моего участия: созваниваются, обсуждают какие-то моменты. Как и я общаюсь с его мамой Людмилой и отцом Юрием. У нас хорошие, теплые семейные отношения, — рассказала Екатерина.

Источник: кадр из передачи «УТРО.ТНТ» (16+), 2025 годИсточник: кадр из передачи «УТРО.ТНТ» (16+), 2025 год
Источник:

кадр из передачи «УТРО.ТНТ» (16+), 2025 год

Несмотря на традиционный ход отношений, знакомство Дронова и Мизулиной классическим совсем не назовешь. Сама глава Лиги безопасного интернета охарактеризовала его словом «молодежно».

— В 2023 году я вела стрим в Minecraft, посвященный Дню России. В этом стриме была одна из песен Ярослава «Я русский». На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Вот так началось наше общение. Достаточно молодежно, как мне кажется, — вспоминает Мизулина.

Верите в их любовь?

А как иначе? Смотрю на них, и улыбаться хочется — какая красивая пара
100% пиар
Екатерине верю, а вот к искренности Ярослава большие вопросы
Не верю в любовь с такой разницей в возрасте, Екатерина просто пытается молодиться
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Екатерина Мизулина Ярослав Дронов Любовь Отношения Родители Семья SHAMAN
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Комментарии
19
Гость
18 часов
...это мой бизнес проект...я люблю деньги..мой партнер- тоже ..так мы и сошлись...
Гость
16 часов
Жаль нет функции в смартфоне ,чтобы этого заблокировать и не видеть совсем ..
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