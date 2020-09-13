Список «золотых»: риелторы рассказали, на каких улицах Ярославля квартиры продаются лучше всего

Риелторы назвали улицы Ярославля, где лучше всего продаются квартиры
Говоря о том, где в Ярославле больше спрос на жильё, многие имеют в виду, прежде всего, район. Но риэлторы вычислили улицы, где квартиры продаются и покупаются лучше всего. Оказалось, что такие «золотые улицы» есть практически в каждом районе. И только в самом центре города – в Кировском районе - аналитики не смогли выделить улиц, которые бы явно опережали другие по количеству продаваемого и покупаемого жилья.Поэтому смотрим другие районы.
- Можно было бы сказать, что самые востребованные и самые протяженные улицы – одно и то же. Но, например, улица Урицкого в эту гипотезу не очень вписывается, - отметила аналитик группы компаний «Метро» Анастасия Голлай.
СЮЖЕТ
Интересно, что самые популярные улицы не всегда являются самыми дорогими в районе.
- Явной зависимости популярности улиц и стоимости квартир нет. Например, в Дзержинском районе на таких улицах, если посчитать среднюю стоимость квадратного метра, получится, что одно- и двухкомнатные квартиры продаются дешевле, чем на всех остальных улицах района. А вот трехкомнатные стоят дороже. Можно сделать вывод, что покупатель изначально выбирает место и уже в нужной локации ищет квартиру в своем бюджете, - добавила Анастасия Голлай.
На каких улицах жилье покупается и продается лучше всего:
Дзержинский район:
- Ленинградский проспект;
- проспект Дзержинского;
- улица Урицкого;
- Тутаевское шоссе;
- улица Елены Колесовой;
- улица Пашуковская.
Заволжский район:
- проспект Машиностроителей;
- улица Серго Орджоникидзе;
- улица Ляпидевского.
Красноперекопский район:
- улица 8 Марта;
- улица Нефтяников.
Ленинский район:
- улица Чкалова;
- улица Свердлова.
Фрунзенский район:
- улица Большая Техническая;
- улица Калинина;
- Московский проспект;
- улица Ньютона;
- проспект Фрунзе.
Кировский район
явных лидеров среди улиц нет
Инфографика: Полина Авдошина
Впрочем, тем, у кого квартира расположена не на «золотых» улицах, расстраиваться не стоит. Если вы решили продать жильё, то сделать это можно где угодно и довольно быстро. Главное, по мнению риелторов, не загибать цену.
- Средний торг при продаже квартир в первой половине текущего года составил 3,5%. По адекватной текущему рынку цене одно- и двухкомнатные квартиры продаются за 1-2 месяца, «трешки» и многокомнатные – за 3 месяца. Если взять для примера квартиры, продажа которых затянулась на полгода и дольше, то средний торг для них составит в среднем уже 6,5%, - прокомментировала Анастасия Голлай.
Напомним, жительница Ярославля, переехав из Брагино за Волгу сравнила эти два района. Итог оказался не в пользу последнего.