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Список «золотых»: риелторы рассказали, на каких улицах Ярославля квартиры продаются лучше всего

На некоторые места - самый большой спрос

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Квартиры на Московском проспекте в Ярославле пользуются популярностью

Квартиры на Московском проспекте в Ярославле пользуются популярностью

Риелторы назвали улицы Ярославля, где лучше всего продаются квартиры

Говоря о том, где в Ярославле больше спрос на жильё, многие имеют в виду, прежде всего, район. Но риэлторы вычислили улицы, где квартиры продаются и покупаются лучше всего. Оказалось, что такие «золотые улицы» есть практически в каждом районе. И только в самом центре города – в Кировском районе - аналитики не смогли выделить улиц, которые бы явно опережали другие по количеству продаваемого и покупаемого жилья.Поэтому смотрим другие районы.

- Можно было бы сказать, что самые востребованные и самые протяженные улицы – одно и то же. Но, например, улица Урицкого в эту гипотезу не очень вписывается, - отметила аналитик группы компаний «Метро» Анастасия Голлай.

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Обзоры

Интересно, что самые популярные улицы не всегда являются самыми дорогими в районе.

- Явной зависимости популярности улиц и стоимости квартир нет. Например, в Дзержинском районе на таких улицах, если посчитать среднюю стоимость квадратного метра, получится, что одно- и двухкомнатные квартиры продаются дешевле, чем на всех остальных улицах района. А вот трехкомнатные стоят дороже. Можно сделать вывод, что покупатель изначально выбирает место и уже в нужной локации ищет квартиру в своем бюджете, - добавила Анастасия Голлай.

На каких улицах жилье покупается и продается лучше всего:

Дзержинский район:

  • Ленинградский проспект;
  • проспект Дзержинского;
  • улица Урицкого;
  • Тутаевское шоссе;
  • улица Елены Колесовой;
  • улица Пашуковская.

Заволжский район:

  • проспект Машиностроителей;
  • улица Серго Орджоникидзе;
  • улица Ляпидевского.


Красноперекопский район:

  • улица 8 Марта;
  • улица Нефтяников.

Ленинский район:

  • улица Чкалова;
  • улица Свердлова.

Фрунзенский район:

  • улица Большая Техническая;
  • улица Калинина;
  • Московский проспект;
  • улица Ньютона;
  • проспект Фрунзе.

Кировский район

явных лидеров среди улиц нет

Инфографика: Полина Авдошина

Впрочем, тем, у кого квартира расположена не на «золотых» улицах, расстраиваться не стоит. Если вы решили продать жильё, то сделать это можно где угодно и довольно быстро. Главное, по мнению риелторов, не загибать цену.

- Средний торг при продаже квартир в первой половине текущего года составил 3,5%. По адекватной текущему рынку цене одно- и двухкомнатные квартиры продаются за 1-2 месяца, «трешки» и многокомнатные – за 3 месяца. Если взять для примера квартиры, продажа которых затянулась на полгода и дольше, то средний торг для них составит в среднем уже 6,5%, - прокомментировала Анастасия Голлай.

Напомним, жительница Ярославля, переехав из Брагино за Волгу сравнила эти два района. Итог оказался не в пользу последнего.

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