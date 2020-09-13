Список «золотых»: риелторы рассказали, на каких улицах Ярославля квартиры продаются лучше всего

Говоря о том, где в Ярославле больше спрос на жильё, многие имеют в виду, прежде всего, район. Но риэлторы вычислили улицы, где квартиры продаются и покупаются лучше всего. Оказалось, что такие «золотые улицы» есть практически в каждом районе. И только в самом центре города – в Кировском районе - аналитики не смогли выделить улиц, которые бы явно опережали другие по количеству продаваемого и покупаемого жилья.Поэтому смотрим другие районы.



- Можно было бы сказать, что самые востребованные и самые протяженные улицы – одно и то же. Но, например, улица Урицкого в эту гипотезу не очень вписывается, - отметила аналитик группы компаний «Метро» Анастасия Голлай.